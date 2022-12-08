В українських лікарнях працює зараз близько 3 тисяч генераторів, - МОЗ

Для забезпечення безперебійним електроживленням лікарень працює близько 3 тис. генераторів. Для них щоденно потрібно 1600 тонн палива.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У системі працює зараз близько 3 тисяч генераторів. Слід розуміти, що кількість палива для забезпечення цих генераторів величезна, це мінімум 1600 тонн на добу. І забезпечення паливом - це відповідальність і закладу, і місцевої військової адміністрації, і власників закладу", - сказав Яременко.

Він додав, що керівництво лікарень та місцева влада розробляють плани щодо забезпечення паливом генераторів в лікарнях. Це може бути як накопичувальна система, якщо у лікарні є додаткові місткості для збереження палива на п'ять днів, так і домовленості з постачальниками палива, у разі необхідності швидко акумулювати необхідний обсяг для потреб медзакладу.

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Яременко нагадав, що вимоги до лікарень забезпечити безперебійне енергоживлення існують давно, це є умовою контрактування закладу з НСЗУ.

Зараз, в умовах постійних відключень електрики і ймовірності блекауту, операційні, реанімації мають забезпечення у вигляді генераторів. Щодо стаціонарів, де немає загрози життю пацієнтам, Яременко відзначив, що у разі тривалого відключення електрики пацієнтам можуть рекомендувати продовжити лікування вдома.

"Реанімації, операційні, критично важливе обладнання підключені до автономного живлення... Одночасно пацієнти, які лікуються в терапії, де немає моментальної загрози життю, якщо відключення затягується, то буде рекомендовано, щоб частина пацієнтів переходила на лікування вдома", - сказав Яременко.

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Стосовно рекомендації МОЗ медзакладам відкласти планові операції, Яременко відзначив, що таке відтермінування операцій можливе лише у разі, якщо відтермінування не критичне для життя пацієнта.

Екстрені операції, які пов'язані з рятуванням життя, проводитимуться.

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