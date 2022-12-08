ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ

Центральная избирательная комиссия не смогла признать избранным народным депутатом Украины следующего по очередности после Юлии Левочкиной кандидата из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", потому что ОПЗЖ запрещена судом.

Об этом сообщила пресс-служба секретариата ЦИК по результатам заседания 8 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 1 декабря 2022 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юлии Левочкиной, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Решая вопрос о возможности замещения, то есть признания избранным народным депутатом Украины следующего за очередностью кандидата от указанной политической партии, ЦИК приняла во внимание решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года, оставленное по-прежнему постановлением Верховного Суда от 15 сентября 2022 года, которым запрещено деятельность указанной политической партии.

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Следовательно ЦИК признал запрет деятельности Политической партии "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" решением суда, вступившим в законную силу, обстоятельством, что делает невозможным принятие Комиссией решения о признании избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 следующего за очередностью кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Также во время сегодняшнего заседания Комиссия внесла изменения в состав четырех ТИК, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 № 172. А именно: Фастовской районной, Ирпенской городской, Украинской городской (Киевская область) и Житомирской областной территориальных избирательных комиссий", - рассказали в ЦИК.