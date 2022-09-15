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Новини Політика України
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Верховний Суд (784) партія (288) СБУ (10002) Опозиційна платформа - За життя (466)

Верховний Суд підтвердив заборону ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

опзж

15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Нагадаємо, що рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підставі указу Президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів. ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Від початку військової агресії слідчі СБУ:

- здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;

- у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ та ще кілька партій оскаржують свою заборону, - Малюська

Рішення про заборону ОПЗЖ є остаточним і не підлягає оскарженню.

Про деталі судового засідання розповів Рух "Чесно": "Під час розгляду апеляційної справи адвокатка ОПЗЖ робила відчутний акцент на тому, що частина матеріалів і доказів Мін’юсту та СБУ є недопустимими, містять ознаки підробки тощо. Загалом простежувався акцент саме на процедурних моментах. Крім цього, реагуючи на доводи Мін’юсту щодо численних випадків колаборанства представників ОПЗЖ, адвокатка наполягала, що, на її думку, не надано доказів, що такі дії вчинені "в інтересах, або за дорученням" політичної партії".

Крім того, у матеріалах, які партія надала суду, наголошувалося на тому, що представники політсили засудили агресію Росії, допомагають громадам благодійністю, а один із лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко заявляв про свою підтримку створення територіальної оборони.

Також читайте: Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови

Нагадуємо, 20 червня, Восьмий апеляційний суд Львова своїм уже заборонив ОПЗЖ і постановив, що все майно цієї партії має бути передане державі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Так якого біса їх депутати роблять в Раді. Не назву партії міняти,а гнати віником від законів
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15.09.2022 19:53
+26
Правда?

Чому тоді Бойко, Шуфрич, Льовочкін голосують разом з СН по вказівці з ОПЗЄ?
Може пора вже й СН забороняти?
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15.09.2022 19:57
+24
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15.09.2022 19:59
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Так якого біса їх депутати роблять в Раді. Не назву партії міняти,а гнати віником від законів
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15.09.2022 19:53 Відповісти
Дійсно, де посадки з конфіскаціями цієї пєдоказнокрадчєскої агентури???
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15.09.2022 20:00 Відповісти
Вони там допомагають Слугам мати електорат, бо ті вже не мають монобільшості. Це до того, хто на чиєму боці. Проаналізуйте з якими партіями опзж однодумці і однаково голосують.
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15.09.2022 20:09 Відповісти
Опечатався, але МАТИ ЕЛЕКТОРАТ заграло новими фарбами )))))
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15.09.2022 20:11 Відповісти
Це знають усі. Не має довіри ні до слуг ні до прислуги
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15.09.2022 20:27 Відповісти
В сраку собі запхайте цю заборону!
Вся ота погань сидить в раді й голосує разом з зеленими, приймаючи антиукраїнські закони!
Налякали муху лайном...
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15.09.2022 21:08 Відповісти
то вони створять "Платформа За смерть (України)"
і далі будуть голосувати разом із ЗЄ-льоними
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15.09.2022 21:11 Відповісти
И что ?

кого развели ?

не только партию надо запретит , но и ее членам избираться .

какой смысл запрещать партию , если Рабинович завтра зарегистрируйся на новый партии и будет снова депутат?

в чем смысл?
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15.09.2022 19:53 Відповісти
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15.09.2022 19:55 Відповісти
Верховний Суд підтвердив заборону ОПЗЖ - народ принимают за идиотов .

кто был членом опзж запретит избираться и занимать государственные должности. Почему этого не делают ?
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15.09.2022 19:56 Відповісти
А кто ж в Раде будет голосовать за зеленые дела вместе с СН? Вот им и поменяли вывеску, а мляди остались все те же.
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15.09.2022 19:59 Відповісти
И что вы предлагаете сделать чтобы изменить ситуацию в Украине.....такие вы балаболысоветчики-антисоветчики.(
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15.09.2022 21:26 Відповісти
свежевылупившееся, как зовут фюрера русни?
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15.09.2022 21:33 Відповісти
***** В.В......только как это связано с вопросом выше?) Ваш уклонизм не только в письме очевиден ,но и в том что вы сбежали от войны в Америку..
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15.09.2022 21:52 Відповісти
русский, я живу в Штатах еще с тех пор как твой фюрер бегал в лакеях у Собчака, а Боневтик развлекал русню по саунах за срублишки. И уж точно не русмартышке под прокси кого-то в чем-то обвинять.
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15.09.2022 21:55 Відповісти
Что к чему? Ты хоть взрослый? Создаётся впечатление что у тебя стакан семок в голове.....или раз ты уже считаешь себя амЭриканцем....то орехи. А то что ты свои лапти ДАВНО за кольцевой оставил.....рожу твою рязанскую не изменил.(
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15.09.2022 22:11 Відповісти
русский, ты хоть на шо-то способно, кроме изрыгания дерьма своей вонючей пастью?
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15.09.2022 22:13 Відповісти
кусимашельхарусшармута...
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15.09.2022 22:20 Відповісти
И все, русский? Это все, на шо способно то дерьмо, которое ты называешь мозгом?🤣
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15.09.2022 22:38 Відповісти
треба не забороняти партії а саджати зрадників
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15.09.2022 19:57 Відповісти
Правда?

Чому тоді Бойко, Шуфрич, Льовочкін голосують разом з СН по вказівці з ОПЗЄ?
Може пора вже й СН забороняти?
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15.09.2022 19:57 Відповісти
Ворон ворону глаз не выбет
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15.09.2022 20:00 Відповісти
У Вас ошибка -после первого слога букву "е" пропустили.
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15.09.2022 20:33 Відповісти
Их держат для перевода стрелок народной ненависти. Чтобы за любой провал (очередной ожидаемый) перевести стрелки на них. Если им пинка под зад отвесить, то когда народ посмотрит на очередных политических импотентов, бездельников и предателей, то уже начнет спрашивать со слуг. А так они как бы не самые плохие.
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15.09.2022 20:01 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения. Каждый разоблачитель теперешней власти в Украине делает комментарии под разными флагами, только не под украинскими. Некоторые уже давно живут в Америке (с их слов). Или гадить проще под прокси. Да еще и за кацапские деньги?
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15.09.2022 22:10 Відповісти
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15.09.2022 19:59 Відповісти
Відімкнути зЕ-беня марафон на коломойскьо-мервячуківських каналах.
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15.09.2022 20:10 Відповісти
Яким чином?
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15.09.2022 20:13 Відповісти
Увімкнувши українські-патріотичні 5, Прямий, Еспресо.
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15.09.2022 21:46 Відповісти
Я мав на увазі яким чином їх заставити це зробити?
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15.09.2022 21:53 Відповісти
Захід вже цим займається.
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15.09.2022 23:18 Відповісти
Та да ...
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16.09.2022 00:16 Відповісти
5й ПРЯМИЙ ЭСПРЕССО ++++++++++++++
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16.09.2022 07:42 Відповісти
отключить зебенямарафон нельзя --- там кавалер ..княгини ольги.. масейчук -********* и два жирных урода кошевой и пикалов с дебильной программой . с наградами от зельца . интересно какая формулировка в указе о награждении этих персонажей
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16.09.2022 07:41 Відповісти
вешать их, шо еще с "этим" делать
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15.09.2022 22:03 Відповісти
Заборона? Їх на марафон піздеж@ постійно запрошують. Заборона хіба що на назву
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15.09.2022 19:59 Відповісти
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15.09.2022 20:03 Відповісти
а как же депутаны опзжопы?
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15.09.2022 20:04 Відповісти
Партію ригів заборонили! І шоо, перейменувалися і пройшли в раду. Тепер зажопоціонерів заборонили , і що вони переназвалися і сидять далі в раді. Тут треба антиукраїнську ідеологію заборонити, а їх носіїв загратовувати.
І на мою думку партію "молодшу" 3-5 років на вибори не допускати!
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15.09.2022 20:05 Відповісти
Перейшли в СН.
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15.09.2022 20:06 Відповісти
Другие новости



