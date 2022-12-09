Євросоюз готує надзвичайний план на випадок нової хвилі біженців з України

Країни-члени ЄС готують надзвичайний план на випадок, якщо перебої з постачанням енергії в умовах суворої зими призведуть до нового потоку біженців з України.

Про це у четвер у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявив міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Чеської республіки Віт Ракушан (Vít Rakušan), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жорстока російська агресія проти України, на жаль, продовжується. І ми маємо пам’ятати, що значну частину енергетичної інфраструктури України наразі зруйновано. Ми провели широку дискусію, як швидко допомогти Україні зараз відбудувати свою інфраструктуру, та запобігти новій хвилі людей до ЄС. Ми також обговорили надзвичайний плани з огляду на потенційну можливість нового напливу українських біженців , зважаючи на жорстку зиму, що є звичайною для України", - зазначив Ракушан.

Він зауважив. що під час Чеського головування ЄС започаткував з Україною структурований діалог з вирішення широкого кола питань з різних аспектів безпеки, що пов’язані із війною. Віт Ракушан висловив сподівання, що Шведське головування ЄС, яке заступить Чеську Республіку з початку наступного року, продовжить зусилля у цьому напрямку.

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У свою чергу Єврокомісарка з внутрішніх справ Йлва Йоганссон зауважила, що війна в Європі триває, і жорстока агресія Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої Світової війни. Вона привітала зусилля Чеського головування, яке змогло впоратися з кризовими явищами у сфері міграції, навіть незважаючи на неймовірно складні умови.

"Я поінформувала міністрів про нещодавні переговори з українською віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, і також із міністеркою внутрішніх справ Молдови Аною Ревенко, та наголосила на необхідності підтримувати. Це стосується подолання енергетичної кризи та поновлення енергетичного постачання, але також забезпечення внутрішньої безпеки, захисту для наших громадян, як і нашої допомоги у захисті також громадян України", - сказала Єврокомісарка.

Вона підкреслила, російська війна проти України спричинила безпрецедентну міграційну кризу. Але ЄС зумів знайти на неї гідну відповідь, у тому числі завдяки зусиллям Чеського головування ЄС.

"Попереду залишаються багато викликів, але ми зустрічаємо їх у єдності", - додала Йлва Йоганссон.