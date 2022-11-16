В школах Украины должны появиться видеонаблюдение и металлодетекторы, - Минобразования
Также к началу нового учебного года в каждой школе должно быть оборудовано укрытие, на это уже заложили 1,5 млрд грн в госбюджет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.
Как отметил глава министерства, украинские школы должны получить системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, а также стационарные металлодетекторы – это предусматривает "Концепция безопасного учебного заведения", создание которой инициировало Министерство образования и науки Украины.
Над разработкой концепции работает межведомственная группа, которая анализирует нынешнюю ситуацию, изучает международный опыт для адаптации его к нашим реалиям и разрабатывает механизмы внедрения.
"Предполагается, что учебные заведения благодаря реализации этой концепции будут оборудованы комплексом тревожной сигнализации (КТС) с подключением к пунктам централизованного наблюдения и реагирования, системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами и необходимыми ограждениями", - сообщил министр.
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Що абсолютно не заважало на початку війни дерти три шкури з біженців за житло. Еге ж.
Три роки зе-зедент старанно копіює всі кроки росії в будь-яких галузях. Я не думаю що буде виключення.
Також можна підвести під це основу, головне дати завдання пропагандистам, розказати про історичні традиції, національну культуру, багато чого можна придумати, аби попи отримували в школі черговий бюджетний розпил.
Скільки грошей йде на утримання школи..ремонт освітлення ..отоплення....парти..підручники..учителям зарплату. та ін...?
Про убежища вообще молчу, я так понял, беларуские цементные заводы нашли новых покупателей, на асфальте сложнее стало обогащаться. Почем там 1 тонна цемента в статье бюджетных расходов района, по цене золотого песка уже, а разницу между ценой продажи и фактической стоимостью в какой пропорции попили, 50 на 50 или может быть 60 на 40 выбили себе? Цемент нам в первую очередь нужен на ангары для самолетов (включая 400% от количества самолетов для ложных целей) и кожухи для газовых небольших электростанций, а школы пока подождут, ничего не будет с детьми, если позанимаются дома, пока идет война.