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Новини
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Туреччина хоче знизити на 25% ціну на постачання російського газу

газ,газпром

Туреччина має намір досягти знижки більш ніж на 25% на постачання російського газу. Обговорити умови сторони планують завтра, 9 грудня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Турецька сторона розраховує, що знижка буде застосовуватися не лише до платежів за 2023 рік, а й до платежів, зроблених у 2022 році.

Якщо сторони не зможуть домовитися про зниження цін, Анкара має намір відстрочити платежі за постачання російського газу до 2024 року.

За даними агентства, угода з Росією могла б послабити тиск на турецьку ліру, яка з початку 2022 року впала на 37,8% до 18,6 за долар. Крім того, угода може допомогти чинному президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії напередодні президентських виборів, які відбудуться у 2023 році.

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За даними Турецького інституту статистики, за підсумками жовтня 2022 року ввезення російського вугілля, нафти та природного газу скоротилося на 25%.

Автор: 

газ (10415) росія (65007) Туреччина (3494)


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Топ коментарі
+10
Султан хочєт подєржать за вимя лапатного сцаря...
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08.12.2022 14:59
+8
Маловато будет!

Едік, сміливо рубай ціну навпіл - буйло все одно газ під Ленінградом палить в повітря
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08.12.2022 14:57
+4
я так полагаю,что голубой поток на грани взрыва...))
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08.12.2022 15:00
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Маловато будет!

Едік, сміливо рубай ціну навпіл - буйло все одно газ під Ленінградом палить в повітря
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08.12.2022 14:57 Відповісти
Ай да пушкин (зачёркнуто) Эрдоган! Ай да сукин сын!)))
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08.12.2022 15:12 Відповісти
Султан хочєт подєржать за вимя лапатного сцаря...
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08.12.2022 14:59 Відповісти
Султан уже давно держит лапотного царя, причем совсем не за вымя!)
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08.12.2022 15:14 Відповісти
И нож давно уже не в спине!)))
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08.12.2022 15:16 Відповісти
да поніже спіни-і ето вовсє нє нож...
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08.12.2022 15:46 Відповісти
але ж на такі кроки інша сторона затребує адекватні поступки (ще й зважаючи на близькі вибори)... то хто кому стане проктологом?...
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08.12.2022 14:59 Відповісти
не в тому стані рашка
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08.12.2022 15:07 Відповісти
але ж в них рівень мислення інший - спалять той газ к дибеням... а турки не отримають нічого...
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08.12.2022 15:10 Відповісти
Так, турки, і нас мають на 25%, лише на зерні, чи вже всі забули?
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08.12.2022 17:49 Відповісти
я так полагаю,что голубой поток на грани взрыва...))
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08.12.2022 15:00 Відповісти
як ви дупу ***** поетично назвали!.
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08.12.2022 15:10 Відповісти
Газ держави спонсора тероризму зараз ніхто не хоче купувати і ніхто не хоче мати справу з Росією. Росії газ нема куди дівати. Тому Туреччина може знизити ціну на постачання російського газу на скільки вона хоче. Може знизити на 50% може ще більше знизити. Якщо в Газпромі будуть сперечатись, або не дай Боже заперечувати, тоді перекривайте Боспор, ЗСУ з радістю допоможе.
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08.12.2022 15:13 Відповісти
Почему турки провалилиь в Европе. Это хитрый народ, но сегодня. Спроси турка - а как будет завтра, если то и то, он тебе ответит - как Аллах даст и пойдет курить кальян
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08.12.2022 15:23 Відповісти
100 проц. От є в мене турок, молодий, комерц (шмотки), скільки разів гаптував - відправляй сім"ю все буде гут, квартиру в стамбулі безплатно, туда-сюда, всьо сделаем...наполягав де-кілька разів...я все-рівно не погодився...турки, їх треба знати, от все нормально ніби, стосунки, допомогав йому триста раз конкретно....і я все-рівно не ризикнув....знаю я їх
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08.12.2022 15:47 Відповісти
по-нормальному хйло должно ещё и доплачивать
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08.12.2022 15:37 Відповісти
!!
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08.12.2022 16:50 Відповісти
Все па-чєснаку!

Не безкоштовно ж Ердоган буде гавкати про мир.

І так. Блокування танкерів у Босфорі, це, мабуть, важіль впливу, щоб домогтися цієї приємної знижки.
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08.12.2022 16:36 Відповісти
 
 