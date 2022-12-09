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Новини Війна Різня в Бучі
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Російський суд засудив опозиціонера Яшина на 8,5 років за поширення інформації про звірства військ РФ у Бучі

яшин

Суд в РФ засудив російського опозиціонера Іллю Яшина до 8 з половиною років в’язниці за нібито "поширення фейків про російську армію.

Про це повідомиляється у телеграм-каналі Яшина, інформує Цензор.НЕТ.

Про такий вирок для опозиціонера пише також пропагандистське агентство РИА-Новости.

Нагадаємо, Яшина звинувачують в розповсюджені фейків про російську армію через те, що він розповідав росіянам про звірства їхньої армії в Бучі.

"Отже, суд засудив мене до 8 років та 6 місяців колонії. Що ж, автори вироку оптимістично оцінюють перспективи Путіна. На мій погляд - надто оптимістично. Але й ми не маємо приводу для смутку, бо ми з вами виграли цей суд, друзі. Процес замислювався як викриття "лікаря народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про воєнні злочини та закликали зупинити кровопролиття. А у відповідь чули мішанину з гасел часів холодної війни, яку плутано озвучував прокурор", - цитують Яшина у його телеграм-каналі.

"Цим істеричним вироком влада хоче залякати всіх нас, але за фактом лише показує свою слабкість. Сильні лідери спокійні і впевнені у собі, і лише слабаки прагнуть заткнути всім рота, випалити будь-яке інакомислення. Отже, сьогодні мені залишається лише повторити сказане в день арешту: я не боюся, і ви не бійтеся. Зміни не за горами, і незабаром нам з вами чекає велика робота щодо відновлення справедливості та гуманізму у своїй країні", - додав опозиційний політик. 

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Російський суд засудив опозиціонера Яшина на 8,5 років за поширення інформації про звірства військ РФ у Бучі 01
Російський суд засудив опозиціонера Яшина на 8,5 років за поширення інформації про звірства військ РФ у Бучі 02

Автор: 

росія (65010) Яшин (10) Буча (540)


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Топ коментарі
+19
Один нормальний рускій на всю країну і той в тюрмі...
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09.12.2022 14:28
+14
То хороші рускі.
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09.12.2022 14:33
+13
Думаю, там багато, це ми про них не знаємо.
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09.12.2022 14:31
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Один нормальний рускій на всю країну і той в тюрмі...
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09.12.2022 14:28 Відповісти
Думаю, там багато, це ми про них не знаємо.
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09.12.2022 14:31 Відповісти
і вони поки не знають, стане відомо блище до кацапського розгрому, виявиться що більшість путіна не підтримувала і взагалі була проти
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09.12.2022 14:34 Відповісти
Це точно.
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10.12.2022 17:31 Відповісти
Не треба брехати .

нормалні рускі тільки в землі і на 2 метри , що би не смердів
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09.12.2022 14:31 Відповісти
То хороші рускі.
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09.12.2022 14:33 Відповісти
Нормальних, як і в кожній країні 12-15%, але в ********** змушені мовчати бо в тюрму не хочеться, а печінка та нирки самому потрібні.
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09.12.2022 14:33 Відповісти
На Московії немає людей , одні варвари
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09.12.2022 14:35 Відповісти
вам не здається, що ставити знак рівності між "росіянин" і "унтерменш" - це той же фашизм? теорії великих чисел і вірогідності допускають існування і нормальних.
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09.12.2022 14:42 Відповісти
Вже не памятаю хто з римлян казав що "Приховані чесоти нічим не відрізняються від відомої бездарності". Тому ті кацапи що знають і розуміють що відбувається і мовчки підкоряються більшості нічим не відрізняються від тих хто вірить пропаганді і готовий воювати. Нам яка різниця - в Україні всі окупанти.
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09.12.2022 14:57 Відповісти
але ж яшин не в україні? на нашій землі, з зброєю - питань немає, на компост. але принцип: єврей - в газову камеру - це наше?
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09.12.2022 15:11 Відповісти
To vremja kogda roSSijani ubivaet Ukrainskiji marod eto dopustimo, no kogda Ukraina pobeit togda mozno budet i zadavatsa takimi voprosami.
Mi Latvija uze zapustili ne 200 xoroshix roSSijan Dozdja, reultat, poderzali roSSijskix ubijc detei, zenshtin, starikov...
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09.12.2022 15:03 Відповісти
і то єврей ...
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09.12.2022 14:43 Відповісти
Держись, мужик!
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09.12.2022 14:30 Відповісти
А чий Татарстан ? Чечня ? Запитали його ?
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09.12.2022 14:32 Відповісти
Принаймні він проти цієї війни і говорить про звірства їх армії.
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10.12.2022 17:34 Відповісти
На Московії немає людей , одні варвари .
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09.12.2022 14:34 Відповісти
Респект Людині.
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09.12.2022 14:34 Відповісти
так він не кацап
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09.12.2022 14:35 Відповісти
Яшину- респект ! Сподіваюсь руская ліберальная абщественость підніме через цей вирок такий же дружний вой як і через позбавлення латвійцями ліцензії ФСБшного "ДОЖДЯ " ?
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09.12.2022 14:38 Відповісти
Яшин, Немцов, Новодворская, Кара-Мурза - вот пожалуй и все нормальные русские, ну может еще с десяток, и далеко не все из них русские. Остальное 140млн поголовье - биологические отбросы, результат 800-летней отрицательной селекции.
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09.12.2022 14:43 Відповісти
Це точно ..
Кума моя живе в муськві , вийшла заміж за кацапа і переїхала туди давно ,, ще до війни . Чи не через день - другий телефонує дружині , щось там про своє говорять , і між іншим розповідає про все що в них у муськві діється . Каже - кацапські соцопитування , то все пропаганда , в реалі - в столиці , ***** проклинають мабуть не менше ніж в Києві ,, і що , наприклад - більша частина її колег , ( вона працює в лікарні ) вже майже плюються при згадці про нього . Питаю - а шо ж такоє , що сталося ? Каже - дуже вплинула мобілізація , мацквічам почали приносити повістки , тепер мамки забігали , не знають куди і як сховати своїх чад . Тобто - проклинають ***** не за війну , а за те що почав мобілізацію .
Тупе стадо як було , так і залишилось ,, хоч і озлоблене на ***** .
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09.12.2022 16:56 Відповісти
Я думав що вони йому всі 15 вклепають.Говорити правду в кацапів це екстремізм!
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09.12.2022 15:19 Відповісти
Etamu chirku "opozicionerov "adin smisl , bei svaih , chtob chuzhie baialis !
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09.12.2022 15:24 Відповісти
Яшин один з небагатьох в кацапстані, хто ще в 2014 році казав кацапнє правду про анексію Криму і окупацію Донбасу.
Хлопець реально один з небагатьох, хто бореться з путлєровською машиною.
Респект йому.
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09.12.2022 16:12 Відповісти
Ну один хороший русский на Росее все таки есть.Респект мужику.
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09.12.2022 16:16 Відповісти
Яшин молодец канеш...но на одного Яшина - 100 тыс. путинцев за руськэй мир против хахлов.
Бороться за ума орков уже поздно.Помните либералы обьясняли поддержку 85% в 2014 году пуйла причиной безкровного возврата себе Крыма.....в 2022 теже 85% поддержали уже полномасштабное нападение на Украину.Так что нефиг искать зерно в бочке с дерьмом...все равно дерьма во сто крат больше.
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09.12.2022 16:25 Відповісти
 
 