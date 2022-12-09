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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини, - ОВА

очаків

Вчора, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Також вчора о 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них - один багатоповерховий. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіма, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Також читайте: Росіяни обстріляли Миколаїв із зенітних комплексів С-300

Автор: 

Миколаївська область (2265) обстріл (28339) Кім Віталій (471) Очаків (204)


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Щось "муляє" кацапам Очаківська акваторія! Не інакше - там біолабораторія по виведенню "бойових комарів"!
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09.12.2022 08:43 Відповісти
Вони розбивають Очаків за намір Англії допомогти в розбудові там військово -морської бази в Україні.
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09.12.2022 11:54 Відповісти
 
 