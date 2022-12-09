Мінування території України російськими військовими нагадує тактику ІДІЛ, - Держдеп США

На наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис кв км території України. Це найбільший виклик із часів Другої світової війни.

Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представник Держдепу наголосив, що росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку: "Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок".

За словами Тірре, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

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Державний департамент США виділив 91,5 млн дол на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування. Днями про допомогу України в розмінуванні на суму близько 11 млн доларів США також оголосила Канада.