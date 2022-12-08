Слова Путіна про ядерну зброю - порожні та безвідповідальні, - Держдеп США

Спікер Держдепу Нед Прайс назвав порожніми та безвідповідальними нові висловлювання російського диктатора Володимира Путіна про ядерну зброю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Путін 7 грудня заявив, що загроза застосування ядерної зброї наростає, але при цьому пообіцяв, що Росія "за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою".

"Якщо не застосує першою за жодних обставин, значить, і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території сильно обмежені", - сказав він.

Прайс у відповідь заявив, що США вважає безвідповідальними "будь-які пустопорожні розмови про ядерну зброю". Він нагадав, що ядерні держави в усьому світі, включаючи Китай, Індію, США та саму РФ, з часів холодної війни гарантували: ядерну війну не можна вести та виграти.

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"Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика, чи то брязкання ядерною зброєю, чи навіть загроза застосування тактичної ядерної зброї, є безвідповідальною. Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів холодної війни", - сказав Прайс.