Помер житель Пісочинської ОТГ, який дістав поранення внаслідок вчорашнього ракетного удару окупантів, - ОВА
Внаслідок вчорашнього обстрілу Пісочинської громади на Харківщині поранення дістав чоловік, сьогодні він помер у лікарні.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, 40-річний пацієнт, якого госпіталізували до лікарні внаслідок вчорашніх ракетних ударів, помер. Чоловік був у важкому стані, отримав численні осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 8 грудня окупанти завдали ракетних ударів по території Пісочинської ОТГ. В результаті постраждали 4 особи, троє з них (41-річна та 64-річна жінки та 40-річний чоловік у тяжкому стані) були госпіталізовані.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль