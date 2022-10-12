Российские военные применяют в Украине ручные гранаты химического действия, - Генштаб ВСУ. ФОТО
Войска Российской Федерации используют ручные слезоточивые газовые гранаты К-51.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Используя беспилотные летательные аппараты, противник пытается поразить наш личный состав и применяет ручные слезоточивые газовые гранаты К-51. Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы, обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом", - говорится в сообщении.
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Так говорил Zarathustra
@Zaratus53061801
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https://twitter.com/Zaratus53061801/status/1580059080873619456 3 ч
А вы знаете почему обстреливают Харьков? Ответ оказывается прост: в Харькове находится ЗСУ!! "Если ЗСУ вывести из Харькова, то обстрелы прекратятся." - вчера заявил мер Харькова Терехов. Вскрываться начали даже самые законспирированные консервы.