Kavkaz Center

@newkc14
·

1 ч

Источники из Ингушетии сообщают, что 9 раненых муртадов были оставлены в Балаклеи при бегстве российских оккупационных войск под ударами армии Украины. Об их судьбе данных нет
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15.09.2022 20:08 Відповісти
Усі вони подохли від паяльника у сраці
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15.09.2022 20:36 Відповісти
така заборона партії, при якій її членам дозволяється працювати далі, все одно, що заборонити наркоторгівлю і продовжувати розповсюджувати гашиш, маріхуану, героїн і т.п.
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15.09.2022 20:09 Відповісти
Коли ці кацапи зникнуть з УКРАЇНИ,і заберуть з собою цей сраний рузький язік,яким кричали -"путін приди ,введи войска"-сволота кацапська,щоб ви виздихали ВСІ до останнього коліна !!!!!
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15.09.2022 20:09 Відповісти
Їхні на пальмах пісюна ганяють
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15.09.2022 20:37 Відповісти
Буде вбитих комрадів під"їдати. Санітар природи, так би мовити
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15.09.2022 22:38 Відповісти
До лампи така заборона, вони завтра візьмуть іншу назву, добавлять пару " нових ліц" і вуаля, знову лохторат проголосує. Треба до вироку додаток зі списком вісх опізажопів і пожиттєвою забороною займатися політикою і бути держслужбовцями.
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15.09.2022 20:24 Відповісти
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15.09.2022 20:25 Відповісти
А ЖПЗО можна???

Забороняти треба *******, які в тій банді кучкувались…
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15.09.2022 20:33 Відповісти
Партія це не назва, це конкретні люди з ПІБ. Всі ці конкретні люди вже вчора повинні відбувати покарання в найкращих буцигарнях нашої країни. Натомість вони продовжують приймати участь у засіданнях ВР та приймають закони. Це довбаний сюр. Нажаль, пояснення цього лежить на поверхні. Якщо почати саджати цих покидьків, то за цими звинуваченнями доведеться посадити майже всю діючу владу, включно з партіє слуг уродів, кабміном і нарешті ОПу з Найвеличнішим. Тому ми заборонимо НАЗВУ!
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15.09.2022 20:38 Відповісти
Черговий розвод по-зеленські. Партію наче заборонили, а її члени продовжують здійснювати антидержавну діяльність разом зі слугами.
«Развєлі, как котят! Оценітє красоту ігри» - казав один регіонал, який потім випав з вікна. Настане час посипляться з вікон і ці!
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15.09.2022 20:43 Відповісти
Все это омерзительно.
Слуги, вы что в самом деле думаете, что никто ничего не понял?
Вы добавили себе еще проценты отвращения
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15.09.2022 20:46 Відповісти
А толку? Они уже создали другие партии и уже верные друзья ОПы.
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15.09.2022 20:50 Відповісти
ну зроблять іншу партію , назвуть умовно " відбудова України" чи " нова Україна" і знову зберуть під своє крило всіх гнид, справ то...
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15.09.2022 20:56 Відповісти
ота оппа створить нову партію і що ?
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15.09.2022 20:59 Відповісти
Какая дешёвая очередная оперетка для лошков? Омерзительно и гнусно. Да поздно всё. Давно. Сидят в Вене, Маями, Ашкелоне, Испании итд в своих домах, лимоны сотнями в банках мира, ржут от пуза. Догадались с кого? Так давно уже. Как к власти пришли с 2010г!
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15.09.2022 21:13 Відповісти
Для кого цей цирк не розумію...Нестор Шуфрич працює в комітети по свободі слова...інші жопісти розійшлись по фракціях... Вітю Ведмедика арештували по просьбе путлера...вкрав 5 ярдів долярів у кума...для Михайла Погребіньского та його шобли...який сидить на Мацковіі та бреше на весь білий Світ яка Україна пагана...
Тошнить від цього цирку для одного чувака...
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15.09.2022 21:14 Відповісти
"было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности"

То есть вилами по воде.

