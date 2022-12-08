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Минулої доби на Чернігівщині зафіксували понад 20 прильотів, - Держприкордонслужба

чернігівщина

Учора, 7 грудня, російські загарбники випустили по прикордонню Чернігівської області 22 міни.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ

"Під ворожим вогнем опинилися Новгород-Сіверська та Сновська громади. Зранку на території Сновської громади розірвалося 3 ворожі міни 120-мм калібру. Вогонь загарбники вели з району населеного пункту чорноземний городок. Новгород-Сіверська громада двічі потерпала від ворожого вогню: зранку з боку російського населеного пункту погар рашисти випустили 3 міни 82-мм калібру, після обіду з цього ж напрямку зафіксовано 16 прильотів мін 120-мм калібру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5948) обстріл (28316) Чернігівщина (1584)


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Читаю карту війни. Орки зайняли в Бахмуті віконну фабрику і сміття звалище . Ботоксний чмо року, "перемога" орків над крисами звалища. Недокраїна
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08.12.2022 11:57 Відповісти
 
 