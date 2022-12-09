Окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини, - ОВА

Вчора, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Також вчора о 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них - один багатоповерховий. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіма, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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