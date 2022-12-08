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60% жителів визволеного Херсону вже отримали тепло

херсон,тепло

У деокупованому Херсоні 60% абонентів отримали тепло від місцевої ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.

"Попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло в деокупований Херсон. Усі вони щоденно ризикують власним життям та здоров’ям, адже об'єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога", — зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу в усі оселі, але комунальні служби міста працюють над подачею тепла і  в інші будинки міста.

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тепломережа (118) Херсон (3340) деокупація (950) відновлення (568)


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