Понад 2,8 тис. навчальних закладів зруйновано з початку повномасштабного вторгенння

Російські окупаційні війська пошкодили або зруйнували повністю будівлі понад 2,8 тис. навчальних закладів із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міністра освіти Сергія Шкарлета.

"100 днів освітнього процесу в цьому навчальному році – в умовах воєнного стану. За ці 100 днів ракетні атаки росіян пошкодили та зруйнували понад 390 закладів освіти, а від початку повномасштабного вторгнення – більше ніж 2,8 тис.", - йдеться в повідомленні.

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