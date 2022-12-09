На Одещині застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК
Сьогодні, 9 грудня в Одеській області будуть застосовуватись екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
"Наразі в регіоні будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - йдеться у повідомленні.
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