ДБР повідомило про підозру очільнику окупаційної поліції селища в Куп’янському районі
Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району Харківської області очолив так званий пункт поліції у селищі Шевченкове.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлячє в телеграм-каналі Державне бюро розслідувань.
Як зазначається, колишній правоохоронець після захоплення району російськими військами написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його па посаду поліцейського.
Чоловік підписав договір про роботу на окупантів та став дільничним інспектором, а згодом очолив пункт окупаційної поліції у Шевченкові. Він забирав у місцевих мешканців техніку, а також здавав окупантам місцевих учасників АТО.
Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Зауважимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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Судячи по фото, йому років 35-40. У нас правоохоронці в 40 років йдуть на пенсію? Чи йому запропонували очолити секцію квантової фізики в ХПІ, то він перевівся туди?
Коли мені три рази в чотирьох реченнях кажуть, що він "КОЛИШНІЙ", то я починаю дуже сумніватись, чи такий вже він колишній...
Очкуєш, очільник?