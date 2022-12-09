Племінник Кадирова став новим наглядачем окупованого Мелітополя, - Федоров

Племінник глави Чечні Рамзана Кадирова прибув до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, щоб стати новим наглядачем за місцевими зрадниками.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти збільшують свої угруповання на території південного регіону окупованої Запорізької області. Вони заселяють як будинки, так і квартири. Також починають приїздити нові гауляйтери. Зараз кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова і в місті обговорюють, що це черговий "наглядач" від Кадирова", - розповів він.

За словами Федорова, племінник Кадирова пов’язаний з аграрною сферою та був міністром аграрної політики у Чечні, тому не виключено, що він приїхав грабувати зерно у місцевих аграріїв. Але головне завдання "наглядача" - контролювати місцевих гауляйтерів.

Привезли нібито "ділитися досвідом становлення республіки". Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити громадянське населення. Але головне завдання "наглядача" - контролювати місцевих гауляйтерів. Тому що зрадникам навіть загарбники не довіряють", - додав Федоров.

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