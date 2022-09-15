Верховный Суд подтвердил запрет ОПЗЖ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Напомним, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности".
Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", - говорится в сообщении.
С начала военной агрессии следователи СБУ:
- осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности;
- в рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.
Решение о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию.
О деталях судебного заседания рассказал Движение "Честно": "Во время рассмотрения апелляционного дела адвокат ОПЗЖ делала ощутимый акцент на том, что часть материалов и доказательств Минюста и СБУ недопустимы, содержат признаки подделки и т. д. В целом наблюдался акцент именно на процедурных моментах. Кроме этого, реагируя на доводы Минюста по поводу многочисленных случаев колаборанства представителей ОПЗЖ, адвокат настаивала, что, по ее мнению, не предоставлены доказательства, что такие действия совершены "в интересах, или по поручению" политической партии".
Кроме того, в материалах, которые партия предоставила суду, отмечалось, что представители политсилы осудили агрессию России, помогают общинам благотворительностью, а один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявлял о своей поддержке создания территориальной обороны.
Напомним, 20 июня, Восьмой апелляционный суд Львова своим уже запретил ОПЗЖ и постановил, что все имущество этой партии должно быть передано государству.
Пожалуйста, подождите...
Вся ота погань сидить в раді й голосує разом з зеленими, приймаючи антиукраїнські закони!
Налякали муху лайном...
і далі будуть голосувати разом із ЗЄ-льоними
кого развели ?
не только партию надо запретит , но и ее членам избираться .
какой смысл запрещать партию , если Рабинович завтра зарегистрируйся на новый партии и будет снова депутат?
в чем смысл?
кто был членом опзж запретит избираться и занимать государственные должности. Почему этого не делают ?
Чому тоді Бойко, Шуфрич, Льовочкін голосують разом з СН по вказівці з ОПЗЄ?
Може пора вже й СН забороняти?
І на мою думку партію "молодшу" 3-5 років на вибори не допускати!
Kavkaz Center
@newkc14
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1 ч
Источники из Ингушетии сообщают, что 9 раненых муртадов были оставлены в Балаклеи при бегстве российских оккупационных войск под ударами армии Украины. Об их судьбе данных нет
Забороняти треба *******, які в тій банді кучкувались…
«Развєлі, как котят! Оценітє красоту ігри» - казав один регіонал, який потім випав з вікна. Настане час посипляться з вікон і ці!
Слуги, вы что в самом деле думаете, что никто ничего не понял?
Вы добавили себе еще проценты отвращения
Тошнить від цього цирку для одного чувака...
То есть вилами по воде.
Шаг назад от демократии, если не более того.
И речь не о запрете конкретно ОПЗЖ, речь о методах.
Если партию - то это значит и всех ее членов на момент существования названия этой партии ОПЗЖ.
все они до сих пор в Раде сидят.
никто из политических предателей не наказан.
Це постріл у потилицю чи вісок як що ти Портнов, Татаров, Януковощ, Єрмак,
Таран та інщі люди як розпинали і продавали Україну ворогу. Я не прав ??? ⁉️
ПЫСЫ: кстати, не совсем понятно, запрещена ли сама фракция.