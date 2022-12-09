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Обстріл лікарні у Херсоні: є поранений, його стан стабільний

херсон

Внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу лікарі у Херсоні пораненого одного чоловіка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, через російський обстріл медичного закладу у Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні, пошкоджено дитяче відділення та морг, - ОВА. ФОТО

Автор: 

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