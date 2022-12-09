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Новини Війна
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Мінування території України російськими військовими нагадує тактику ІДІЛ, - Держдеп США

міни

На наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис кв км території України. Це найбільший виклик із часів Другої світової війни.

Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представник Держдепу наголосив, що росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку: "Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок".

За словами Тірре, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

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Державний департамент США виділив 91,5 млн дол на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування. Днями про допомогу України в розмінуванні на суму близько 11 млн доларів США також оголосила Канада.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) розмінування (989)


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Топ коментарі
+15
ІДІЛ - це учні, які навчалися в радянських (російських) вчителів. Тому почерк однаковий. Путінська росія - держава-терорист номер 1 в світі.
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09.12.2022 03:24
+9
"одні вчителя"??? іділ це і є рашистська хфедерація! тіки сліпий цього не бачить
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09.12.2022 02:35
+9
коли знащуть рашку усі ті терористичні угрупування зникнуть автоматично
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09.12.2022 02:36
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і це ж мабуть не співпадіння.
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09.12.2022 02:19 Відповісти
коли знащуть рашку усі ті терористичні угрупування зникнуть автоматично
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09.12.2022 02:36 Відповісти
"Нагадує". Та одні вчителі та натхненники.
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09.12.2022 02:30 Відповісти
"одні вчителя"??? іділ це і є рашистська хфедерація! тіки сліпий цього не бачить
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09.12.2022 02:35 Відповісти
Та я й мав це на увазі. Виразився не зовсім зрозуміло. Російські тварюки завжди радіють, якщо десь погано.
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09.12.2022 02:58 Відповісти
- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
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09.12.2022 06:04 Відповісти
Усі терористи ведуть себе однаково
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09.12.2022 02:31 Відповісти
Россиянка гадит
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09.12.2022 02:37 Відповісти
так игил это дочернее предприятие раисии. и евгений примаков его родитель
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09.12.2022 03:18 Відповісти
ІДІЛ - це учні, які навчалися в радянських (російських) вчителів. Тому почерк однаковий. Путінська росія - держава-терорист номер 1 в світі.
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09.12.2022 03:24 Відповісти
Перше, що спало на думку. Погоджуюсь на 100
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09.12.2022 08:23 Відповісти
В інтересах всіх цивілізованих країн рашка, це непорозуміння, повинна припинити своє існування.
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09.12.2022 04:52 Відповісти
Розвідка та на основі неї аналітика в США у своєму репертуарі. Знову не бачать слона як не бачили з афганістаном та Україною.

ІДІЛ це дітище Кремля. На ньому вони відпрацьовували технологію.
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09.12.2022 05:00 Відповісти
Все моє дитинство в 70-ті ми бавились патронами, гранатами, підривали в лісі снаряди, глушили рибу, розкопували лінію оборони і мінялись "трофеями". Свою мрію - викопати шмайсер або вальтер - я так і не реалізував, але викопав міномет з комплектом мін... Одного разу віз додому в автобусі снаряд. Як виявилось зенітний. Автобус ЛАЗ попав в ямку і підстрибнув. Щось в сумці хряснуло. Добре що клепки вистачило негайно туди глянути. Снаряд лопнув. Автоматично вставив палець під скляну капсулу яка почала рухатись на спіральному штоку... За годину приїхали сапери і вийняли мій посинівший палець. Дурість неймовірна! ... Думаю що після війни нове покоління пацанів буде займатися тою ж самою фігнею...
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09.12.2022 05:44 Відповісти
Батько росказував, як після війни у його селі один хлопець вирішив стрельнути з фаустпатрона. Він притиснув задній кінець труби до живота і натиснув на курок. Помер на місці. Кишки розлетілись на всі боки.
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09.12.2022 07:59 Відповісти
А скільки гинуло від усього того і не тільки в 60-70 ті. навіть в нульові ще були випадки.
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09.12.2022 08:25 Відповісти
іділ - це і є парашка.
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09.12.2022 09:13 Відповісти
 
 