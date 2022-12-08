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Новини
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ЦВК не змогла визнати нардепом наступника Льовочкіної з ОПЗЖ

опзж

Центральна виборча комісія не змогла визнати обраним народним депутатом України наступного за черговістю після Юлії Льовочкіної кандидата зі списку партії "Опозиційна платформа – За життя", бо ОПЗЖ заборонена судом.

Про це повідомила пресслужба секретаріату ЦВК за результатами засідання 8 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2022 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юлії Льовочкіної, у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатських повноважень. Вона була обрана на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата від зазначеної політичної партії, ЦВК взяла до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, залишене без змін постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року, яким заборонено діяльність вказаної політичної партії.

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Відтак ЦВК визнала заборону діяльності Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення Комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку вказаної політичної партії відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Також під час сьогоднішнього засідання Комісія внесла зміни до складу чотирьох ТВК, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року № 172. А саме: Фастівської районної, Ірпінської міської, Української міської (Київська область) та Житомирської обласної територіальних виборчих комісій", - розповіли в ЦВК.

Автор: 

ВР (14949) ЦВК (1177) Льовочкіна Юлія (51) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+16
Якщо прорашистський жопоблок заборонений судом, то чому їхні депутати досі не позбавлені мандатів?!
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08.12.2022 23:07
+9
Ці юридичні виверти когорти дохтурів наук з часом увійдуть у навчальні посібники для студентів в дослідженні практики невігластва та теорії абсурду.
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08.12.2022 23:23
+6
Хто голосував за цих ворогів?
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08.12.2022 23:07
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Хто голосував за цих ворогів?
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08.12.2022 23:07 Відповісти
олігархи, саме вони протягують і протягують різноманітну наволоч у держустанови і тому держустанови працюють на не нас а на них, як в рашці майже.
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09.12.2022 02:16 Відповісти
На жаль, дуже багато українців. В тому числі і у ЗСУ!
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09.12.2022 06:06 Відповісти
В стране война---какой ЦИК? Для начала. Только после войны этот ЦИК переизбран будет---- а уже потом...... .
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09.12.2022 09:04 Відповісти
Якщо прорашистський жопоблок заборонений судом, то чому їхні депутати досі не позбавлені мандатів?!
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08.12.2022 23:07 Відповісти
та ще мандати чогось складають. нічого ж складать, анульовано.

цвк тупить - після судового рішення моглаб об"явити зажопінців усіх як склавших мандати по причині заборони партії.
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08.12.2022 23:28 Відповісти
Бо вони вже не жопоблок, а дупоблок и сракоблок( перейменувались істворили дві фракції)
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08.12.2022 23:33 Відповісти
Потому , что ЕС и часть "Голоса" не имеют достаточно мандатов, все остальные просто свиньи , которые в Раде решают свои шкурные интересы , не думают о судьбе страны
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09.12.2022 00:51 Відповісти
Ці юридичні виверти когорти дохтурів наук з часом увійдуть у навчальні посібники для студентів в дослідженні практики невігластва та теорії абсурду.
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08.12.2022 23:23 Відповісти
"дохтурі" наук і тобі діагноз поставлять, не журись так.
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08.12.2022 23:46 Відповісти
Насправді те що партія регіонів досі в ВР непросте питання. На цю тему є гарна стаття у LB. Все впирається в те що в ЕСПЛ поскаржаться потвори і виграють. Але насправді їх ще в 2014 потрібно було видалити з політичного поля країни
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08.12.2022 23:36 Відповісти
Не було кому це зробити,натомість був час привести до ладу свій бізнес та документи,адже вже в 2014р вони знали,що їм наближаєиься кінець
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08.12.2022 23:54 Відповісти
опзжопа викусила? ок. ми тільки за.
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08.12.2022 23:44 Відповісти
Чому вороги України ( депутати від ОПЗЖ) ДОСІ ГОЛОСУЮТЬ В Раді?

Похоже психіатра надо не только хутину , но і кое кому в Україні
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09.12.2022 00:28 Відповісти
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09.12.2022 00:38 Відповісти
ЯКЩО УКРАЇНЦІ НЕ ВИМЕТУТЬ МЕТЛОЮ РУЦКИЙ МИР І СУДДЕЙІ ПОПІВ, то руцкий мир повернеться і посадить до тюрьми і Порошенко і Зеленського і Залужного . НА ГИЛЯКУ ворогів !

‼️‼️‼️бо буде як з Саакашвили

https://www.youtube.com/channel/UC78Nx1Wtb1ZdkxZCmqozSGg Oksana Drobot https://www.youtube.com/watch?v=MK8D2sjOb7A&lc=UgyJhxiUPE37eZuasCh4AaABAg 2 часа назад

Чому він розраховував на порядність своїх опонентів?
https://www.youtube.com/channel/UCGSjq_oPX1YzVAPVmczjRpw Rufin Halyna https://www.youtube.com/watch?v=MK8D2sjOb7A&lc=************************** 3 часа назад

Зробив помилку, що не знищив" іваношвільців", тепер платить власним ЖИТТЯМ!
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09.12.2022 00:40 Відповісти
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09.12.2022 00:42 Відповісти
важко сказати що гірше - "руzzкій мір" від медчуківців, чи "манкурдський мірок" від зелених клоунів,
бо обидва антиукраїнські.!!!
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09.12.2022 09:14 Відповісти
Геть гидоту з Верховної Ради!
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09.12.2022 03:35 Відповісти
Так тоді ж зал засідань спорожніє!
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09.12.2022 08:46 Відповісти
ЦВК не змогла визнати нардепом наступника Льовочкіної
Логічніше так:
ЦВК не змогла визнати нардепчиком наступничка Льовочкіної
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09.12.2022 07:57 Відповісти
Все очень просто у за Жопу и слуги олигархов хозяева одни и цели то-же, если еще кто то не понял, да ЗЕ Дегенераты.....
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09.12.2022 08:30 Відповісти
 
 