Шаг назад от демократии, если не более того.
И речь не о запрете конкретно ОПЗЖ, речь о методах.
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15.09.2022 21:29 Відповісти
Назва партії не має значення. Членам цієї партії має бути заборонено обиратися в будь-які виборні органи та займати будь-які державні посади
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15.09.2022 22:08 Відповісти
Суд запретил название или партию?
Если партию - то это значит и всех ее членов на момент существования названия этой партии ОПЗЖ.
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15.09.2022 22:09 Відповісти
какой преЗЕдент, такой и запрет- странный, клоунский дебильный, ненастоящий.
все они до сих пор в Раде сидят.
никто из политических предателей не наказан.
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15.09.2022 22:38 Відповісти
І шо змінилось? Де ОПЗЖ шні діячі, там же і сидять - у зеРаді. Завтра перереєструються як ОПЖЗ.
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15.09.2022 23:34 Відповісти
А заборону життя членів чи принаймні їх люстрацію підтвердив? Ні? Тоді до чого це все... Вони просто змінять назву та будуть далі працювати за гроші рф яких у неї дохера бо ресурси вона досі продає, та й з торгівлею в неї все ок бо Україна не топить її торговий флот як робили всі інші країни під час будь-яких війн.
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15.09.2022 23:37 Відповісти
Ранiше називався квартал 95,зараз влада та депутати,зелений ****** триваэ.
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16.09.2022 00:17 Відповісти
Ти на чому текст набираєш, що початок речення мовою, а закінчення на язьікє?
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16.09.2022 08:22 Відповісти
Олексiй,вибачте,на звичайнiй,та що на ноотбуцi.
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16.09.2022 10:30 Відповісти
Та да - нащо друзів саджати до тюрми, краще їх запрєтіть.
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16.09.2022 00:41 Відповісти
Що таке справжня люстрація по українськи ?
Це постріл у потилицю чи вісок як що ти Портнов, Татаров, Януковощ, Єрмак,
Таран та інщі люди як розпинали і продавали Україну ворогу. Я не прав ??? ⁉️
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16.09.2022 00:46 Відповісти
а какого хрена шуфрич до сих пор возглавляет комитет . у зеленых разве нет большинства голосов чтобы эту тварь ********** отстранить от руководства комитета по свободе слова --- УЖЕ ПОЛГОДА ИДЕТ ВОЙНА КОТОРУЮ НАЧАЛА РУСНЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ --- значит у зеленых есть свой шкурный интерес держать этого *********** ублюдка главой комитета . эту мразь опожопную что на всех телешоу доказывал про ..гражданский конфликт.. в донбасе . Война закончится победой Украины и вся ********** ******** переобувшись в воздухе . поменяв название будет и дальше сидеть в ВР . а ведь эти твари руками и ногами голосовали за ..харьковские соглашения.. а это зрада интересов УКРАИНЫ . за это должна быть статья в УК 15 лет минимум ИЛИ ВТОРОЙ ВАРИАНТ --- ФРОНТОВИКИ ВОЗЬМУТ ПРАВОСУДИЕ В СВОИ РУКИ . если у зеленых руки не доходят
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16.09.2022 07:35 Відповісти
Вот и поглядим, как запрещенная опзж будет голосовать за бюджет, ведь по факту большинства уже нет, нужны голоса бени, голоса голоса и опзж.
ПЫСЫ: кстати, не совсем понятно, запрещена ли сама фракция.
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16.09.2022 08:02 Відповісти
 
 