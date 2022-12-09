Зараз не час відкладати будь-яку підтримку України, - Марченко

Україна нині намагається захищати демократію всього цивілізованого світу, тому її підтримка не можна вважати благодійністю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю AP заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Підтримувати Україну – це не благодійність. Ми намагаємося захистити свободу і демократію всього цивілізованого світу", - наголосив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, фінансова підтримка України незначна порівняно з тим, що розвинені країни витрачали на боротьбу з надзвичайними ситуаціями, такими як світова фінансова криза 2008 року та пандемія COVID-19.

Згідно з даними, зібраними Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, загальна сума допомоги, виділеної Україні, станом на цей тиждень досягла 113 мільярдів євро, зазначає видання.

"Зараз не час відкладати будь-яку підтримку, просто втомлюватися від України та її проблем... бо наступного разу ви зрозумієте, що без України росія наблизиться до європейського кордону. Мова йде про самозбереження, це самозахист - це має бути в голові громадян ЄС", - зазначив Марченко.

Голова Мінфіну також високо оцінив те, що він назвав постійною потужною підтримкою з боку західних урядів, згадавши, зокрема, США.

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