Росіяни обстріляли Миколаїв із зенітних комплексів С-300

Російські війська обстріляли напередодні пізно ввечері Миколаїв із зенітних комплексів С-300.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у телеграмі.

"Вночі, 7 грудня, близько 23:50 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Без жертв та постраждалих", - зазначив він.

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При цьому Кім додав, що напередодні під ворожими обстрілами перебували території за межами одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

"8 грудня з 04:02 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає", - наголосив він.

У Первомайському, Вознесенському й Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.