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Помер житель Пісочинської ОТГ, який дістав поранення внаслідок вчорашнього ракетного удару окупантів, - ОВА

обстріл,харківщина

Внаслідок вчорашнього обстрілу Пісочинської громади на Харківщині поранення дістав чоловік, сьогодні він помер у лікарні.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, 40-річний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер. Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 8 грудня окупанти завдали ракетних ударів по території Пісочинської ОТГ. В результаті постраждали 4 особи, троє з них (41-річна та 64-річна жінки та 40-річний чоловік у тяжкому стані) були госпіталізовані. 

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