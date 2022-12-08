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ФСБ затримала двох мешканців Севастополя за підозрою у "співпраці з СБУ"

фсб

У Севастополі російські силовики затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у нібито співпраці зі Службою безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Федеральна служба безпеки припинила протиправну діяльність двох громадян РФ, підозрюваних у скоєнні державної зради у формі шпигунства на користь Служби безпеки України", – сказано в повідомленні.

На думку російських силовиків, підозрювані "передавали дані про розташування об'єктів Міноборони та ФСБ".

Наразі підконтрольний Росії Ленінський районний суд Севастополя заарештував затриманих на два місяці.

Імена та прізвища затриманих не називають, їхні публічні коментарі відсутні. Служба безпеки України також не коментує цю ситуацію.

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Автор: 

затримання (4339) Крим (14135) ФСБ (1449)


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Один мабуть Зорян-а другий Шкіряк...
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08.12.2022 11:54 Відповісти
Типа со спутников этого не видно.
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08.12.2022 11:55 Відповісти
Ммм, охота на ведьм. Это хорошо. Кацапы должны трястись от страха и друг друга подозревать. Чем больше хаоса в свинарнике, тем лучше.
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08.12.2022 11:56 Відповісти
 
 