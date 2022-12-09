Близько тисячі іноземних фахівців допомагають у розмінуванні території України, - МВС
З початку повномасштабного вторгнення замінованими є близько 30% території України. Для знешкодження вибухових предметів потрібно від 7 до 10 років.
Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян, інформує Цензор.НЕТ.
"До тисячі іноземних спеціалістів залучені до розмінування України. Маємо величезну команду "The HALO Trust", поляків, швейцарців, датчан - це приблизно 800 саперів, піротехніків, які працюють у різних регіонах України", - сказала вона.
Іноземні спеціалісти мають досвід розміновування у Косові, Сербії, Хорватії, Іраку. Проте в Україні вони стикаються з підступними методами мінування, яких іще не зустрічали у своїй практиці.
"Коли на протипіхотну міну ставиться протитанкова міна і це маскується. Фахівці починають діяти з протитанковою міною і під нею підривається протипіхотна міна. Раніше це був невідомий досвід, яким ми ділимося і навчаємо іноземних піротехніків", - зазначила заступник міністра.
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