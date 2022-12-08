Україна вже запровадила санкції проти 4,5 тис. фізичних і юридичних осіб Росії та Білорусі. ІНФОГРАФІКА
За 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації санкційної політики було запроваджено санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що запроваджено санкції проти майже 4500 фізичних та юридичних осіб, опрацьовано й рекомендовано - ще проти понад 6000 осіб.
"Вважаю, що набрані темпи дозволять виконати завдання Президента України Володимира Зеленського щодо посилення санкційного тиску на агресора. Надалі ми будемо лише активізовувати роботу за даним напрямком", - зазначила голова МРГ, перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
За 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики Рада національної безпеки та оборони ухвалила, а Президент України своїми указами ввів в дію санкції проти 3117 фізичних осіб та 1374 юридичних осіб. Попередньо ухвалені санкції були опрацьовані МРГ та рекомендовані до розгляду РНБОУ.
Серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджені санкції:
- діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова, відомий як "гаманець путіна" бізнесмен Сергій Ролдугін;
- вище політичне та військове керівництво росії та білорусі. Зокрема, командувач Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергій Суровікін та "маріупольський м’ясник" Михайло Мізінцев, міністр оборони республіки білорусь. Віктор Хрєнін, Державний секретар Ради безпеки республіки білорусь Олександр Вольфович;
- російські олігархи зі списку Forbes та їх оточення - Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Юрій Ковальчук і т.д. – всього 256 осіб;
- духовенство та пропагандисти. Зокрема Володимир Гундяєв, Ольга Скабєєва, Захар Прілєпін, Іван Охлобистін та ін.
- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим, колаборанти і т.д.
Серед юридичних осіб:
- банки, зокрема "Альфа-Банк" (росія), компанії, пов'язані зі "Сбербанком росії", "ВТБ Банком";
- підприємства видобувної галузі та переробки, металургії і т.ін., зокрема "Алроса", "Татнєфть" та "Татойл", підприємства групи "Лукойл";
- транспортні та логістичні компанії, аеропорти, авіакомпанії тощо;
- підприємства ВПК і т.д.
Окрім того розглянуто та рекомендовано спрямувати до розгляду РНБОУ пропозиції запровадження санкцій ще до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб. Зокрема щодо:
- понад 1000 представників влади рф, військового керівництва, банківської сфери і т.ін;
- понад 2000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв і т.д.
- понад 3000 підприємств військово-промислового комплексу.
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