Мешканку Краматорська судитимуть за поширення інформації про розташування ЗСУ

Мешканка Краматорська пересилала ворогу інформацію, а також скріншот карти з геоміткою про місце розташування блокпоста і військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачена з власного телефону через месенджер надсилала на номер російського мобільного оператора інформацію, а також скріншот карти з геоміткою про місце розташування блокпоста і військовослужбовців ЗСУ в місті та на території Краматорської ОТГ", - йдеться в повідомленні.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт. На вирок суду жінка чекає під вартою.

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