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На Одещині застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК

світло

Сьогодні, 9 грудня в Одеській області будуть застосовуватись екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

"Наразі в регіоні будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Одеська область (3190) електроенергія (6185) ДТЕК (1981)


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