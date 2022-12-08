ДБР повідомило про підозру очільнику окупаційної поліції селища в Куп’янському районі

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району Харківської області очолив так званий пункт поліції у селищі Шевченкове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлячє в телеграм-каналі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, колишній правоохоронець після захоплення району російськими військами написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його па посаду поліцейського.

Чоловік підписав договір про роботу на окупантів та став дільничним інспектором, а згодом очолив пункт окупаційної поліції у Шевченкові. Він забирав у місцевих мешканців техніку, а також здавав окупантам місцевих учасників АТО.

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Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Зауважимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.