Минулої доби на Чернігівщині зафіксували понад 20 прильотів, - Держприкордонслужба
Учора, 7 грудня, російські загарбники випустили по прикордонню Чернігівської області 22 міни.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Під ворожим вогнем опинилися Новгород-Сіверська та Сновська громади. Зранку на території Сновської громади розірвалося 3 ворожі міни 120-мм калібру. Вогонь загарбники вели з району населеного пункту чорноземний городок. Новгород-Сіверська громада двічі потерпала від ворожого вогню: зранку з боку російського населеного пункту погар рашисти випустили 3 міни 82-мм калібру, після обіду з цього ж напрямку зафіксовано 16 прильотів мін 120-мм калібру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у всіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар08.12.2022 11:57 Відповісти Мені подобається 0
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