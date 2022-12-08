Мешканку Краматорська судитимуть за поширення інформації про розташування ЗСУ
Мешканка Краматорська пересилала ворогу інформацію, а також скріншот карти з геоміткою про місце розташування блокпоста і військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачена з власного телефону через месенджер надсилала на номер російського мобільного оператора інформацію, а також скріншот карти з геоміткою про місце розташування блокпоста і військовослужбовців ЗСУ в місті та на території Краматорської ОТГ", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт. На вирок суду жінка чекає під вартою.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Донбасі взагалі навіть уявити важко як люди лояльно налаштовані на Росію і це на підконтрольній території.
Ось таких людей треба якщо не знищити то виселяти до Росії