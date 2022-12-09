Російський суд засудив опозиціонера Яшина на 8,5 років за поширення інформації про звірства військ РФ у Бучі

Суд в РФ засудив російського опозиціонера Іллю Яшина до 8 з половиною років в’язниці за нібито "поширення фейків про російську армію.

Про це повідомиляється у телеграм-каналі Яшина, інформує Цензор.НЕТ.

Про такий вирок для опозиціонера пише також пропагандистське агентство РИА-Новости.

Нагадаємо, Яшина звинувачують в розповсюджені фейків про російську армію через те, що він розповідав росіянам про звірства їхньої армії в Бучі.

"Отже, суд засудив мене до 8 років та 6 місяців колонії. Що ж, автори вироку оптимістично оцінюють перспективи Путіна. На мій погляд - надто оптимістично. Але й ми не маємо приводу для смутку, бо ми з вами виграли цей суд, друзі. Процес замислювався як викриття "лікаря народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про воєнні злочини та закликали зупинити кровопролиття. А у відповідь чули мішанину з гасел часів холодної війни, яку плутано озвучував прокурор", - цитують Яшина у його телеграм-каналі.

"Цим істеричним вироком влада хоче залякати всіх нас, але за фактом лише показує свою слабкість. Сильні лідери спокійні і впевнені у собі, і лише слабаки прагнуть заткнути всім рота, випалити будь-яке інакомислення. Отже, сьогодні мені залишається лише повторити сказане в день арешту: я не боюся, і ви не бійтеся. Зміни не за горами, і незабаром нам з вами чекає велика робота щодо відновлення справедливості та гуманізму у своїй країні", - додав опозиційний політик.

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