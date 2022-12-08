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ЄС не піддасться на російський ядерний шантаж, - Єврокомісія

ракета,зброя,путін,ядерна

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровкіс заявив, що ЄС не піддасться на російський ядерний шантаж і маніпуляції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Домбровскіс пообіцяв продовжувати надавати підтримку Україні, включно з наданням фінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро на наступний рік.

"Україна потребує нашої підтримки, і ми збираємося її надати. Ми націлені на те, щоб перші кошти були виділені в січні, і ми дотримуємося цієї мети", - сказав він.

Раніше канцлер Німеччини заявив, що ризик того, що президент Росії Владімір Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.

Нагадаємо, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги.

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Домбровскіс після цього припустив, що ЄС ухвалить політичне рішення, яке дозволить надати Україні у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги попри позицію Угорщини.

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (114) Єврокомісія (2147) росія (65007) ядерна зброя (1149) Євросоюз (13359)


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У ху.ла заканчиваются шантажилки. А маляров надо в рот вафлить пока не захлебнуться.
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08.12.2022 12:20 Відповісти
**** мадяров.
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08.12.2022 12:21 Відповісти
Чем больше успехов у Украины на фронте, тем решительней Европа. Лишь бы не сглазить, но по всей видимости, Украина привела в чувства ЕС. Отхлестала по зажиревшим щекам и вывела из псевдопацифистского сна людей, которые когда-то обладали колоссальной силой на планете.
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08.12.2022 12:21 Відповісти
К сожалению, это не правда. Если бы ЕС (и США) не поддавались на ядерный шантаж пуйла, у нас были бы ужи и Абрамсы/Леопарды, и F-16, и балист.ракеты средней дальности и т.п.
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08.12.2022 12:28 Відповісти
А якщо піддасться, то тільки трішечки
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08.12.2022 12:33 Відповісти
 
 