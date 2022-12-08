РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10958 посетителей онлайн
Новости
1 870 1

Россияне обстреляли Николаев из зенитных комплексов С-300

миколаїв

Российские войска обстреляли накануне поздно вечером Николаев из зенитных комплексов С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в телеграме.

"Ночью, 7 декабря, около 23:50 Николаев подвергся вражеским ракетным обстрелам, по предварительной информации из зенитно-реактивной системы С-300. Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждена техника. Без жертв и пострадавших", - отметил он.

При этом Ким добавил, что накануне под вражескими обстрелами находились территории вне одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

"8 декабря с 04:02 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской громады. Пострадавших нет", - подчеркнул он.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийные отключения применены в Николаевской области

Автор: 

Николаев (2145) Николаевская область (2116) обстрел (26995) Ким Виталий (243)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да ,блд...це було неочікувано і тому особливо неприємно...
показать весь комментарий
08.12.2022 17:57 Ответить
 
 