Обстріл лікарні у Херсоні: є поранений, його стан стабільний
Внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу лікарі у Херсоні пораненого одного чоловіка.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, через російський обстріл медичного закладу у Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", - йдеться у повідомленні.
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