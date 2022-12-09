Євросоюз засудив застосування армією РФ газових гранат в Україні

Євросоюз засуджує застосування російськими військами газових гранат проти українських військовослужбовців.

Про це йдеться у заяві ЄС, оприлюдненій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми також обурені повідомленнями про те, що російські війська застосували гранати зі сльозогінним газом проти Збройних Сил України, які воюють на сході країни", - йдеться у заяві.

У цьому зв’язку в Євросоюзі наголосили, що "застосування хімічної та біологічної зброї будь-де, будь-коли, будь-ким і за будь-яких обставин є неприйнятним і суперечить міжнародному праву, яке забороняє використання такої зброї".

Також в ЄС висловили занепокоєння з приводу "продовження атак російських збройних сил поблизу українських ядерних об'єктів та незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції". На цьому тлі було висловлено підтримку зусиллям гендиректора МАГАТЕ щодо створення навколо АЕС захисної зони ядерної та фізичної безпеки.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо агресивну війну росії проти України і закликаємо Росію негайно припинити її. Ми вимагаємо, щоб Росія негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крім того, ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі у незаконній агресивній війні росії проти України, а також негайно припинити надавати свою територію у якості плацдарму для атак на Україну, що само собою є агресією", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські військові застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51". Кілька таких гранат з дрона росіяни скинули на українських захисників на Донеччині. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту.