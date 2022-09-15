Верховний Суд підтвердив заборону ОПЗЖ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Нагадаємо, що рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підставі указу Президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.
Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів. ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Від початку військової агресії слідчі СБУ:
- здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;
- у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.
Рішення про заборону ОПЗЖ є остаточним і не підлягає оскарженню.
Про деталі судового засідання розповів Рух "Чесно": "Під час розгляду апеляційної справи адвокатка ОПЗЖ робила відчутний акцент на тому, що частина матеріалів і доказів Мін’юсту та СБУ є недопустимими, містять ознаки підробки тощо. Загалом простежувався акцент саме на процедурних моментах. Крім цього, реагуючи на доводи Мін’юсту щодо численних випадків колаборанства представників ОПЗЖ, адвокатка наполягала, що, на її думку, не надано доказів, що такі дії вчинені "в інтересах, або за дорученням" політичної партії".
Крім того, у матеріалах, які партія надала суду, наголошувалося на тому, що представники політсили засудили агресію Росії, допомагають громадам благодійністю, а один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко заявляв про свою підтримку створення територіальної оборони.
Нагадуємо, 20 червня, Восьмий апеляційний суд Львова своїм уже заборонив ОПЗЖ і постановив, що все майно цієї партії має бути передане державі.
Будь ласка, зачекайте...
Вся ота погань сидить в раді й голосує разом з зеленими, приймаючи антиукраїнські закони!
Налякали муху лайном...
і далі будуть голосувати разом із ЗЄ-льоними
кого развели ?
не только партию надо запретит , но и ее членам избираться .
какой смысл запрещать партию , если Рабинович завтра зарегистрируйся на новый партии и будет снова депутат?
в чем смысл?
кто был членом опзж запретит избираться и занимать государственные должности. Почему этого не делают ?
Чому тоді Бойко, Шуфрич, Льовочкін голосують разом з СН по вказівці з ОПЗЄ?
Може пора вже й СН забороняти?
І на мою думку партію "молодшу" 3-5 років на вибори не допускати!
Kavkaz Center
@newkc14
·
1 ч
Источники из Ингушетии сообщают, что 9 раненых муртадов были оставлены в Балаклеи при бегстве российских оккупационных войск под ударами армии Украины. Об их судьбе данных нет
Забороняти треба *******, які в тій банді кучкувались…
«Развєлі, как котят! Оценітє красоту ігри» - казав один регіонал, який потім випав з вікна. Настане час посипляться з вікон і ці!
Слуги, вы что в самом деле думаете, что никто ничего не понял?
Вы добавили себе еще проценты отвращения
Тошнить від цього цирку для одного чувака...
То есть вилами по воде.
Шаг назад от демократии, если не более того.
И речь не о запрете конкретно ОПЗЖ, речь о методах.
Если партию - то это значит и всех ее членов на момент существования названия этой партии ОПЗЖ.
все они до сих пор в Раде сидят.
никто из политических предателей не наказан.
Це постріл у потилицю чи вісок як що ти Портнов, Татаров, Януковощ, Єрмак,
Таран та інщі люди як розпинали і продавали Україну ворогу. Я не прав ??? ⁉️
ПЫСЫ: кстати, не совсем понятно, запрещена ли сама фракция.