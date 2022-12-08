Після перемоги українські ІТ-фахівці зможуть навчати навіть військових НАТО, - Нуланд

Досвід українських ІТ-фахівців та розробників може використовуватися у майбутніх військових операціях США.

Про це на зустрічі із заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олегом Гайдуком заявила заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка перебувала з візитом у Києві, повідомляє сайт Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили актуальні й перспективні питання співпраці в оборонній сфері.

Заступник міністра оборони та офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій продемонстрували українську військову систему ситуаційної обізнаності "Дельта" - основні її властивості та продукти системи, кіберзахист платформи, плани з інтеграції нових джерел інформації та співпрацю з союзниками.

Вікторія Нуланд високо оцінила можливості "Дельти", її гнучкість та сумісність з аналогічними платформами країн-членів НАТО. Заступниця Держсекретаря США підтримала ініціативи української сторони з розширення спроможностей ІТ-системи, яка допомагає отримувати повну оперативну картинку поля бою та сил ворога.

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"Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО", — прокоментувала Нуланд.

Також заступниці Держсекретаря США презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух МТД.

"Впровадження LOGFAS ліквідує підґрунтя для будь-якого занепокоєння, адже йдеться про стандарт обліку та планування, діючий у країнах Альянсу. Збереження довіри партнерів є для нас пріоритетом", — резюмував заступник міністра оборони Гайдук.

Вікторія Нуланд висловила свою солідарність з українським народом та захоплення захисниками України.