Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України до 41% через обстріли енергетичної інфраструктури
Міністерство економіки України погіршило прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2022 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"До атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні ми прогнозували, що падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Але після масованих ударів з боку РФ, ми погіршили прогноз падіння ВВП до 33,2-33,5%", - заявив Кудін та повідомив, що падіння в листопаді прискорилося до 41% рік до року.
За його словами, на наступний рік Міністерство економіки України свій прогноз поки що не змінювало - він передбачає зростання ВВП в 2023 році на рівні 3,2%, як і було закладено в бюджет. Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.
"Треба розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ будуть мати негативний вплив і на інфляцію. Адже підприємства будуть переносити збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд", - сказав Кудін.
За його словами, гарна новина в тому, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами і зараз вона за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.
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