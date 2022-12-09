Российский суд приговорил оппозиционера Яшина к 8,5 годам за распространение информации о зверствах войск РФ в Буче
Суд в РФ приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8 с половиной годам тюрьмы за якобы "распространение фейков о российской армии".
Об этом сообщается в телеграм-канале Яшина, передает Цензор.НЕТ.
О таком приговоре для оппозиционера пишет также пропагандистское агентство РИА-Новости.
Напомним, Яшина обвиняют в распространении фейков о российской армии. Он рассказывал россиянам о зверствах их армии в Буче.
"Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично. Но и у нас нет повода для печали, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как разоблачение "врача народа" в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали смесь из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор", - цитируют Яшина в его телеграмм-канале.
"Этим истерическим приговором власти хотят запугать всех нас, но по факту лишь показывают свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и только слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Итак, сегодня мне остается только повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь. Изменения не за горами, и в скором времени нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране", - добавил оппозиционный политик.
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нормалні рускі тільки в землі і на 2 метри , що би не смердів
Mi Latvija uze zapustili ne 200 xoroshix roSSijan Dozdja, reultat, poderzali roSSijskix ubijc detei, zenshtin, starikov...
Кума моя живе в муськві , вийшла заміж за кацапа і переїхала туди давно ,, ще до війни . Чи не через день - другий телефонує дружині , щось там про своє говорять , і між іншим розповідає про все що в них у муськві діється . Каже - кацапські соцопитування , то все пропаганда , в реалі - в столиці , ***** проклинають мабуть не менше ніж в Києві ,, і що , наприклад - більша частина її колег , ( вона працює в лікарні ) вже майже плюються при згадці про нього . Питаю - а шо ж такоє , що сталося ? Каже - дуже вплинула мобілізація , мацквічам почали приносити повістки , тепер мамки забігали , не знають куди і як сховати своїх чад . Тобто - проклинають ***** не за війну , а за те що почав мобілізацію .
Тупе стадо як було , так і залишилось ,, хоч і озлоблене на ***** .
Хлопець реально один з небагатьох, хто бореться з путлєровською машиною.
Респект йому.
Бороться за ума орков уже поздно.Помните либералы обьясняли поддержку 85% в 2014 году пуйла причиной безкровного возврата себе Крыма.....в 2022 теже 85% поддержали уже полномасштабное нападение на Украину.Так что нефиг искать зерно в бочке с дерьмом...все равно дерьма во сто крат больше.