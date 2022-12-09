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Українські біженці в Естонії зможуть продовжити посвідку на проживання онлайн

біженці,європа,іспанія

Українські біженці, які отримали в Естонії тимчасовий захист, зможуть клопотати про продовження посвідки на постійне проживання через електронну адресу бюро самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на національного мовника ERR.

"Оскільки війна триває, отримувачі тимчасового захисту зможуть продовжити свій дозвіл на проживання. Для цього в середовищі самообслуговування на адресу asylum.politsei.ee треба подати клопотання", – повідомила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пильдма.

Клопотання про продовження можна подати не більше ніж за три місяці до закінчення посвідки на проживання. При продовженні потрібно буде вказати особистий код, дані картки посвідки на проживання та зареєстроване місце проживання в Естонії. 

Водночас Департамент зазначає, що в деяких випадках можуть бути потрібні додаткові дані або відвідування зали обслуговування. У такому разі з людиною зв'яжуться особисто.

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Станом на 4 грудня про тимчасовий захист в Естонії клопотали 40 814 осіб. З 10 грудня про продовження посвідки на проживання зможуть клопотати ще 17 142 особи.

Автор: 

біженці (1863) Естонія (1607)


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А нікого не дивує,що саме Естонію так швидко заселили вихідці з України?Чому вихідці а не біженці? Відкрию велику таємницю.Після домовленості між Верещук та західними партнерами,про ПРОПУСК в країни ЄС українців не те,що без закордонних пашпортів та по внутрішнім пашпортам України а,якщо не помиляюсь, без пашпортів взагалі багато колаборантів з лугандону,визволених частин харківщіни а тепер і херсонщіни,які втекли від української арміі в московію,мають змогу під виглядом українських біженців з росіі переїхати в країни ЄС,видати себе за біженця та отримати підтримку від тих держав.Нікого не дивує,що там дуже багато чоловіків?Поки українці в Україні роблять все для перемоги,колаборанти та зрадники,завдякиитупоголовості української влади,переселяються в країни ЄС.Не здивуюсь,що скоро побачимо мітинги в цих країнах якщо не проти України то точно за перемовини з рашистами.
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09.12.2022 08:55 Відповісти
 
 