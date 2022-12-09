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Зараз не час відкладати будь-яку підтримку України, - Марченко

марченко,сергій

Україна нині намагається захищати демократію всього цивілізованого світу, тому її підтримка не можна вважати благодійністю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю AP заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Підтримувати Україну – це не благодійність. Ми намагаємося захистити свободу і демократію всього цивілізованого світу", - наголосив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, фінансова підтримка України незначна порівняно з тим, що розвинені країни витрачали на боротьбу з надзвичайними ситуаціями, такими як світова фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19.

Згідно з даними, зібраними Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, загальна сума допомоги, виділеної Україні, станом на цей тиждень досягла 113 мільярдів євро, зазначає видання.

"Зараз не час відкладати будь-яку підтримку, просто втомлюватися від України та її проблем... бо наступного разу ви зрозумієте, що без України росія наблизиться до європейського кордону. Мова йде про самозбереження, це самозахист - це має бути в голові громадян ЄС", - зазначив Марченко.

Голова Мінфіну також високо оцінив те, що він назвав постійною потужною підтримкою з боку західних урядів, згадавши, зокрема, США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів, - Reuters

Автор: 

допомога (8322) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+3
Отчёт о тратах полученных денег когда увидим, никогда?...
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09.12.2022 15:11
+1
По ходу репарации рашка будет выплачивать нашим западным партнёрам, а не Украине
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09.12.2022 15:13
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Отчёт о тратах полученных денег когда увидим, никогда?...
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09.12.2022 15:11 Відповісти
По ходу репарации рашка будет выплачивать нашим западным партнёрам, а не Украине
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09.12.2022 15:13 Відповісти
Цікаво скільки вкрав особисто марченко?
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09.12.2022 15:19 Відповісти
за часів Пороха чи Зєлі?
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09.12.2022 17:34 Відповісти
А скільки було вкрадено чи то як кажуть распілено між собою бо дуже багато нерухомості придбано Українськими нардепами у странах Європи і дуже коштовних !!!???
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09.12.2022 15:29 Відповісти
В Украине нет времени для коррупции ", - сказал Марченко
// оригинал
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09.12.2022 15:47 Відповісти
Не деньги надо считать.

А человеческие жизни.

И количество и качество уже полученного оружия и того которое еще нужно будет получить
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09.12.2022 16:02 Відповісти
Хочется надеяться, что этот чиновник будет считать ( и уже делает это) весь Ущерб нанесённый Украине рашистами с 2014 года.

Цифры в студию!
Сколько, Сколько триллионов долларов?

Ответ не внятный.
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09.12.2022 16:05 Відповісти
річний бюджет України на 2021 рік складав приблизно 45 млрд дол. Тобто ми отримали допомогу в 2.5 річних бюджета країни???
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09.12.2022 16:08 Відповісти
113 млрд - це 4 трлн грн. Видатки бюджету на цей день становлять трохи більше 2,5 трлн.
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09.12.2022 16:40 Відповісти
 
 