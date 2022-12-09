На окупованій території Луганщині гостра нестача медикаментів для цивільних, - ОВА

Загарбники завозять ліки та інші медикаменти виключно для потреб російських військових.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканці окупованих територій скаржаться на примусову виписку з лікарень та відмовами у госпіталізації. Головна причина цього - переоблаштування ліжкового фонду під потреби поранених бойовиків.

"У медзакладах закінчується запас ліків – окупаційна влада ігнорує це питання. Все, що завозиться з РФ, - спрямовується на потреби військових. Так само як і персонал, який підвезли з регіонів Росії буцімто на допомогу. Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим", - йдеться в повідомленні.

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