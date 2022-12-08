ЦВК не змогла визнати нардепом наступника Льовочкіної з ОПЗЖ

Центральна виборча комісія не змогла визнати обраним народним депутатом України наступного за черговістю після Юлії Льовочкіної кандидата зі списку партії "Опозиційна платформа – За життя", бо ОПЗЖ заборонена судом.

Про це повідомила пресслужба секретаріату ЦВК за результатами засідання 8 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2022 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юлії Льовочкіної, у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатських повноважень. Вона була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата від зазначеної політичної партії, ЦВК взяла до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, залишене без змін постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року, яким заборонено діяльність вказаної політичної партії.

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Відтак ЦВК визнала заборону діяльності Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення Комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку вказаної політичної партії відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Також під час сьогоднішнього засідання Комісія внесла зміни до складу чотирьох ТВК, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року № 172. А саме: Фастівської районної, Ірпінської міської, Української міської (Київська область) та Житомирської обласної територіальних виборчих комісій", - розповіли в ЦВК.