Двох бойовиків "ДНР" судитимуть на Донеччині, - СБУ

На Донеччині судитимуть кулеметника полку спецпризначення "Оплот" так званої ДНР та заступника командира бойової машини "3-ої окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу ДНР". У жовтні чоловіки потрапили у полон українських військових неподалік Новобахмутівки.

Про це повідомили в Головному управлінні СБУ в Донецькій та Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

У СБУ розповіли, що обидва чоловіки — мешканці Донеччини, які ще у 2014 році добровільно приєдналися до лав незаконних збройних формувань

"Один зі зрадників воював у полку спецпризначення "Оплот" терористичної "ДНР" на посаді кулеметника. Зловмисник чергував на блок-постах і брав участь у бойових діях проти українських військових в Докучаєвську та селищі Ясне Донецької області", — йдеться у повідомленні.

За даними Служби безпеки, інший бойовик допомагав гранатометнику, а його підрозділ дислокувався в одній зі шкіл окупованого Єнакієвого. Неподалік селищ: Лозове, Михайлівка, Широка Балка та Зайцеве, він контролював місцевість та спостерігав за переміщеннями ЗСУ на лінії фронту.

Слідчі СБУ повідомили бойовикам про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи чи терористичної організації та створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності.

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