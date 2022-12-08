Россияне обстреляли Николаев из зенитных комплексов С-300

Российские войска обстреляли накануне поздно вечером Николаев из зенитных комплексов С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в телеграме.

"Ночью, 7 декабря, около 23:50 Николаев подвергся вражеским ракетным обстрелам, по предварительной информации из зенитно-реактивной системы С-300. Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждена техника. Без жертв и пострадавших", - отметил он.

При этом Ким добавил, что накануне под вражескими обстрелами находились территории вне одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

"8 декабря с 04:02 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской громады. Пострадавших нет", - подчеркнул он.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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