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Новини Агресія Росії проти України
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Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України до 41% через обстріли енергетичної інфраструктури

ввп,падіння

Міністерство економіки України погіршило прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"До атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні ми прогнозували, що падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Але після масованих ударів з боку РФ, ми погіршили прогноз падіння ВВП до 33,2-33,5%", - заявив Кудін та повідомив, що падіння в листопаді прискорилося до 41% рік до року.

За його словами, на наступний рік Міністерство економіки України свій прогноз поки що не змінювало - він передбачає зростання ВВП в 2023 році на рівні 3,2%, як і було закладено в бюджет. Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

"Треба розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ будуть мати негативний вплив і на інфляцію. Адже підприємства будуть переносити збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд", - сказав Кудін.

За його словами, гарна новина в тому, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами і зараз вона за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.

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Людям не жилося спокійно з баригою, отримали падіння економіки до війни 20% і під час війни ще 40%. Весело, капец.
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09.12.2022 13:34 Відповісти
От зе-команда домовиться з рашистами про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", то заживить сировиною хімпідприємства Дніпро-Азот, Черкаси-Азот і Рівне-Азот, от тоді і ВВП почне зростати.
А якщо ще і експорт української металопродукції і руди по "зерновому коридору" рашисти дозволять, тоді й заживемо!
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09.12.2022 13:44 Відповісти
прогноз на рост в 3,2%
только 1*0,41*0,032 и 1*0,32*0,032 - это совершенно разные цифры...
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09.12.2022 13:44 Відповісти
Української економіки з початку війни не існує.
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09.12.2022 14:05 Відповісти
Ну це катастрофа. Я навіть не знаю, як ще це можна назвати.
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09.12.2022 15:20 Відповісти
 
 