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Минулої доби піротехніки знищили понад 900 вибухонебезпечних предметів. ІНФОГРАФІКА

Піротехніки ДСНС знешкодили 914 вибухонебезпечних предметів протягом минулої доби.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися до виконання завдань з розмінування 122 рази. Знешкоджено 914 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 71 гектар", - йдеться в повідомленні. 

Всього від початку широкомасштабного воєнного вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 299 981 вибухонебезпечний предмет, зокрема 2 155 авіаційних бомб.

Обстежено територію площею орієнтовно 76 272 гектари.

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Минулої доби піротехніки знищили понад 900 вибухонебезпечних предметів 01

Автор: 

ДСНС (5095) розмінування (989)


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