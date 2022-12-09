Окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини, - ОВА
Вчора, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.
Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Також вчора о 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них - один багатоповерховий. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
За словами Кіма, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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Яр Холодний
показати весь коментар09.12.2022 08:43 Відповісти Мені подобається 2
Валентина Майкова
показати весь коментар09.12.2022 11:54 Відповісти Мені подобається 2
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