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Російські військові застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Війська Російської Федерації використовують ручні сльозогінні газові гранати К-51.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України
"Використовуючи безпілотні літальні апарати, противник намагається вразити наш особовий склад та застосовує ручні сльозогінні газові гранати К-51. Так, підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Vlad Cheh
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+21 Volodymyr Volodymyr #490180
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+15 Urs
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Так говорил Zarathustra
@Zaratus53061801
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https://twitter.com/Zaratus53061801/status/1580059080873619456 3 ч
А вы знаете почему обстреливают Харьков? Ответ оказывается прост: в Харькове находится ЗСУ!! "Если ЗСУ вывести из Харькова, то обстрелы прекратятся." - вчера заявил мер Харькова Терехов. Вскрываться начали даже самые законспирированные консервы.