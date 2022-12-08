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Новини Агресія Росії проти України
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Мешканку Краматорська судитимуть за поширення інформації про розташування ЗСУ

зрадниця

Мешканка Краматорська пересилала ворогу інформацію, а також скріншот карти з геоміткою про місце розташування блокпоста і військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року обвинувачена з власного телефону через месенджер надсилала на номер російського мобільного оператора інформацію, а також скріншот карти з геоміткою про місце розташування блокпоста і військовослужбовців ЗСУ в місті та на території Краматорської ОТГ", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт. На вирок суду жінка чекає під вартою.

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Автор: 

Краматорськ (652) державна зрада (1680) Офіс Генпрокурора (3245)


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Тому на швидке звільнення не слід очікувати.
На Донбасі взагалі навіть уявити важко як люди лояльно налаштовані на Росію і це на підконтрольній території.
Ось таких людей треба якщо не знищити то виселяти до Росії
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08.12.2022 17:11 Відповісти
От якби розстріляли біля того паркану,то мало б було бажаючих працювати на рашистів.А так отримає "червонець" і вийде на волю.А загиблих,від її повідомлень,ХТО ПОВЕРНЕ?Слюнтяї!Все в демократію граються...
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08.12.2022 17:12 Відповісти
Кауфман, якого Вищий антикорупційний суд взяв під варту, вже вийшов під заставу
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08.12.2022 17:20 Відповісти
Ціх тварюк на донбасі безліч. Учора в магазині в Костянтинівці чув "когда єто закончится?когда наконец пойдут рузкие" Тварюки і таких 95%.
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08.12.2022 17:57 Відповісти
они и есть русские кацапы, только с гражданством Украины.
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08.12.2022 19:20 Відповісти
 
 