Євросоюз готує надзвичайний план на випадок нової хвилі біженців з України
Країни-члени ЄС готують надзвичайний план на випадок, якщо перебої з постачанням енергії в умовах суворої зими призведуть до нового потоку біженців з України.
Про це у четвер у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявив міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Чеської республіки Віт Ракушан (Vít Rakušan), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Жорстока російська агресія проти України, на жаль, продовжується. І ми маємо пам’ятати, що значну частину енергетичної інфраструктури України наразі зруйновано. Ми провели широку дискусію, як швидко допомогти Україні зараз відбудувати свою інфраструктуру, та запобігти новій хвилі людей до ЄС. Ми також обговорили надзвичайний плани з огляду на потенційну можливість нового напливу українських біженців , зважаючи на жорстку зиму, що є звичайною для України", - зазначив Ракушан.
Він зауважив. що під час Чеського головування ЄС започаткував з Україною структурований діалог з вирішення широкого кола питань з різних аспектів безпеки, що пов’язані із війною. Віт Ракушан висловив сподівання, що Шведське головування ЄС, яке заступить Чеську Республіку з початку наступного року, продовжить зусилля у цьому напрямку.
У свою чергу Єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон зауважила, що війна в Європі триває, і жорстока агресія Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої Світової війни. Вона привітала зусилля Чеського головування, яке змогло впоратися з кризовими явищами у сфері міграції, навіть незважаючи на неймовірно складні умови.
"Я поінформувала міністрів про нещодавні переговори з українською віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, і також із міністеркою внутрішніх справ Молдови Аною Ревенко, та наголосила на необхідності підтримувати. Це стосується подолання енергетичної кризи та поновлення енергетичного постачання, але також забезпечення внутрішньої безпеки, захисту для наших громадян, як і нашої допомоги у захисті також громадян України", - сказала Єврокомісарка.
Вона підкреслила, російська війна проти України спричинила безпрецедентну міграційну кризу. Але ЄС зумів знайти на неї гідну відповідь, у тому числі завдяки зусиллям Чеського головування ЄС.
"Попереду залишаються багато викликів, але ми зустрічаємо їх у єдності", - додала Йлва Йоганссон.
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но нет, мы будем героически восстанавливать, а они снова уничтожать.
И так без конца
Те из беженцев которые работают индивидуально, т.е. парикмахеры, маникюр, и т.п., тоже не особо спешат регистрироваться как предприниматели и платить налоги.
Но это не проблема беженцев, а проблема Польши. Они хотели дешевую раб.силу и сделали возможным работу по "умове злецення", при которой не платятся налоги.
Зато каждый беженец:
- живет 120 дней по программе "40", т.е. те кто дают им жилье получают 40 зл. в день от государства на их содержание
- получают ежемесячно 500 зл. на каждого ребенка
- получают единоразовую помощь (вроде 300 зл.)
- бесплатно пользуются медициной, школами, садиками.
Так что насчет "выгоды" вопрос спорный.
- Дал человеку покушать, он покушал и покакал, по продуктам ты ничего не потерял. Просто продукты питания перешли в продукты пищеворения.
Теперь я знаю кого номинируют на Нобелевскую премию в области экономики)))
До речі, нещодавно була новина, що українські біженці вже принесли польській казні понад 70% тієї суми, яку Польща витратила на них. Так що біженці - це дуже вигідно.
Інші 500 тис. які не типу не працюють, насправді більшість з них працюють неофіційно, знов таки ж без податків, через українських посередників.
300 тис. дітей отримують щомісяця по 500 щл. тобто 150 млн.зл. щомісяця тільки на дітей, а ще їх навчання в Польші теж щось коштує державі.
+ біженці які навіть не працюють, отримують песель з поміткою УКР (як біженці) і мають право безкоштовно користуватись мед.закладами, що теж створює навантаження на бюджет.
Тих що живуть на підсосі з України, мало, бо житло та взагалі проживання тут дуже дорогі, треба щоб чоловік був бізнесменом в Україні, а це можна сказати невелика частина від біженців.
Так що ці казки про "самі себе утримують" краще не розповідай. Можу накидати висловлення поляків з польських форумів, щодо цієї ситуації, але краще не буду щоб не псувати враження, все ж вони наші друзі, принаймні зараз.
Я вже не кажу про те що твої знайомі працюють на українську компанію, тобто податків не платять, а 500 зл. на дитину щомісяця отримують.
А я бачив коли біженці мешкали у спортзалах, тож це основна категорія, у яких немає компанії яка винайме їм житло. І на умову о праце біженців не беруть, як і тих хто приїхав до війни. Тож податків майже нуль.