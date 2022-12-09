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Новини Війна
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Євросоюз готує надзвичайний план на випадок нової хвилі біженців з України

біженці,латвія

Країни-члени ЄС готують надзвичайний план на випадок, якщо перебої з постачанням енергії в умовах суворої зими призведуть до нового потоку біженців з України.

Про це у четвер у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявив міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Чеської республіки Віт Ракушан (Vít Rakušan), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жорстока російська агресія проти України, на жаль, продовжується. І ми маємо пам’ятати, що значну частину енергетичної інфраструктури України наразі зруйновано. Ми провели широку дискусію, як швидко допомогти Україні зараз відбудувати свою інфраструктуру, та запобігти новій хвилі людей до ЄС. Ми також обговорили надзвичайний плани з огляду на потенційну можливість нового напливу українських біженців , зважаючи на жорстку зиму, що є звичайною для України", - зазначив Ракушан.

Він зауважив. що під час Чеського головування ЄС започаткував з Україною структурований діалог з вирішення широкого кола питань з різних аспектів безпеки, що пов’язані із війною. Віт Ракушан висловив сподівання, що Шведське головування ЄС, яке заступить Чеську Республіку з початку наступного року, продовжить зусилля у цьому напрямку.

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У свою чергу Єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон зауважила, що війна в Європі триває, і жорстока агресія Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої Світової війни. Вона привітала зусилля Чеського головування, яке змогло впоратися з кризовими явищами у сфері міграції, навіть незважаючи на неймовірно складні умови.

"Я поінформувала міністрів про нещодавні переговори з українською віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, і також із міністеркою внутрішніх справ Молдови Аною Ревенко, та наголосила на необхідності підтримувати. Це стосується подолання енергетичної кризи та поновлення енергетичного постачання, але також забезпечення внутрішньої безпеки, захисту для наших громадян, як і нашої допомоги у захисті також громадян України", - сказала Єврокомісарка.

Вона підкреслила, російська війна проти України спричинила безпрецедентну міграційну кризу. Але ЄС зумів знайти на неї гідну відповідь, у тому числі завдяки зусиллям Чеського головування ЄС.

"Попереду залишаються багато викликів, але ми зустрічаємо їх у єдності", - додала Йлва Йоганссон.

Автор: 

біженці (1863) Євросоюз (13360)


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Топ коментарі
+20
Приготовьте лучше дя Украины 2-3 сотни новых танков и "беженцы" побегут в Китай.
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09.12.2022 00:09
+12
Проблема не том танки или самолеты, а в том что долбо%;бы сейчас готовы потратить миллиарды на беженцев, но не дать Украине то что надо, чтобы беженцев не было. А год назад они же боялись потерять миллионы на торговле с рашкой , но предотвратить эту войну.
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09.12.2022 01:02
+9
также как они тратят миллирады на трасформаторы, генераторы и т.п. вместо того, чтобы дать норм. ПВО или оружие такой дальности, чтобы разбомбить то, что разрушает нашу энергетику....
но нет, мы будем героически восстанавливать, а они снова уничтожать.
И так без конца
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09.12.2022 01:20
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Приготовьте лучше дя Украины 2-3 сотни новых танков и "беженцы" побегут в Китай.
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09.12.2022 00:09 Відповісти
Аки істину глаголиш ,агенець.
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09.12.2022 00:18 Відповісти
Чиї біженці, зрашастаніфці?
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09.12.2022 00:34 Відповісти
Не беженцы , а "беженцы". Понимаешь разницу?
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09.12.2022 01:14 Відповісти
а еще лучше, не танки, а воздух организовать. Самолеты, ПВО и все такое. Нас склоняют к наземым операциям, в это откат в 1ую мировую...
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09.12.2022 00:37 Відповісти
Проблема не том танки или самолеты, а в том что долбо%;бы сейчас готовы потратить миллиарды на беженцев, но не дать Украине то что надо, чтобы беженцев не было. А год назад они же боялись потерять миллионы на торговле с рашкой , но предотвратить эту войну.
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09.12.2022 01:02 Відповісти
Скупой тратить дважды
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09.12.2022 01:09 Відповісти
также как они тратят миллирады на трасформаторы, генераторы и т.п. вместо того, чтобы дать норм. ПВО или оружие такой дальности, чтобы разбомбить то, что разрушает нашу энергетику....
но нет, мы будем героически восстанавливать, а они снова уничтожать.
И так без конца
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09.12.2022 01:20 Відповісти
та до них дійде... тільки трохи згодом
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09.12.2022 02:52 Відповісти
Так, до них завжди доходить "згодом". Старенька вже давно реально гальмує.
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09.12.2022 09:04 Відповісти
а что вы уже героически восстановили, а ну похвастайся! ты наверное в ТЭК-е работаешь
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09.12.2022 06:59 Відповісти
похвастаюсь. Когда ты с бутылки встанешь
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09.12.2022 20:25 Відповісти
Да нет в Европе столько танков. Это только Штаты могут себе позволить. На вооружении, например, Бельгии нет ни одного танка. Они от них уже избавились неосторожно
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09.12.2022 09:37 Відповісти
Насколько я понял, значительная часть беженцев не только работает, но и своими налогами буквально выводит в плюс затраты на беженцев. Так что пусть ЕС не выйопуется. А ещё лучше, как уже сказали, пусть даёт оружие.
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09.12.2022 00:58 Відповісти
На примере Польши, 90% беженцев работают на "умове злецення", т.е. налогов не платят.
Те из беженцев которые работают индивидуально, т.е. парикмахеры, маникюр, и т.п., тоже не особо спешат регистрироваться как предприниматели и платить налоги.
Но это не проблема беженцев, а проблема Польши. Они хотели дешевую раб.силу и сделали возможным работу по "умове злецення", при которой не платятся налоги.
Зато каждый беженец:
- живет 120 дней по программе "40", т.е. те кто дают им жилье получают 40 зл. в день от государства на их содержание
- получают ежемесячно 500 зл. на каждого ребенка
- получают единоразовую помощь (вроде 300 зл.)
- бесплатно пользуются медициной, школами, садиками.
Так что насчет "выгоды" вопрос спорный.
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09.12.2022 01:49 Відповісти
эти деньги так или иначе остаются в экономике, даже без налогов.
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09.12.2022 02:34 Відповісти
Ты рассуждаешь, как:

