У школах України мають з’явитися відеоспостереження та металодетектори, - Міносвіти
Також до початку нового навчального року в кожній школі мають обладнати укриття, на це вже заклали 1,5 млрд грн в держбюджет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник відомства Сергій Шкарлет.
Як зазначив очільник міністерства, українські школи мають отримати системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також стаціонарні металодетектори – це передбачає "Концепція безпечного закладу освіти", створення якої ініціювало Міністерство освіти і науки України.
Над розробкою концепції працює міжвідомча група, яка аналізує теперішню ситуацію, вивчає міжнародний досвід з метою адаптації його до наших реалій та розробляє механізми упровадження.
"Передбачається, що заклади освіти завдяки реалізації цієї концепції будуть обладнані комплексом тривожної сигналізації (КТС) із під’єднанням до пунктів централізованого спостереження та реагування, системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, стаціонарними металодетекторами та необхідними огорожами", - повідомив міністр.
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Що абсолютно не заважало на початку війни дерти три шкури з біженців за житло. Еге ж.
Три роки зе-зедент старанно копіює всі кроки росії в будь-яких галузях. Я не думаю що буде виключення.
Також можна підвести під це основу, головне дати завдання пропагандистам, розказати про історичні традиції, національну культуру, багато чого можна придумати, аби попи отримували в школі черговий бюджетний розпил.
Скільки грошей йде на утримання школи..ремонт освітлення ..отоплення....парти..підручники..учителям зарплату. та ін...?
Про убежища вообще молчу, я так понял, беларуские цементные заводы нашли новых покупателей, на асфальте сложнее стало обогащаться. Почем там 1 тонна цемента в статье бюджетных расходов района, по цене золотого песка уже, а разницу между ценой продажи и фактической стоимостью в какой пропорции попили, 50 на 50 или может быть 60 на 40 выбили себе? Цемент нам в первую очередь нужен на ангары для самолетов (включая 400% от количества самолетов для ложных целей) и кожухи для газовых небольших электростанций, а школы пока подождут, ничего не будет с детьми, если позанимаются дома, пока идет война.