ФСБ затримала двох мешканців Севастополя за підозрою у "співпраці з СБУ"
У Севастополі російські силовики затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у нібито співпраці зі Службою безпеки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Федеральна служба безпеки припинила протиправну діяльність двох громадян РФ, підозрюваних у скоєнні державної зради у формі шпигунства на користь Служби безпеки України", – сказано в повідомленні.
На думку російських силовиків, підозрювані "передавали дані про розташування об'єктів Міноборони та ФСБ".
Наразі підконтрольний Росії Ленінський районний суд Севастополя заарештував затриманих на два місяці.
Імена та прізвища затриманих не називають, їхні публічні коментарі відсутні. Служба безпеки України також не коментує цю ситуацію.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.12.2022 11:54 Відповісти Мені подобається 1
Олег Кущ #518923
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Мобильный крематорий
показати весь коментар08.12.2022 11:56 Відповісти Мені подобається 1
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