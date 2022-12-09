Російський суд засудив опозиціонера Яшина на 8,5 років за поширення інформації про звірства військ РФ у Бучі
Суд в РФ засудив російського опозиціонера Іллю Яшина до 8 з половиною років в’язниці за нібито "поширення фейків про російську армію.
Про це повідомиляється у телеграм-каналі Яшина, інформує Цензор.НЕТ.
Про такий вирок для опозиціонера пише також пропагандистське агентство РИА-Новости.
Нагадаємо, Яшина звинувачують в розповсюджені фейків про російську армію через те, що він розповідав росіянам про звірства їхньої армії в Бучі.
"Отже, суд засудив мене до 8 років та 6 місяців колонії. Що ж, автори вироку оптимістично оцінюють перспективи Путіна. На мій погляд - надто оптимістично. Але й ми не маємо приводу для смутку, бо ми з вами виграли цей суд, друзі. Процес замислювався як викриття "лікаря народу" в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Ми говорили правду про воєнні злочини та закликали зупинити кровопролиття. А у відповідь чули мішанину з гасел часів холодної війни, яку плутано озвучував прокурор", - цитують Яшина у його телеграм-каналі.
"Цим істеричним вироком влада хоче залякати всіх нас, але за фактом лише показує свою слабкість. Сильні лідери спокійні і впевнені у собі, і лише слабаки прагнуть заткнути всім рота, випалити будь-яке інакомислення. Отже, сьогодні мені залишається лише повторити сказане в день арешту: я не боюся, і ви не бійтеся. Зміни не за горами, і незабаром нам з вами чекає велика робота щодо відновлення справедливості та гуманізму у своїй країні", - додав опозиційний політик.
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нормалні рускі тільки в землі і на 2 метри , що би не смердів
Mi Latvija uze zapustili ne 200 xoroshix roSSijan Dozdja, reultat, poderzali roSSijskix ubijc detei, zenshtin, starikov...
Кума моя живе в муськві , вийшла заміж за кацапа і переїхала туди давно ,, ще до війни . Чи не через день - другий телефонує дружині , щось там про своє говорять , і між іншим розповідає про все що в них у муськві діється . Каже - кацапські соцопитування , то все пропаганда , в реалі - в столиці , ***** проклинають мабуть не менше ніж в Києві ,, і що , наприклад - більша частина її колег , ( вона працює в лікарні ) вже майже плюються при згадці про нього . Питаю - а шо ж такоє , що сталося ? Каже - дуже вплинула мобілізація , мацквічам почали приносити повістки , тепер мамки забігали , не знають куди і як сховати своїх чад . Тобто - проклинають ***** не за війну , а за те що почав мобілізацію .
Тупе стадо як було , так і залишилось ,, хоч і озлоблене на ***** .
Хлопець реально один з небагатьох, хто бореться з путлєровською машиною.
Респект йому.
Бороться за ума орков уже поздно.Помните либералы обьясняли поддержку 85% в 2014 году пуйла причиной безкровного возврата себе Крыма.....в 2022 теже 85% поддержали уже полномасштабное нападение на Украину.Так что нефиг искать зерно в бочке с дерьмом...все равно дерьма во сто крат больше.