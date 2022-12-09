На Півдні та Харківщині найгостріша ситуація в енергетиці, - Кудрицький
Найскладніше з електроенергією наразі на півдні країни та в Харківській області. Є проблеми й в інших областях, але в цих регіонах ситуація найгостріша.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується відновлення і складності ситуації, вона безумовно в Одеській та Херсонській області. Остання зі зрозумілих причин, оскільки там фактично була знищена енергомережа і зараз відновлюється по частинах. Рівень замінування там за межами нашої уяви", - заявив Кудрицький.
Він також підкреслив, що ситуація в Херсонській області через замінування є "викликом нового рівня", з яким доводиться стикатися енергетикам.
"Також ускладнені роботи в Харківській, Донецькій області по відновленню як мереж, так і об'єктів генерації. Іде відновлення і в інших регіонах, таких як Київська та Львівська області. Але, безумовно на Півдні, і певно, в Харківській області ситуація найгостріша", - зазначив Кудрицький.
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