Российские военные применяют в Украине ручные гранаты химического действия, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Войска Российской Федерации используют ручные слезоточивые газовые гранаты К-51.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Используя беспилотные летательные аппараты, противник пытается поразить наш личный состав и применяет ручные слезоточивые газовые гранаты К-51. Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы, обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом", - говорится в сообщении.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 63 380 человек, 268 самолетов, 235 вертолетов, 2505 танков, 1507 артсистем, 5181 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА