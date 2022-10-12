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Российские военные применяют в Украине ручные гранаты химического действия, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Войска Российской Федерации используют ручные слезоточивые газовые гранаты К-51.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Используя беспилотные летательные аппараты, противник пытается поразить наш личный состав и применяет ручные слезоточивые газовые гранаты К-51. Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы, обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом", - говорится в сообщении.

Российские военные применяют в Украине ручные гранаты химического действия, - Генштаб ВСУ 01
Российские военные применяют в Украине ручные гранаты химического действия, - Генштаб ВСУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 380 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2505 танков, 1507 артсистем, 5181 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Генштаб ВС (6265) граната (998) россия (95502) химическое оружие (368)


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Топ комментарии
+22
В эту игру играть можно вдвоем. Пора вернуть "находку" своему хозяину.
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12.10.2022 11:23
+21


Так говорил Zarathustra

@Zaratus53061801

·

https://twitter.com/Zaratus53061801/status/1580059080873619456 3 ч

А вы знаете почему обстреливают Харьков? Ответ оказывается прост: в Харькове находится ЗСУ!! "Если ЗСУ вывести из Харькова, то обстрелы прекратятся." - вчера заявил мер Харькова Терехов. Вскрываться начали даже самые законспирированные консервы.

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12.10.2022 11:33
+15
надо не забыть его еще раз выбрать.
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12.10.2022 11:35
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В эту игру играть можно вдвоем. Пора вернуть "находку" своему хозяину.
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12.10.2022 11:23 Ответить
В жопу...
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12.10.2022 11:27 Ответить
По самі гланди.
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12.10.2022 11:37 Ответить
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12.10.2022 11:42 Ответить
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12.10.2022 12:04 Ответить
Неплохо. Можно еще светошумовые гранаты сбрасывать.
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12.10.2022 11:25 Ответить
Можно ще води у кулю набрати і сбросити, во сміху буде
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12.10.2022 11:30 Ответить
конфетти еще можно.
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12.10.2022 11:34 Ответить
Думаю треба було шукати поруч снайпера в засідці. Хотіли кинути в бліндаж, щоб хлопці повистрибували і відпрацювати ...
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12.10.2022 11:48 Ответить
как вариант могло быть
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12.10.2022 11:56 Ответить
В них вже і гранати закінчились???? Який сенс у цьому???
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12.10.2022 11:25 Ответить
сенс в тому що від тої гранати очі витікають
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12.10.2022 11:51 Ответить
Неприятно, но не смертельно. Там внутри хлорпикрин. Нюхал я его 40 лет назад, ещё будучи комвзода РХР
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12.10.2022 12:49 Ответить
В Крыму и Донбассе тоже пыточные в каждом городе, поэтому в Крыму нет протестов, всех недовольных просто в пыточные отправляют, умерших тихо хоронят без суда и следствия
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12.10.2022 11:25 Ответить
Это беда...
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12.10.2022 11:29 Ответить


Так говорил Zarathustra

@Zaratus53061801

·

https://twitter.com/Zaratus53061801/status/1580059080873619456 3 ч

А вы знаете почему обстреливают Харьков? Ответ оказывается прост: в Харькове находится ЗСУ!! "Если ЗСУ вывести из Харькова, то обстрелы прекратятся." - вчера заявил мер Харькова Терехов. Вскрываться начали даже самые законспирированные консервы.

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12.10.2022 11:33 Ответить
надо не забыть его еще раз выбрать.
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12.10.2022 11:35 Ответить
И моносброд с Зельцманом! От смеху будет!
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12.10.2022 14:00 Ответить
После таких заяв шконку грызть должен этот подкацапный чмошник, вместе со своим собратом Трухановым.
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12.10.2022 11:47 Ответить
Ну и чем отличаеться от "надо просто перестать стрелять!" ?!!!
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12.10.2022 13:59 Ответить
В Ізраілі є гранати - шо випорожнюєся по самоє ніхачу .
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12.10.2022 11:34 Ответить
Зеля,пистуй,проси,без сарказма...
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12.10.2022 11:40 Ответить
Они настолько невидимые, что их никто в Папуа-Новой Гвинее не видел 😀 Как и видимых шимпанзе, которые живут в Африке.
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12.10.2022 11:53 Ответить
Та ця "мавпа" другий день "не просихає" - похмелився зранку і "меле "шопопало"!!! От і зараз "мартишню ловить" (це у нас такий вислів був - коли людина допивалася "до зелених чортиків")
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12.10.2022 12:07 Ответить
Так гляди оркам пейнтбольные стволы начнут выдавать, и свето-шумовые гранаты!!!
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12.10.2022 11:39 Ответить
Пора бы уже и нам заправлять беспилотники ядерными отходами и отправлять на мацкву
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12.10.2022 11:42 Ответить
Так скоро Новый Год - будет пулять детскими хлопушками.
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12.10.2022 12:29 Ответить
 
 