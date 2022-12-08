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Слова Путіна про ядерну зброю - порожні та безвідповідальні, - Держдеп США

прайс,нед

Спікер Держдепу Нед Прайс назвав порожніми та безвідповідальними нові висловлювання російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Путін 7 грудня заявив, що загроза застосування ядерної зброї наростає, але при цьому пообіцяв, що Росія "за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою".

"Якщо не застосує першою за жодних обставин, значить, і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території сильно обмежені", - сказав він.

Прайс у відповідь заявив, що США вважає безвідповідальними "будь-які пустопорожні розмови про ядерну зброю". Він нагадав, що ядерні держави в усьому світі, включаючи Китай, Індію, США та саму РФ, з часів холодної війни гарантували: ядерну війну не можна вести та виграти.

Дивіться: "Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить", - Путін. ВIДЕО

"Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика, чи то брязкання ядерною зброєю, чи навіть загроза застосування тактичної ядерної зброї, є безвідповідальною. Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни", - сказав Прайс.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) росія (65007) США (22643) ядерна зброя (1149) Прайс Нед (144)


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Як де ви всі втомили своіми балачками
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08.12.2022 09:46 Відповісти
)(уйло час від часу включає лякалки.
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08.12.2022 09:47 Відповісти
Щоб зберегти світ від ядерного терору Московії треба відновити справедливість після порушення умов Будапештського меморандуму і надати Україні ядерну зброю. Тоді Кремль заспокоїться і заткнеться. А то ви все боїться параші щоб не дай бог Кремль не грозив ескалацією.
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08.12.2022 09:49 Відповісти
якби під загрозою ядерного удару були США риторика була б інша ніж "а от і не стрільньош"
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08.12.2022 09:51 Відповісти
Порожні ці слова чи ні, але з-за таких погроз Китай вмовив США не передавати нам літаки. Знов наступатиме на ті ж самі граблі?
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08.12.2022 10:52 Відповісти
путін 7 грудня заявив, що загроза застосування ядерної зброї наростає, але при цьому пообіцяв, що росія "за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою" - якась контраверсійна нісенітниця в дусі старого маразматика, виникає питання - якщо московія ні в якому разі не застосує ядерну зброю першою а загроза її застосування зростає, то яка саме країна збирається застосувати ЯЗ першою і проти кого ?
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08.12.2022 12:17 Відповісти
 
 