На окупованій території Луганщині гостра нестача медикаментів для цивільних, - ОВА
Загарбники завозять ліки та інші медикаменти виключно для потреб російських військових.
Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Мешканці окупованих територій скаржаться на примусову виписку з лікарень та відмовами у госпіталізації. Головна причина цього - переоблаштування ліжкового фонду під потреби поранених бойовиків.
"У медзакладах закінчується запас ліків – окупаційна влада ігнорує це питання. Все, що завозиться з РФ, - спрямовується на потреби військових. Так само як і персонал, який підвезли з регіонів Росії буцімто на допомогу. Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар09.12.2022 08:36 Відповісти Мені подобається 3
Roman Romal
показати весь коментар09.12.2022 08:39 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар09.12.2022 08:48 Відповісти Мені подобається 4
✘
✘
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль