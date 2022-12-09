Российский суд приговорил оппозиционера Яшина к 8,5 годам за распространение информации о зверствах войск РФ в Буче

Суд в РФ приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8 с половиной годам тюрьмы за якобы "распространение фейков о российской армии".

Об этом сообщается в телеграм-канале Яшина, передает Цензор.НЕТ.

О таком приговоре для оппозиционера пишет также пропагандистское агентство РИА-Новости.

Напомним, Яшина обвиняют в распространении фейков о российской армии. Он рассказывал россиянам о зверствах их армии в Буче.

"Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично. Но и у нас нет повода для печали, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как разоблачение "врача народа" в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали смесь из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор", - цитируют Яшина в его телеграмм-канале.

"Этим истерическим приговором власти хотят запугать всех нас, но по факту лишь показывают свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и только слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Итак, сегодня мне остается только повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь. Изменения не за горами, и в скором времени нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране", - добавил оппозиционный политик.

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