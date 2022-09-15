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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1062) партия (555) СБУ (18658) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Верховный Суд подтвердил запрет ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

опзж

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Напомним, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности".

Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", - говорится в сообщении.

С начала военной агрессии следователи СБУ:

- осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности;

- в рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

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Решение о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию.

О деталях судебного заседания рассказал Движение "Честно": "Во время рассмотрения апелляционного дела адвокат ОПЗЖ делала ощутимый акцент на том, что часть материалов и доказательств Минюста и СБУ недопустимы, содержат признаки подделки и т. д. В целом наблюдался акцент именно на процедурных моментах. Кроме этого, реагируя на доводы Минюста по поводу многочисленных случаев колаборанства представителей ОПЗЖ, адвокат настаивала, что, по ее мнению, не предоставлены доказательства, что такие действия совершены "в интересах, или по поручению" политической партии".

Кроме того, в материалах, которые партия предоставила суду, отмечалось, что представители политсилы осудили агрессию России, помогают общинам благотворительностью, а один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявлял о своей поддержке создания территориальной обороны.

Напомним, 20 июня, Восьмой апелляционный суд Львова своим уже запретил ОПЗЖ и постановил, что все имущество этой партии должно быть передано государству.

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Топ комментарии
+28
Так якого біса їх депутати роблять в Раді. Не назву партії міняти,а гнати віником від законів
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15.09.2022 19:53
+26
Правда?

Чому тоді Бойко, Шуфрич, Льовочкін голосують разом з СН по вказівці з ОПЗЄ?
Може пора вже й СН забороняти?
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15.09.2022 19:57
+24
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15.09.2022 19:59
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Правила форума Совет форумчан
Так якого біса їх депутати роблять в Раді. Не назву партії міняти,а гнати віником від законів
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15.09.2022 19:53 Ответить
Дійсно, де посадки з конфіскаціями цієї пєдоказнокрадчєскої агентури???
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15.09.2022 20:00 Ответить
Вони там допомагають Слугам мати електорат, бо ті вже не мають монобільшості. Це до того, хто на чиєму боці. Проаналізуйте з якими партіями опзж однодумці і однаково голосують.
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15.09.2022 20:09 Ответить
Опечатався, але МАТИ ЕЛЕКТОРАТ заграло новими фарбами )))))
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15.09.2022 20:11 Ответить
Це знають усі. Не має довіри ні до слуг ні до прислуги
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15.09.2022 20:27 Ответить
В сраку собі запхайте цю заборону!
Вся ота погань сидить в раді й голосує разом з зеленими, приймаючи антиукраїнські закони!
Налякали муху лайном...
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15.09.2022 21:08 Ответить
то вони створять "Платформа За смерть (України)"
і далі будуть голосувати разом із ЗЄ-льоними
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15.09.2022 21:11 Ответить
И что ?

кого развели ?

не только партию надо запретит , но и ее членам избираться .

какой смысл запрещать партию , если Рабинович завтра зарегистрируйся на новый партии и будет снова депутат?

в чем смысл?
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15.09.2022 19:53 Ответить
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15.09.2022 19:55 Ответить
Верховний Суд підтвердив заборону ОПЗЖ - народ принимают за идиотов .

кто был членом опзж запретит избираться и занимать государственные должности. Почему этого не делают ?
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15.09.2022 19:56 Ответить
А кто ж в Раде будет голосовать за зеленые дела вместе с СН? Вот им и поменяли вывеску, а мляди остались все те же.
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15.09.2022 19:59 Ответить
И что вы предлагаете сделать чтобы изменить ситуацию в Украине.....такие вы балаболысоветчики-антисоветчики.(
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15.09.2022 21:26 Ответить
свежевылупившееся, как зовут фюрера русни?
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15.09.2022 21:33 Ответить
***** В.В......только как это связано с вопросом выше?) Ваш уклонизм не только в письме очевиден ,но и в том что вы сбежали от войны в Америку..
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15.09.2022 21:52 Ответить
русский, я живу в Штатах еще с тех пор как твой фюрер бегал в лакеях у Собчака, а Боневтик развлекал русню по саунах за срублишки. И уж точно не русмартышке под прокси кого-то в чем-то обвинять.
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15.09.2022 21:55 Ответить
Что к чему? Ты хоть взрослый? Создаётся впечатление что у тебя стакан семок в голове.....или раз ты уже считаешь себя амЭриканцем....то орехи. А то что ты свои лапти ДАВНО за кольцевой оставил.....рожу твою рязанскую не изменил.(
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15.09.2022 22:11 Ответить
русский, ты хоть на шо-то способно, кроме изрыгания дерьма своей вонючей пастью?
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15.09.2022 22:13 Ответить
кусимашельхарусшармута...
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15.09.2022 22:20 Ответить
И все, русский? Это все, на шо способно то дерьмо, которое ты называешь мозгом?🤣
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15.09.2022 22:38 Ответить
треба не забороняти партії а саджати зрадників
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15.09.2022 19:57 Ответить
Правда?

