4 871 23
США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів, - Reuters
Сполучені Штати мають намір спрямувати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів, який передбачатиме нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, про це рішення може бути оголошено вже у п'ятницю 9 грудня.
Пентагон також надасть ракети для HIMARS, 155-мм снаряди, військові автомобілі Humvee та електрогенератори.
Від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну США надали Києву допомогу у сфері безпеки на суму близько 19,1 мррд доларів.
Топ коментарі
+4 Luis Santos
показати весь коментар09.12.2022 07:10
+4 Гарик Неинженер #483733
показати весь коментар09.12.2022 07:48
+3 Roman Skripnik
показати весь коментар09.12.2022 07:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
************* - це надзвичайні смаколики для рашиста-тролика, вдень що заривається, а вночі з'являться. Здохніть фашики-рашисти, щоб вас розірвало, субпродукти з потрохами, ваші розкидало.
2) Логістика має межу можливостей: десять літаків звичайних снарядів будуть коштувати в сотні разів менше, ніж такий-же об'єм тепловізорів і навіть стрілецької зброї.
3)Отже, сподіваємося, що дорогим обладнанням вже наситили і підкидують розхідники, хоча зброї, звичайно, багато ніколи не буває
Тут і коза зрозуміє, які у нас перспективи.
Все це можна було закінчити дуже швидко і дуже боляче для кацапів, руками одних лиш українців. Але декому це невигідно.