Російські військові застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Війська Російської Федерації використовують ручні сльозогінні газові гранати К-51.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України

"Використовуючи безпілотні літальні апарати, противник намагається вразити наш особовий склад та застосовує ручні сльозогінні газові гранати К-51. Так, підрозділи Сил оборони України у Запорізькій області, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, знешкодили ворожий безпілотний літальний апарат, який ніс гранату К-51 з сильноподразнюючою речовиною", - йдеться в повідомленні.









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