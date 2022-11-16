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В школах Украины должны появиться видеонаблюдение и металлодетекторы, - Минобразования

камера,видеонаблюдение,cctv,видеонаблюдения

Также к началу нового учебного года в каждой школе должно быть оборудовано укрытие, на это уже заложили 1,5 млрд грн в госбюджет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

Как отметил глава министерства, украинские школы должны получить системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, а также стационарные металлодетекторы – это предусматривает "Концепция безопасного учебного заведения", создание которой инициировало Министерство образования и науки Украины.

Над разработкой концепции работает межведомственная группа, которая анализирует нынешнюю ситуацию, изучает международный опыт для адаптации его к нашим реалиям и разрабатывает механизмы внедрения.

"Предполагается, что учебные заведения благодаря реализации этой концепции будут оборудованы комплексом тревожной сигнализации (КТС) с подключением к пунктам централизованного наблюдения и реагирования, системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами и необходимыми ограждениями", - сообщил министр.

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Автор: 

безопасность (1115) школа (3020) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+8
Нету школы... школы уже как два года нету... поверьте... как отец, двух школьников 7-го класса, учащихся в Киеве скажу честно - чему детей учишь так и будет.. ковид, война - это пистец...
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16.11.2022 20:52
+5
А скоро вже буде про духовниє скрєпи і уроки закону Божого в школах?
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16.11.2022 20:45
+4
угу, якщо підлога буде асфальтованою.
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16.11.2022 20:43
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Нормальна думка.
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16.11.2022 20:39 Ответить
угу, якщо підлога буде асфальтованою.
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16.11.2022 20:43 Ответить
И на обед будут давать шашлыки.
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16.11.2022 20:51 Ответить
Ось знайшла «В израильских школах система безопасности устроена очень просто. Начальные (первые шесть классов) и старшие классы учатся в разных школах. Здание каждой школы окружено забором высотой 2,5-3 метра. Ворота только одни, и на протяжении всего учебного дня они заперты изнутри. Рядом с воротами в специальной будке сидит охранник с оружием - сотрудник охранного агентства. Его работу оплачивает не школа и не родители, а муниципалитет.»
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16.11.2022 21:02 Ответить
красиво ж? Так що , найшвидший спосіб досягнути такого- це перемістити школи у слідчі ізолятори та тюрми?
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16.11.2022 21:10 Ответить
учні на вході до школи,здають всю вогнепальну та холодну зброю
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16.11.2022 22:08 Ответить
Самі щось придумати взагалі ніяк? Лише мавпувати з кислобздіїв?
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16.11.2022 20:44 Ответить
А скоро вже буде про духовниє скрєпи і уроки закону Божого в школах?
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16.11.2022 20:45 Ответить
Коли в людини негативне ставлення до християнської етики то вона напише про це навіть якщо це взагалі не по темі,ось як тут
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17.11.2022 01:26 Ответить
Це не про етику, це про примусове нав'язування.
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17.11.2022 11:06 Ответить
І, до речі, всі ті "радості", як-то металодетектори і камери, які вартують гарних грошей, впроваджуватимуться за рахунок батьків учнів. Тобто, до поборів "на штори" і на "ремонт класу" чи "подарунок вчителю до дня вчителя чи народження" додається ще "на камери та металодетектори".
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17.11.2022 11:10 Ответить
Найбільш віруючі і дотримуються всіх обрядів та мають "історичну і духовну пам'ять" на заході України.

Що абсолютно не заважало на початку війни дерти три шкури з біженців за житло. Еге ж.
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17.11.2022 11:13 Ответить
Тепер ще раз гляньте заголовок новини і як далеко від теми ви відійшли,ну це ваше питання в ставленні до віруючих але ж воно геть не повинне тут підійматись.
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18.11.2022 16:15 Ответить
Шановний, в росії точно так само починалось в школах, з камер та детекторів, а дійшло до обов'язкових уроків релігії.

Три роки зе-зедент старанно копіює всі кроки росії в будь-яких галузях. Я не думаю що буде виключення.
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18.11.2022 19:24 Ответить
І я не проти релігії , не партесь, я проти її насильницького нав'язування.

Також можна підвести під це основу, головне дати завдання пропагандистам, розказати про історичні традиції, національну культуру, багато чого можна придумати, аби попи отримували в школі черговий бюджетний розпил.
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18.11.2022 19:27 Ответить
Нету школы... школы уже как два года нету... поверьте... как отец, двух школьников 7-го класса, учащихся в Киеве скажу честно - чему детей учишь так и будет.. ковид, война - это пистец...
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16.11.2022 20:52 Ответить
Вік інтернету...
Скільки грошей йде на утримання школи..ремонт освітлення ..отоплення....парти..підручники..учителям зарплату. та ін...?
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16.11.2022 22:11 Ответить
Тобі мабуть років 12.. хоча скоріш - іпанутий..
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16.11.2022 22:17 Ответить
дякую...
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16.11.2022 22:18 Ответить
нізя... Як же без запаху, діти туалети знайдуть? Та й хрін на них заробиш, а тут- гешефтний клондайк
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16.11.2022 21:26 Ответить
Как это печально, на самом деле...
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16.11.2022 21:02 Ответить
Попииииииил. Гроші ставлю, що на поставках "заліза" під ці ініціативи будуть тільки "перевірені" постачальники. А встановлювати будуть "перевірені" підрядники.
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16.11.2022 21:03 Ответить
Точнісенька копія рашистів.Копіюємо рашку по повній.Якась чергова фітнес мавпа отримає бонус за послуги.
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16.11.2022 21:09 Ответить
Школи потрібно зачинити до кращих часів! Можливо, взагалі ліквідувати.... Мені з дитинства ці школи не подобаються
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16.11.2022 21:10 Ответить
поржав)
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17.11.2022 11:15 Ответить
Копіювати Парашу зібралися з рамками-шмоналками всюди...
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16.11.2022 21:15 Ответить
Дууууже цякаво як в старих радянських будівлях шкіл будуть облаштовувати сховища. Особливо на 1.5 ярда грошей. Те що я бачу по своїм дітям, то це просто трошки пофарбований підвал, куди влазять максимум чверть учнів
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16.11.2022 21:39 Ответить
Трудовики і фізкультурники будуть проти )
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16.11.2022 22:06 Ответить
Сейчас 2022-ой год на дворе. Давайте посчитаем. Модуль камеры 5 мегапикселей на sony imx335 сенсоре с китайским процем (не hisilicon, а новенькие чуть хуже, зато в 2 раза дешевле) стоит мелким оптом по 10 баксов, неплохой объектив широкоугольный даже в розницу 2 доллара, ИК-фильтр по желанию с ИК-подсветкой еще 5 долларов, блок питания к ним 48В1А(12В2А) 2 доллара и тоже это розничные цены. Записывать последние 48 часов (плюс ночью по триггеру детектора движения хранить 2 недели события) можно на дешевый 1тб жесткий диск (2 штуки с зеркалированием), та и ssd 512Гб уже стоят по 40 долларов с неплохим ресурсом. Обычные ip-камеры, можно записывать в школе и одновременно на сервере, чтобы в школе не удалили вдруг непотребство. 4 камеры, свитч с 5 портами и роутер любой вообще плюс бухта витой пары - буквально реально 100 баксов, если детей попросить на уроках труда сделать из дерева ударопрочный корпус, можно и обучая сварному делу металлический за бесплатно, родное стекло объектива прикрыть толстым куском стекла попрочнее, плюс дети могут купить мощный лазер и надо стекло с наклейкой внутри от лазера синего и зеленого иметь. Просматривать видео можно на любом рабочем компьютере или телефоне в любой момент времени, также удаленный доступ по паролю из дома. Теперь считаем зарплату 100 сотрудников, которые будут вести учет только распределения государственных средств и проведения проверок. С учетом налогов и пенсионных платежей, больничных и декретов. Ага, уже все ясно, что проще со всей школы собрать 100, ну может 150 баксов на 4 камеры отличного качества, чем платить этим мразям за двадцатикратный ценник за камеру худшего качества за 250 баксов. Я клянусь, эти черти поставят аналоговые видеокамеры и отдельный видеорегистратор с оцифровкой, в лучшем случае говноцифровую со штатным объективом. И будут вести экономический обоснованный тариф 250 баксов за камеру и 20 баксов просто так на прокатило в месяц дополнительно за работу и гарантийный ремонт. Уже готовы пилить бабло, уже готовы назначать своих любовниц-бездельниц на административные должности собирателей дани, которые будут лезть во все щели и требовать платить.

Про убежища вообще молчу, я так понял, беларуские цементные заводы нашли новых покупателей, на асфальте сложнее стало обогащаться. Почем там 1 тонна цемента в статье бюджетных расходов района, по цене золотого песка уже, а разницу между ценой продажи и фактической стоимостью в какой пропорции попили, 50 на 50 или может быть 60 на 40 выбили себе? Цемент нам в первую очередь нужен на ангары для самолетов (включая 400% от количества самолетов для ложных целей) и кожухи для газовых небольших электростанций, а школы пока подождут, ничего не будет с детьми, если позанимаются дома, пока идет война.
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16.11.2022 22:07 Ответить
Все тими камерами утикають, чхнути неможна буде без відома. Куди котимось, жах.
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17.11.2022 12:33 Ответить
Так, мають встановлювати камери цього виробника https://intervision.ua
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20.02.2023 16:25 Ответить
 
 