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Новини
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ДБР повідомило про підозру очільнику окупаційної поліції селища в Куп’янському районі

колаборант

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації Куп’янського району Харківської області очолив так званий пункт поліції у селищі Шевченкове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлячє в телеграм-каналі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, колишній правоохоронець після захоплення району російськими військами написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації, в якій попросив призначити його па посаду поліцейського.

Чоловік підписав договір про роботу на окупантів та став дільничним інспектором, а згодом очолив пункт окупаційної поліції у Шевченкові. Він забирав у місцевих мешканців техніку, а також здавав окупантам місцевих учасників АТО.

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Колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Зауважимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1158) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+7
наібільше зрадників у поліціі і серед прокурорів тварюка
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08.12.2022 14:28
+1
А що це йому фейс відкрили на фото? Рідке явище від прокурворів.
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08.12.2022 14:31
+1
Ясно
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08.12.2022 14:50
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наібільше зрадників у поліціі і серед прокурорів тварюка
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08.12.2022 14:28 Відповісти
А почему такие черти не отступают вместе с орками?
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08.12.2022 14:28 Відповісти
Этот черт, к сожалению, драпанул с оккупантами. Подозрение вынесено заочно
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08.12.2022 14:49 Відповісти
Ясно
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08.12.2022 14:50 Відповісти
А що це йому фейс відкрили на фото? Рідке явище від прокурворів.
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08.12.2022 14:31 Відповісти
А чому в публікації так наголошується, що він "КОЛИШНІЙ"?
Судячи по фото, йому років 35-40. У нас правоохоронці в 40 років йдуть на пенсію? Чи йому запропонували очолити секцію квантової фізики в ХПІ, то він перевівся туди?
Коли мені три рази в чотирьох реченнях кажуть, що він "КОЛИШНІЙ", то я починаю дуже сумніватись, чи такий вже він колишній...
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08.12.2022 14:40 Відповісти
А когда ублюдок хач Аваков будет арестован?
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08.12.2022 14:58 Відповісти
ДБР повідомило про підозру очільнику

Очкуєш, очільник?
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08.12.2022 15:05 Відповісти
А як там гр. Аваков поживає? Йому не гикається кожного разу, коли виявляють чергового зрадника, а він, яка несподіванка!- поліцай! В чиїх інтересах проводили саме таку реформу поліції?Стаття111 ККУ за зраду по ночах не сниться?!
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08.12.2022 15:56 Відповісти
Не пи*здiв Ломброзо - якщо об хлiборiзку хоч щурiв бий , то практично 100% зрадник..i нахера тi полiграфи було закупати?
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08.12.2022 16:00 Відповісти
 
 