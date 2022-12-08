Туреччина хоче знизити на 25% ціну на постачання російського газу
Туреччина має намір досягти знижки більш ніж на 25% на постачання російського газу. Обговорити умови сторони планують завтра, 9 грудня.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставлених турецьких чиновників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Турецька сторона розраховує, що знижка буде застосовуватися не лише до платежів за 2023 рік, а й до платежів, зроблених у 2022 році.
Якщо сторони не зможуть домовитися про зниження цін, Анкара має намір відстрочити платежі за постачання російського газу до 2024 року.
За даними агентства, угода з Росією могла б послабити тиск на турецьку ліру, яка з початку 2022 року впала на 37,8% до 18,6 за долар. Крім того, угода може допомогти чинному президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану уникнути підвищення цін на енергоносії напередодні президентських виборів, які відбудуться у 2023 році.
За даними Турецького інституту статистики, за підсумками жовтня 2022 року ввезення російського вугілля, нафти та природного газу скоротилося на 25%.
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Едік, сміливо рубай ціну навпіл - буйло все одно газ під Ленінградом палить в повітря
Не безкоштовно ж Ердоган буде гавкати про мир.
І так. Блокування танкерів у Босфорі, це, мабуть, важіль впливу, щоб домогтися цієї приємної знижки.