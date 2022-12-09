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Племінник Кадирова став новим наглядачем окупованого Мелітополя, - Федоров

мелітополь

Племінник глави Чечні Рамзана Кадирова прибув до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, щоб стати новим наглядачем за місцевими зрадниками.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти збільшують свої угруповання на території південного регіону окупованої Запорізької області. Вони заселяють як будинки, так і квартири. Також починають приїздити нові гауляйтери. Зараз кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова і в місті обговорюють, що це черговий "наглядач" від Кадирова", - розповів він.

За словами Федорова, племінник Кадирова пов’язаний з аграрною сферою та був міністром аграрної політики у Чечні, тому не виключено, що він приїхав грабувати зерно у місцевих аграріїв. Але головне завдання "наглядача" - контролювати місцевих гауляйтерів.

Привезли нібито "ділитися досвідом становлення республіки". Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити громадянське населення. Але головне завдання "наглядача" - контролювати місцевих гауляйтерів. Тому що зрадникам навіть загарбники не довіряють", - додав Федоров. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти видають повістки чоловікам призовного віку в Мелітополі з вимогою прибути до військкомату найближчим часом, - Генштаб

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Один дуже серливий шакал призначив іньшого також дуже серливого шакала наглядачем-епічно...
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09.12.2022 11:50 Відповісти
Надовго ? В Херсоні Ізюмі також лунали такі гасла МИ ТУТ НАЗАВЖДИ
але не так сталося як гадалося.
Війна не закінчена щоб сподівалися рашисти що вони там закріпилися на все життя.
І ніхто з рашистів не знає коли до них прилетить відповідь за удари по містам.
Племінник Кадирова також не вічний
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09.12.2022 11:55 Відповісти
...ну, а нелюбимого племянника ка-дыров отправил в Мелитополь
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09.12.2022 12:02 Відповісти
Сейчас вся родня и друзья в Мелитополь рванут - новый руцкий мир
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09.12.2022 12:04 Відповісти
Чергова "мішень" для партизанів
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09.12.2022 14:16 Відповісти
Какой ,,министр аграрной политики"?! Осёл сын осла , баранов пас, министр...
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09.12.2022 12:27 Відповісти
Ждём когда оно взлетит. Хоть цельным куском, хот клочья и.
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09.12.2022 13:18 Відповісти
 
 