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Новини Війна
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Після перемоги українські ІТ-фахівці зможуть навчати навіть військових НАТО, - Нуланд

нуланд

Досвід українських ІТ-фахівців та розробників може використовуватися у майбутніх військових операціях США.

Про це на зустрічі із заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олегом Гайдуком заявила заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка перебувала з візитом у Києві, повідомляє сайт Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили актуальні й перспективні питання співпраці в оборонній сфері.

Заступник міністра оборони та офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій продемонстрували українську військову систему ситуаційної обізнаності "Дельта" - основні її властивості та продукти системи, кіберзахист платформи, плани з інтеграції нових джерел інформації та співпрацю з союзниками.

Вікторія Нуланд високо оцінила можливості "Дельти", її гнучкість та сумісність з аналогічними платформами країн-членів НАТО. Заступниця Держсекретаря США підтримала ініціативи української сторони з розширення спроможностей ІТ-системи, яка допомагає отримувати повну оперативну картинку поля бою та сил ворога.

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"Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО", — прокоментувала Нуланд.

Також заступниці Держсекретаря США презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух МТД.

"Впровадження LOGFAS ліквідує підґрунтя для будь-якого занепокоєння, адже йдеться про стандарт обліку та планування, діючий у країнах Альянсу. Збереження довіри партнерів є для нас пріоритетом", — резюмував заступник міністра оборони Гайдук.

Вікторія Нуланд висловила свою солідарність з українським народом та захоплення захисниками України.

Автор: 

Міноборони (7354) ІТ-індустрія (720) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+5
Заберіть будь ласка до себе беню, зелю і єрмака
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08.12.2022 19:55
+2
Для перемоги потрібно далекобійне озброєння.
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08.12.2022 19:43
+2
навчати чому? як пітонославське гівно срать ради обнов за для обнов :зи дія лайно рукодупи
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08.12.2022 23:20
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ну не то чтобы "навчати", скорее как обычно, кновледж трансфер, ключевых людей перекупят, на проекте появятся чистые американцы на ключевых постах, потом для черновой работы еще стопка индусов, а потом американцы скажут "спасибо, вы свободны", как обычно это бывает в айтишных компаниях...
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08.12.2022 19:29 Відповісти
навчати чому? як пітонославське гівно срать ради обнов за для обнов :зи дія лайно рукодупи
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08.12.2022 23:20 Відповісти
Для перемоги потрібно далекобійне озброєння.
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08.12.2022 19:43 Відповісти
но так как Украина не будет входить в блок, то реально ценным фахівцям предложат переехать на новое место жительства, по выбору, в одну из стран блока, с перспективой предоставления гражданства по ускоренной процедуре.
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08.12.2022 19:52 Відповісти
Заберіть будь ласка до себе беню, зелю і єрмака
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08.12.2022 19:55 Відповісти
Еще Пороха, чтобы не дай бог не баллотировался дальше, попробуем хоть раз нормального выбрать
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09.12.2022 02:18 Відповісти
Вже якісь довбаки Пороху позбулись , на вазелін проміняли. Подобається ефект?
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10.12.2022 10:44 Відповісти
Та вони й зараз навчають. Тільки що тікають з України нажаль. От якби НАТОвці приїздали та навчалися у наших тут... але то поки що мрії
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08.12.2022 20:02 Відповісти
Ацтишники Украины атаковали аэродромы в Саратове и Рязани..значит достанут и до моего любимого Красноярска
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🇱🇷🇨🇦🇬🇧🇦🇮🇦🇺🇬🇧
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08.12.2022 21:13 Відповісти
Можу навіть припустити, що після Перемоги на яворівському полігоні наші вояки будуть вчити натівських, як можна і потрібно воювати ЇХНЬОЮ Ж ЗБРОЄЮ. А що...
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09.12.2022 05:37 Відповісти
 
 