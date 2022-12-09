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Новости Война Резня в Буче
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Российский суд приговорил оппозиционера Яшина к 8,5 годам за распространение информации о зверствах войск РФ в Буче

яшин

Суд в РФ приговорил российского оппозиционера Илью Яшина к 8 с половиной годам тюрьмы за якобы "распространение фейков о российской армии".

Об этом сообщается в телеграм-канале Яшина, передает Цензор.НЕТ.

О таком приговоре для оппозиционера пишет также пропагандистское агентство РИА-Новости.

Напомним, Яшина обвиняют в распространении фейков о российской армии. Он рассказывал россиянам о зверствах их армии в Буче.

"Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично. Но и у нас нет повода для печали, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как разоблачение "врача народа" в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали смесь из лозунгов времен холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор", - цитируют Яшина в его телеграмм-канале.

"Этим истерическим приговором власти хотят запугать всех нас, но по факту лишь показывают свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и только слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Итак, сегодня мне остается только повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь. Изменения не за горами, и в скором времени нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране", - добавил оппозиционный политик.

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Российский суд приговорил оппозиционера Яшина к 8,5 годам за распространение информации о зверствах войск РФ в Буче 01
Российский суд приговорил оппозиционера Яшина к 8,5 годам за распространение информации о зверствах войск РФ в Буче 02

россия (95441) Яшин Илья (20) Буча (460)


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Топ комментарии
+19
Один нормальний рускій на всю країну і той в тюрмі...
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09.12.2022 14:28
+14
То хороші рускі.
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09.12.2022 14:33
+13
Думаю, там багато, це ми про них не знаємо.
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09.12.2022 14:31
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Один нормальний рускій на всю країну і той в тюрмі...
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09.12.2022 14:28 Ответить
Думаю, там багато, це ми про них не знаємо.
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09.12.2022 14:31 Ответить
і вони поки не знають, стане відомо блище до кацапського розгрому, виявиться що більшість путіна не підтримувала і взагалі була проти
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09.12.2022 14:34 Ответить
Це точно.
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10.12.2022 17:31 Ответить
Не треба брехати .

нормалні рускі тільки в землі і на 2 метри , що би не смердів
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09.12.2022 14:31 Ответить
То хороші рускі.
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09.12.2022 14:33 Ответить
Нормальних, як і в кожній країні 12-15%, але в ********** змушені мовчати бо в тюрму не хочеться, а печінка та нирки самому потрібні.
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09.12.2022 14:33 Ответить
На Московії немає людей , одні варвари
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09.12.2022 14:35 Ответить
вам не здається, що ставити знак рівності між "росіянин" і "унтерменш" - це той же фашизм? теорії великих чисел і вірогідності допускають існування і нормальних.
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09.12.2022 14:42 Ответить
Вже не памятаю хто з римлян казав що "Приховані чесоти нічим не відрізняються від відомої бездарності". Тому ті кацапи що знають і розуміють що відбувається і мовчки підкоряються більшості нічим не відрізняються від тих хто вірить пропаганді і готовий воювати. Нам яка різниця - в Україні всі окупанти.
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09.12.2022 14:57 Ответить
але ж яшин не в україні? на нашій землі, з зброєю - питань немає, на компост. але принцип: єврей - в газову камеру - це наше?
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09.12.2022 15:11 Ответить
To vremja kogda roSSijani ubivaet Ukrainskiji marod eto dopustimo, no kogda Ukraina pobeit togda mozno budet i zadavatsa takimi voprosami.
Mi Latvija uze zapustili ne 200 xoroshix roSSijan Dozdja, reultat, poderzali roSSijskix ubijc detei, zenshtin, starikov...
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09.12.2022 15:03 Ответить
і то єврей ...
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09.12.2022 14:43 Ответить
Держись, мужик!
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09.12.2022 14:30 Ответить
А чий Татарстан ? Чечня ? Запитали його ?
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09.12.2022 14:32 Ответить
Принаймні він проти цієї війни і говорить про звірства їх армії.
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10.12.2022 17:34 Ответить
На Московії немає людей , одні варвари .
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09.12.2022 14:34 Ответить
Респект Людині.
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09.12.2022 14:34 Ответить
так він не кацап
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09.12.2022 14:35 Ответить
Яшину- респект ! Сподіваюсь руская ліберальная абщественость підніме через цей вирок такий же дружний вой як і через позбавлення латвійцями ліцензії ФСБшного "ДОЖДЯ " ?
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09.12.2022 14:38 Ответить
Яшин, Немцов, Новодворская, Кара-Мурза - вот пожалуй и все нормальные русские, ну может еще с десяток, и далеко не все из них русские. Остальное 140млн поголовье - биологические отбросы, результат 800-летней отрицательной селекции.
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09.12.2022 14:43 Ответить
Це точно ..
Кума моя живе в муськві , вийшла заміж за кацапа і переїхала туди давно ,, ще до війни . Чи не через день - другий телефонує дружині , щось там про своє говорять , і між іншим розповідає про все що в них у муськві діється . Каже - кацапські соцопитування , то все пропаганда , в реалі - в столиці , ***** проклинають мабуть не менше ніж в Києві ,, і що , наприклад - більша частина її колег , ( вона працює в лікарні ) вже майже плюються при згадці про нього . Питаю - а шо ж такоє , що сталося ? Каже - дуже вплинула мобілізація , мацквічам почали приносити повістки , тепер мамки забігали , не знають куди і як сховати своїх чад . Тобто - проклинають ***** не за війну , а за те що почав мобілізацію .
Тупе стадо як було , так і залишилось ,, хоч і озлоблене на ***** .
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09.12.2022 16:56 Ответить
Я думав що вони йому всі 15 вклепають.Говорити правду в кацапів це екстремізм!
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09.12.2022 15:19 Ответить
Etamu chirku "opozicionerov "adin smisl , bei svaih , chtob chuzhie baialis !
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09.12.2022 15:24 Ответить
Яшин один з небагатьох в кацапстані, хто ще в 2014 році казав кацапнє правду про анексію Криму і окупацію Донбасу.
Хлопець реально один з небагатьох, хто бореться з путлєровською машиною.
Респект йому.
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09.12.2022 16:12 Ответить
Ну один хороший русский на Росее все таки есть.Респект мужику.
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09.12.2022 16:16 Ответить
Яшин молодец канеш...но на одного Яшина - 100 тыс. путинцев за руськэй мир против хахлов.
Бороться за ума орков уже поздно.Помните либералы обьясняли поддержку 85% в 2014 году пуйла причиной безкровного возврата себе Крыма.....в 2022 теже 85% поддержали уже полномасштабное нападение на Украину.Так что нефиг искать зерно в бочке с дерьмом...все равно дерьма во сто крат больше.
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09.12.2022 16:25 Ответить
 
 