- Дал человеку покушать, он покушал и покакал, по продуктам ты ничего не потерял. Просто продукты питания перешли в продукты пищеворения.

Теперь я знаю кого номинируют на Нобелевскую премию в области экономики)))
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09.12.2022 23:34 Відповісти
У Польщі 1.5 млн наших біженців. Офіційно працює 400 тис, ще 300 тис дітей навчаються. Ще додамо 200-300 тис хворих, старих і дошкільнят. Отже, 500+ тис не працюють на панів, вони на підсосі з України (робота з України, утримання від членів сім'ї, які заробляють в Україні тощо). Тобто, півмільйона українських біженців - це туристи, які дотують польську економіку.
До речі, нещодавно була новина, що українські біженці вже принесли польській казні понад 70% тієї суми, яку Польща витратила на них. Так що біженці - це дуже вигідно.
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09.12.2022 06:19 Відповісти
дивись, "офіційно працюють" - то за умовою злецення (на умову о праце наших і до того брали неохоче), тобто платять мінімальні податки які не покривають їх утримання.
Інші 500 тис. які не типу не працюють, насправді більшість з них працюють неофіційно, знов таки ж без податків, через українських посередників.
300 тис. дітей отримують щомісяця по 500 щл. тобто 150 млн.зл. щомісяця тільки на дітей, а ще їх навчання в Польші теж щось коштує державі.
+ біженці які навіть не працюють, отримують песель з поміткою УКР (як біженці) і мають право безкоштовно користуватись мед.закладами, що теж створює навантаження на бюджет.
Тих що живуть на підсосі з України, мало, бо житло та взагалі проживання тут дуже дорогі, треба щоб чоловік був бізнесменом в Україні, а це можна сказати невелика частина від біженців.
Так що ці казки про "самі себе утримують" краще не розповідай. Можу накидати висловлення поляків з польських форумів, щодо цієї ситуації, але краще не буду щоб не псувати враження, все ж вони наші друзі, принаймні зараз.
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09.12.2022 10:26 Відповісти
У мене десяток знайомих жінок-дівчат, які живуть у польщі за рахунок роботи в Україні або за рахунок чоловіків, або перше і друге разом. Приміром, наша компанія зняла дівчатам цілий будинок, вони і працюють там і живуть з дітьми. Завдяки цьому купа проектів врятовано, бо іноземні компанії ніхєра не хочуть працювати з країною де війна.
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09.12.2022 15:36 Відповісти
і у тебе мабуть є статистика скільки таких як твої знайомі?
Я вже не кажу про те що твої знайомі працюють на українську компанію, тобто податків не платять, а 500 зл. на дитину щомісяця отримують.
А я бачив коли біженці мешкали у спортзалах, тож це основна категорія, у яких немає компанії яка винайме їм житло. І на умову о праце біженців не беруть, як і тих хто приїхав до війни. Тож податків майже нуль.
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09.12.2022 16:20 Відповісти
якщо єс так і не почне давати Україні НОРМАЛЬНУ зброю, то з часом хай чекає вже не "чергову хвилю" біженців з України, а москальських вбивць і гвалтівників на танках!
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09.12.2022 01:31 Відповісти
Нехай тільки ватники не в Швейцарію побіжать грітися, а в свою довбану рашку ...
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09.12.2022 05:34 Відповісти
 
 