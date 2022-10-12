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Російські військові застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Війська Російської Федерації використовують ручні сльозогінні газові гранати К-51.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України

"Використовуючи безпілотні літальні апарати, противник намагається вразити наш особовий склад та застосовує ручні сльозогінні газові гранати К-51. Так, підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною", - йдеться в повідомленні. 

Російські військові застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії, - Генштаб ЗСУ 01
Російські військові застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії, - Генштаб ЗСУ 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про завезення окупантами хімічної зброї на Херсонщину не підтвердилася, - ОК "Південь"

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) граната (789) росія (65129) хімічна зброя (346)


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Топ коментарі
+22
В эту игру играть можно вдвоем. Пора вернуть "находку" своему хозяину.
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12.10.2022 11:23
+21


Так говорил Zarathustra

@Zaratus53061801

·

https://twitter.com/Zaratus53061801/status/1580059080873619456 3 ч

А вы знаете почему обстреливают Харьков? Ответ оказывается прост: в Харькове находится ЗСУ!! "Если ЗСУ вывести из Харькова, то обстрелы прекратятся." - вчера заявил мер Харькова Терехов. Вскрываться начали даже самые законспирированные консервы.

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12.10.2022 11:33
+15
надо не забыть его еще раз выбрать.
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12.10.2022 11:35
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В эту игру играть можно вдвоем. Пора вернуть "находку" своему хозяину.
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12.10.2022 11:23 Відповісти
В жопу...
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12.10.2022 11:27 Відповісти
По самі гланди.
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12.10.2022 11:37 Відповісти
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12.10.2022 11:42 Відповісти
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12.10.2022 12:04 Відповісти
Неплохо. Можно еще светошумовые гранаты сбрасывать.
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12.10.2022 11:25 Відповісти
Можно ще води у кулю набрати і сбросити, во сміху буде
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12.10.2022 11:30 Відповісти
конфетти еще можно.
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12.10.2022 11:34 Відповісти
Думаю треба було шукати поруч снайпера в засідці. Хотіли кинути в бліндаж, щоб хлопці повистрибували і відпрацювати ...
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12.10.2022 11:48 Відповісти
как вариант могло быть
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12.10.2022 11:56 Відповісти
В них вже і гранати закінчились???? Який сенс у цьому???
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12.10.2022 11:25 Відповісти
сенс в тому що від тої гранати очі витікають
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12.10.2022 11:51 Відповісти
Неприятно, но не смертельно. Там внутри хлорпикрин. Нюхал я его 40 лет назад, ещё будучи комвзода РХР
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12.10.2022 12:49 Відповісти
В Крыму и Донбассе тоже пыточные в каждом городе, поэтому в Крыму нет протестов, всех недовольных просто в пыточные отправляют, умерших тихо хоронят без суда и следствия
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12.10.2022 11:25 Відповісти
Это беда...
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12.10.2022 11:29 Відповісти


Так говорил Zarathustra

@Zaratus53061801

·

https://twitter.com/Zaratus53061801/status/1580059080873619456 3 ч

А вы знаете почему обстреливают Харьков? Ответ оказывается прост: в Харькове находится ЗСУ!! "Если ЗСУ вывести из Харькова, то обстрелы прекратятся." - вчера заявил мер Харькова Терехов. Вскрываться начали даже самые законспирированные консервы.

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12.10.2022 11:33 Відповісти
надо не забыть его еще раз выбрать.
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12.10.2022 11:35 Відповісти
И моносброд с Зельцманом! От смеху будет!
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12.10.2022 14:00 Відповісти
После таких заяв шконку грызть должен этот подкацапный чмошник, вместе со своим собратом Трухановым.
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12.10.2022 11:47 Відповісти
Ну и чем отличаеться от "надо просто перестать стрелять!" ?!!!
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12.10.2022 13:59 Відповісти
В Ізраілі є гранати - шо випорожнюєся по самоє ніхачу .
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12.10.2022 11:34 Відповісти
Зеля,пистуй,проси,без сарказма...
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12.10.2022 11:40 Відповісти
Они настолько невидимые, что их никто в Папуа-Новой Гвинее не видел 😀 Как и видимых шимпанзе, которые живут в Африке.
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12.10.2022 11:53 Відповісти
Та ця "мавпа" другий день "не просихає" - похмелився зранку і "меле "шопопало"!!! От і зараз "мартишню ловить" (це у нас такий вислів був - коли людина допивалася "до зелених чортиків")
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12.10.2022 12:07 Відповісти
Так гляди оркам пейнтбольные стволы начнут выдавать, и свето-шумовые гранаты!!!
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12.10.2022 11:39 Відповісти
Пора бы уже и нам заправлять беспилотники ядерными отходами и отправлять на мацкву
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12.10.2022 11:42 Відповісти
Так скоро Новый Год - будет пулять детскими хлопушками.
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12.10.2022 12:29 Відповісти
 
 