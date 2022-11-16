В школах Украины должны появиться видеонаблюдение и металлодетекторы, - Минобразования

Также к началу нового учебного года в каждой школе должно быть оборудовано укрытие, на это уже заложили 1,5 млрд грн в госбюджет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

Как отметил глава министерства, украинские школы должны получить системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, а также стационарные металлодетекторы – это предусматривает "Концепция безопасного учебного заведения", создание которой инициировало Министерство образования и науки Украины.

Над разработкой концепции работает межведомственная группа, которая анализирует нынешнюю ситуацию, изучает международный опыт для адаптации его к нашим реалиям и разрабатывает механизмы внедрения.

"Предполагается, что учебные заведения благодаря реализации этой концепции будут оборудованы комплексом тревожной сигнализации (КТС) с подключением к пунктам централизованного наблюдения и реагирования, системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами и необходимыми ограждениями", - сообщил министр.

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