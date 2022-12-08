РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11508 посетителей онлайн
Новости
5 761 23

ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из ОПЗЖ

опзж

Центральная избирательная комиссия не смогла признать избранным народным депутатом Украины следующего по очередности после Юлии Левочкиной кандидата из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", потому что ОПЗЖ запрещена судом.

Об этом сообщила пресс-служба секретариата ЦИК по результатам заседания 8 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 1 декабря 2022 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юлии Левочкиной, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Решая вопрос о возможности замещения, то есть признания избранным народным депутатом Украины следующего за очередностью кандидата от указанной политической партии, ЦИК приняла во внимание решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня 2022 года, оставленное по-прежнему постановлением Верховного Суда от 15 сентября 2022 года, которым запрещено деятельность указанной политической партии.

Читайте также: Верховный Суд подтвердил запрет ОПЗЖ

Следовательно ЦИК признал запрет деятельности Политической партии "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" решением суда, вступившим в законную силу, обстоятельством, что делает невозможным принятие Комиссией решения о признании избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 следующего за очередностью кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Также во время сегодняшнего заседания Комиссия внесла изменения в состав четырех ТИК, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 № 172. А именно: Фастовской районной, Ирпенской городской, Украинской городской (Киевская область) и Житомирской областной территориальных избирательных комиссий", - рассказали в ЦИК.

ВР (29234) ЦИК (3644) Левочкина Юлия (60) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Якщо прорашистський жопоблок заборонений судом, то чому їхні депутати досі не позбавлені мандатів?!
показать весь комментарий
08.12.2022 23:07
+9
Ці юридичні виверти когорти дохтурів наук з часом увійдуть у навчальні посібники для студентів в дослідженні практики невігластва та теорії абсурду.
показать весь комментарий
08.12.2022 23:23
+6
Хто голосував за цих ворогів?
показать весь комментарий
08.12.2022 23:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто голосував за цих ворогів?
показать весь комментарий
08.12.2022 23:07 Ответить
олігархи, саме вони протягують і протягують різноманітну наволоч у держустанови і тому держустанови працюють на не нас а на них, як в рашці майже.
показать весь комментарий
09.12.2022 02:16 Ответить
На жаль, дуже багато українців. В тому числі і у ЗСУ!
показать весь комментарий
09.12.2022 06:06 Ответить
В стране война---какой ЦИК? Для начала. Только после войны этот ЦИК переизбран будет---- а уже потом...... .
показать весь комментарий
09.12.2022 09:04 Ответить
Якщо прорашистський жопоблок заборонений судом, то чому їхні депутати досі не позбавлені мандатів?!
показать весь комментарий
08.12.2022 23:07 Ответить
та ще мандати чогось складають. нічого ж складать, анульовано.

цвк тупить - після судового рішення моглаб об"явити зажопінців усіх як склавших мандати по причині заборони партії.
показать весь комментарий
08.12.2022 23:28 Ответить
Бо вони вже не жопоблок, а дупоблок и сракоблок( перейменувались істворили дві фракції)
показать весь комментарий
08.12.2022 23:33 Ответить
Потому , что ЕС и часть "Голоса" не имеют достаточно мандатов, все остальные просто свиньи , которые в Раде решают свои шкурные интересы , не думают о судьбе страны
показать весь комментарий
09.12.2022 00:51 Ответить
Ці юридичні виверти когорти дохтурів наук з часом увійдуть у навчальні посібники для студентів в дослідженні практики невігластва та теорії абсурду.
показать весь комментарий
08.12.2022 23:23 Ответить
"дохтурі" наук і тобі діагноз поставлять, не журись так.
показать весь комментарий
08.12.2022 23:46 Ответить
Насправді те що партія регіонів досі в ВР непросте питання. На цю тему є гарна стаття у LB. Все впирається в те що в ЕСПЛ поскаржаться потвори і виграють. Але насправді їх ще в 2014 потрібно було видалити з політичного поля країни
показать весь комментарий
08.12.2022 23:36 Ответить
Не було кому це зробити,натомість був час привести до ладу свій бізнес та документи,адже вже в 2014р вони знали,що їм наближаєиься кінець
показать весь комментарий
08.12.2022 23:54 Ответить
опзжопа викусила? ок. ми тільки за.
показать весь комментарий
08.12.2022 23:44 Ответить
Чому вороги України ( депутати від ОПЗЖ) ДОСІ ГОЛОСУЮТЬ В Раді?

Похоже психіатра надо не только хутину , но і кое кому в Україні
показать весь комментарий
09.12.2022 00:28 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2022 00:38 Ответить
ЯКЩО УКРАЇНЦІ НЕ ВИМЕТУТЬ МЕТЛОЮ РУЦКИЙ МИР І СУДДЕЙІ ПОПІВ, то руцкий мир повернеться і посадить до тюрьми і Порошенко і Зеленського і Залужного . НА ГИЛЯКУ ворогів !

‼️‼️‼️бо буде як з Саакашвили

https://www.youtube.com/channel/UC78Nx1Wtb1ZdkxZCmqozSGg Oksana Drobot https://www.youtube.com/watch?v=MK8D2sjOb7A&lc=UgyJhxiUPE37eZuasCh4AaABAg 2 часа назад

Чому він розраховував на порядність своїх опонентів?
https://www.youtube.com/channel/UCGSjq_oPX1YzVAPVmczjRpw Rufin Halyna https://www.youtube.com/watch?v=MK8D2sjOb7A&lc=************************** 3 часа назад

Зробив помилку, що не знищив" іваношвільців", тепер платить власним ЖИТТЯМ!
показать весь комментарий
09.12.2022 00:40 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2022 00:42 Ответить
важко сказати що гірше - "руzzкій мір" від медчуківців, чи "манкурдський мірок" від зелених клоунів,
бо обидва антиукраїнські.!!!
показать весь комментарий
09.12.2022 09:14 Ответить
Геть гидоту з Верховної Ради!
показать весь комментарий
09.12.2022 03:35 Ответить
Так тоді ж зал засідань спорожніє!
показать весь комментарий
09.12.2022 08:46 Ответить
ЦВК не змогла визнати нардепом наступника Льовочкіної
Логічніше так:
ЦВК не змогла визнати нардепчиком наступничка Льовочкіної
показать весь комментарий
09.12.2022 07:57 Ответить
Все очень просто у за Жопу и слуги олигархов хозяева одни и цели то-же, если еще кто то не понял, да ЗЕ Дегенераты.....
показать весь комментарий
09.12.2022 08:30 Ответить
 
 