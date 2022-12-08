Росіяни вдруге за сьогодні обстріляли Сумщину, зафіксовано 30 "прильотів", - ОК "Північ"

Зранку 8 грудня російські війська вдруге обстріляли прикордоння Сумської області - населені пункти Соснівка та Ходіне.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба ОК "Північ".

"Армія окупантів вчергове обстріляла прикордоння Сумської області. З 10:25 до 10:45 повідомили про 20 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н. п. Соснівка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що з 10:43 до 10:47 повідомили про 5 пострілів, імовірно з АГС, та черги зі стрілецької зброї в районі н. п. Ходине. А з 11:50 до 11:55 стався новий обстріл цього ж села. Відомо про 5 приходів, імовірно з міномета 82 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Серед місцевого населення втрат чи пошкодження цивільної інфраструктури також не зафіксовано.

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