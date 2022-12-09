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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 миллионов, - Reuters
Соединенные Штаты намерены направить Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов, предусматривающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усилением противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, об этом решении может быть объявлено уже в пятницу 9 декабря.
Пентагон также предоставит ракеты для HIMARS, 155-мм снаряды, военные автомобили Humvee и электрогенераторы.
С момента полномасштабного российского вторжения в Украину США оказали Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 19,1 млрд долларов.
Топ комментарии
+4 Luis Santos
показать весь комментарий09.12.2022 07:10
+4 Гарик Неинженер #483733
показать весь комментарий09.12.2022 07:48
+3 Roman Skripnik
показать весь комментарий09.12.2022 07:24
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************* - це надзвичайні смаколики для рашиста-тролика, вдень що заривається, а вночі з'являться. Здохніть фашики-рашисти, щоб вас розірвало, субпродукти з потрохами, ваші розкидало.
2) Логістика має межу можливостей: десять літаків звичайних снарядів будуть коштувати в сотні разів менше, ніж такий-же об'єм тепловізорів і навіть стрілецької зброї.
3)Отже, сподіваємося, що дорогим обладнанням вже наситили і підкидують розхідники, хоча зброї, звичайно, багато ніколи не буває
Тут і коза зрозуміє, які у нас перспективи.
Все це можна було закінчити дуже швидко і дуже боляче для кацапів, руками одних лиш українців. Але декому це невигідно.