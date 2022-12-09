Рашисти зранку знову обстріляли із мінометів Сумщину, - ОК "Північ"

Сумщина знову зранку опинилася під вогнем мінометів армії окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"З 09:55 до 10:04 повідомили про 8 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Ходіне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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