Чому тоді Бойко, Шуфрич, Льовочкін голосують разом з СН по вказівці з ОПЗЄ?
Може пора вже й СН забороняти?
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15.09.2022 19:57 Ответить
Ворон ворону глаз не выбет
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15.09.2022 20:00 Ответить
У Вас ошибка -после первого слога букву "е" пропустили.
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15.09.2022 20:33 Ответить
Их держат для перевода стрелок народной ненависти. Чтобы за любой провал (очередной ожидаемый) перевести стрелки на них. Если им пинка под зад отвесить, то когда народ посмотрит на очередных политических импотентов, бездельников и предателей, то уже начнет спрашивать со слуг. А так они как бы не самые плохие.
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15.09.2022 20:01 Ответить
Меня терзают смутные сомнения. Каждый разоблачитель теперешней власти в Украине делает комментарии под разными флагами, только не под украинскими. Некоторые уже давно живут в Америке (с их слов). Или гадить проще под прокси. Да еще и за кацапские деньги?
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15.09.2022 22:10 Ответить
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15.09.2022 19:59 Ответить
Відімкнути зЕ-беня марафон на коломойскьо-мервячуківських каналах.
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15.09.2022 20:10 Ответить
Яким чином?
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15.09.2022 20:13 Ответить
Увімкнувши українські-патріотичні 5, Прямий, Еспресо.
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15.09.2022 21:46 Ответить
Я мав на увазі яким чином їх заставити це зробити?
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15.09.2022 21:53 Ответить
Захід вже цим займається.
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15.09.2022 23:18 Ответить
Та да ...
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16.09.2022 00:16 Ответить
5й ПРЯМИЙ ЭСПРЕССО ++++++++++++++
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16.09.2022 07:42 Ответить
отключить зебенямарафон нельзя --- там кавалер ..княгини ольги.. масейчук -********* и два жирных урода кошевой и пикалов с дебильной программой . с наградами от зельца . интересно какая формулировка в указе о награждении этих персонажей
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16.09.2022 07:41 Ответить
вешать их, шо еще с "этим" делать
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15.09.2022 22:03 Ответить
Заборона? Їх на марафон піздеж@ постійно запрошують. Заборона хіба що на назву
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15.09.2022 19:59 Ответить
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15.09.2022 20:03 Ответить
а как же депутаны опзжопы?
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15.09.2022 20:04 Ответить
Партію ригів заборонили! І шоо, перейменувалися і пройшли в раду. Тепер зажопоціонерів заборонили , і що вони переназвалися і сидять далі в раді. Тут треба антиукраїнську ідеологію заборонити, а їх носіїв загратовувати.
І на мою думку партію "молодшу" 3-5 років на вибори не допускати!
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15.09.2022 20:05 Ответить
Перейшли в СН.
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15.09.2022 20:06 Ответить
Другие новости



Kavkaz Center

@newkc14
·

1 ч

Источники из Ингушетии сообщают, что 9 раненых муртадов были оставлены в Балаклеи при бегстве российских оккупационных войск под ударами армии Украины. Об их судьбе данных нет
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15.09.2022 20:08 Ответить
Усі вони подохли від паяльника у сраці
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15.09.2022 20:36 Ответить
така заборона партії, при якій її членам дозволяється працювати далі, все одно, що заборонити наркоторгівлю і продовжувати розповсюджувати гашиш, маріхуану, героїн і т.п.
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15.09.2022 20:09 Ответить
Коли ці кацапи зникнуть з УКРАЇНИ,і заберуть з собою цей сраний рузький язік,яким кричали -"путін приди ,введи войска"-сволота кацапська,щоб ви виздихали ВСІ до останнього коліна !!!!!
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15.09.2022 20:09 Ответить
Їхні на пальмах пісюна ганяють
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15.09.2022 20:37 Ответить
Буде вбитих комрадів під"їдати. Санітар природи, так би мовити
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15.09.2022 22:38 Ответить
До лампи така заборона, вони завтра візьмуть іншу назву, добавлять пару " нових ліц" і вуаля, знову лохторат проголосує. Треба до вироку додаток зі списком вісх опізажопів і пожиттєвою забороною займатися політикою і бути держслужбовцями.
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15.09.2022 20:24 Ответить
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15.09.2022 20:25 Ответить
А ЖПЗО можна???

Забороняти треба *******, які в тій банді кучкувались…
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15.09.2022 20:33 Ответить
Партія це не назва, це конкретні люди з ПІБ. Всі ці конкретні люди вже вчора повинні відбувати покарання в найкращих буцигарнях нашої країни. Натомість вони продовжують приймати участь у засіданнях ВР та приймають закони. Це довбаний сюр. Нажаль, пояснення цього лежить на поверхні. Якщо почати саджати цих покидьків, то за цими звинуваченнями доведеться посадити майже всю діючу владу, включно з партіє слуг уродів, кабміном і нарешті ОПу з Найвеличнішим. Тому ми заборонимо НАЗВУ!
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15.09.2022 20:38 Ответить
Черговий розвод по-зеленські. Партію наче заборонили, а її члени продовжують здійснювати антидержавну діяльність разом зі слугами.
«Развєлі, как котят! Оценітє красоту ігри» - казав один регіонал, який потім випав з вікна. Настане час посипляться з вікон і ці!
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15.09.2022 20:43 Ответить
Все это омерзительно.
Слуги, вы что в самом деле думаете, что никто ничего не понял?
Вы добавили себе еще проценты отвращения
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15.09.2022 20:46 Ответить
А толку? Они уже создали другие партии и уже верные друзья ОПы.
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15.09.2022 20:50 Ответить
ну зроблять іншу партію , назвуть умовно " відбудова України" чи " нова Україна" і знову зберуть під своє крило всіх гнид, справ то...
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15.09.2022 20:56 Ответить
ота оппа створить нову партію і що ?
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15.09.2022 20:59 Ответить
Какая дешёвая очередная оперетка для лошков? Омерзительно и гнусно. Да поздно всё. Давно. Сидят в Вене, Маями, Ашкелоне, Испании итд в своих домах, лимоны сотнями в банках мира, ржут от пуза. Догадались с кого? Так давно уже. Как к власти пришли с 2010г!
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15.09.2022 21:13 Ответить
Для кого цей цирк не розумію...Нестор Шуфрич працює в комітети по свободі слова...інші жопісти розійшлись по фракціях... Вітю Ведмедика арештували по просьбе путлера...вкрав 5 ярдів долярів у кума...для Михайла Погребіньского та його шобли...який сидить на Мацковіі та бреше на весь білий Світ яка Україна пагана...
Тошнить від цього цирку для одного чувака...
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15.09.2022 21:14 Ответить
"было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности"

То есть вилами по воде.

Шаг назад от демократии, если не более того.
И речь не о запрете конкретно ОПЗЖ, речь о методах.
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15.09.2022 21:29 Ответить
Назва партії не має значення. Членам цієї партії має бути заборонено обиратися в будь-які виборні органи та займати будь-які державні посади
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15.09.2022 22:08 Ответить
Суд запретил название или партию?
Если партию - то это значит и всех ее членов на момент существования названия этой партии ОПЗЖ.
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15.09.2022 22:09 Ответить
какой преЗЕдент, такой и запрет- странный, клоунский дебильный, ненастоящий.
все они до сих пор в Раде сидят.
никто из политических предателей не наказан.
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15.09.2022 22:38 Ответить
І шо змінилось? Де ОПЗЖ шні діячі, там же і сидять - у зеРаді. Завтра перереєструються як ОПЖЗ.
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15.09.2022 23:34 Ответить
А заборону життя членів чи принаймні їх люстрацію підтвердив? Ні? Тоді до чого це все... Вони просто змінять назву та будуть далі працювати за гроші рф яких у неї дохера бо ресурси вона досі продає, та й з торгівлею в неї все ок бо Україна не топить її торговий флот як робили всі інші країни під час будь-яких війн.
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15.09.2022 23:37 Ответить
Ранiше називався квартал 95,зараз влада та депутати,зелений ****** триваэ.
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16.09.2022 00:17 Ответить
Ти на чому текст набираєш, що початок речення мовою, а закінчення на язьікє?
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16.09.2022 08:22 Ответить
Олексiй,вибачте,на звичайнiй,та що на ноотбуцi.
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16.09.2022 10:30 Ответить
Та да - нащо друзів саджати до тюрми, краще їх запрєтіть.
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16.09.2022 00:41 Ответить
Що таке справжня люстрація по українськи ?
Це постріл у потилицю чи вісок як що ти Портнов, Татаров, Януковощ, Єрмак,
Таран та інщі люди як розпинали і продавали Україну ворогу. Я не прав ??? ⁉️
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16.09.2022 00:46 Ответить
а какого хрена шуфрич до сих пор возглавляет комитет . у зеленых разве нет большинства голосов чтобы эту тварь ********** отстранить от руководства комитета по свободе слова --- УЖЕ ПОЛГОДА ИДЕТ ВОЙНА КОТОРУЮ НАЧАЛА РУСНЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ --- значит у зеленых есть свой шкурный интерес держать этого *********** ублюдка главой комитета . эту мразь опожопную что на всех телешоу доказывал про ..гражданский конфликт.. в донбасе . Война закончится победой Украины и вся ********** ******** переобувшись в воздухе . поменяв название будет и дальше сидеть в ВР . а ведь эти твари руками и ногами голосовали за ..харьковские соглашения.. а это зрада интересов УКРАИНЫ . за это должна быть статья в УК 15 лет минимум ИЛИ ВТОРОЙ ВАРИАНТ --- ФРОНТОВИКИ ВОЗЬМУТ ПРАВОСУДИЕ В СВОИ РУКИ . если у зеленых руки не доходят
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16.09.2022 07:35 Ответить
Вот и поглядим, как запрещенная опзж будет голосовать за бюджет, ведь по факту большинства уже нет, нужны голоса бени, голоса голоса и опзж.
ПЫСЫ: кстати, не совсем понятно, запрещена ли сама фракция.
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16.09.2022 08:02 Ответить
 
 