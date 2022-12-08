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Новини
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Президентка Червоного Хреста Сполярич-Еггер прибула в Україну

еггер,мір'яна

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггер прибула в Україні з візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президентки МКЧХ.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, щоб допомогти", - написала Сполярич-Еггер. 

Її візит триватиме чотири дні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали українських полонених

Автор: 

візит (1577) Червоний Хрест (402) Еггер Мір’яна (2)


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Топ коментарі
+12
Червоний хрест-мерзенні лицемірні дуже корумповані покидьки...нажаль...
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08.12.2022 11:46
+12
ЧХ посібник сепарні.
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08.12.2022 11:47
+7
Какого Х ти тут забула, кацапи далі на схід...туди, там вони потребують допомоги по могилізації
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08.12.2022 11:48
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Червоний хрест-мерзенні лицемірні дуже корумповані покидьки...нажаль...
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08.12.2022 11:46 Відповісти
ЧХ посібник сепарні.
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08.12.2022 11:47 Відповісти
100%
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08.12.2022 11:48 Відповісти
немає ніякої сепарні. є колаборанти
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08.12.2022 12:41 Відповісти
Какого Х ти тут забула, кацапи далі на схід...туди, там вони потребують допомоги по могилізації
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08.12.2022 11:48 Відповісти
красньій крьіж-ПНХ!
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08.12.2022 11:49 Відповісти
В Бахмут суку!
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08.12.2022 11:56 Відповісти
стусанів надавати тварині. цей чх ще совок корумпував, так і працює
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08.12.2022 12:40 Відповісти
Червоний хрест ще за кілька тижнів до вторгнення працював на кацапську пропаганду і допомагав лугандонським бандюкам у депортації населення з окупованих територій.
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08.12.2022 12:44 Відповісти
Перевірити чи кацапскі свині в полоні мають чашечку кохве поїсточки три рази в день та тепле ліжечко?….
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08.12.2022 12:52 Відповісти
Гнать ссаными тряпками эту ************.
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08.12.2022 13:02 Відповісти
Как уедет, проверьте столовые приборы, могут пропасть
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08.12.2022 18:20 Відповісти
 
 