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На Півдні та Харківщині найгостріша ситуація в енергетиці, - Кудрицький

енергетика,укренерго,обстріл

Найскладніше з електроенергією наразі на півдні країни та в Харківській області. Є проблеми й в інших областях, але в цих регіонах ситуація найгостріша.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується відновлення і складності ситуації, вона безумовно в Одеській та Херсонській області. Остання зі зрозумілих причин, оскільки там фактично була знищена енергомережа і зараз відновлюється по частинах. Рівень замінування там за межами нашої уяви", - заявив Кудрицький.

Він також підкреслив, що ситуація в Херсонській області через замінування є "викликом нового рівня", з яким доводиться стикатися енергетикам.

"Також ускладнені роботи в Харківській, Донецькій області по відновленню як мереж, так і об'єктів генерації. Іде відновлення і в інших регіонах, таких як Київська та Львівська області. Але, безумовно на Півдні, і певно, в Харківській області ситуація найгостріша", - зазначив Кудрицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після останньої атаки енергосистема України досить швидко увійшла в стабільний режим функціонування, - Кудрицький

Автор: 

Одеська область (3190) Харківщина (6054) енергетика (2583) електроенергія (6185) Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189) Херсонська область (5721)


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Я вибачаюсь... але нєфіг було за опзж та шаріїв голосувати, саме їх "ізбранніки" забезпечили це "темне будущєє".
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09.12.2022 14:17 Відповісти
 
 