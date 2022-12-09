США готують новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів, - Reuters

Сполучені Штати мають намір спрямувати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів, який передбачатиме нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, про це рішення може бути оголошено вже у п'ятницю 9 грудня.

Пентагон також надасть ракети для HIMARS, 155-мм снаряди, військові автомобілі Humvee та електрогенератори.

Від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну США надали Києву допомогу у сфері безпеки на суму близько 19,1 мррд доларів.

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