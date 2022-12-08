Президентка Червоного Хреста Сполярич-Еггер прибула в Україну

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггер прибула в Україні з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президентки МКЧХ.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, щоб допомогти", - написала Сполярич-Еггер.

Її візит триватиме чотири дні.

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