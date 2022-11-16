У школах України мають з’явитися відеоспостереження та металодетектори, - Міносвіти

Також до початку нового навчального року в кожній школі мають обладнати укриття, на це вже заклали 1,5 млрд грн в держбюджет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник відомства Сергій Шкарлет.

Як зазначив очільник міністерства, українські школи мають отримати системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також стаціонарні металодетектори – це передбачає "Концепція безпечного закладу освіти", створення якої ініціювало Міністерство освіти і науки України.

Над розробкою концепції працює міжвідомча група, яка аналізує теперішню ситуацію, вивчає міжнародний досвід з метою адаптації його до наших реалій та розробляє механізми упровадження.

Також дивіться: СБУ виявила у визволених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах. ФОТОрепортаж

"Передбачається, що заклади освіти завдяки реалізації цієї концепції будуть обладнані комплексом тривожної сигналізації (КТС) із під’єднанням до пунктів централізованого спостереження та реагування, системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, стаціонарними металодетекторами та необхідними огорожами", - повідомив міністр.