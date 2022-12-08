60% жителів визволеного Херсону вже отримали тепло
У деокупованому Херсоні 60% абонентів отримали тепло від місцевої ТЕЦ.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.
"Попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло в деокупований Херсон. Усі вони щоденно ризикують власним життям та здоров’ям, адже об'єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога", — зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу в усі оселі, але комунальні служби міста працюють над подачею тепла і в інші будинки міста.
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