На Одещині застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК

Сьогодні, 9 грудня в Одеській області будуть застосовуватись екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

"Наразі в регіоні будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - йдеться у повідомленні.

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