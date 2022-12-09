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Новости Помощь Украине Война
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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 миллионов, - Reuters

Соединенные Штаты намерены направить Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов, предусматривающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усилением противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, об этом решении может быть объявлено уже в пятницу 9 декабря.

Пентагон также предоставит ракеты для HIMARS, 155-мм снаряды, военные автомобили Humvee и электрогенераторы.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину США оказали Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 19,1 млрд долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные собирают на бронеавтомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

оружие (10204) помощь (7788) США (26528) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+4
Повертаємось до при военних часів допомоги на рівні так десь 47 джавеллінів за часів трампа...
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09.12.2022 07:10
+4
Ватник рашистский, рулон тебе стекловаты в сраку ,тварь...
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09.12.2022 07:48
+3
5 копеек за руснявый комент!
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09.12.2022 07:24
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Повертаємось до при военних часів допомоги на рівні так десь 47 джавеллінів за часів трампа...
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09.12.2022 07:10 Ответить
5 копеек за руснявый комент!
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09.12.2022 07:24 Ответить
Тварь рашистская ,идинах отсюда ,скотина ...
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09.12.2022 07:46 Ответить
Всі, хто зареєструвався після 24.02.2022 - неінтєресні
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09.12.2022 07:16 Ответить
Надеюсь, зелёнка с ватой входят в пакет? А фонарики?
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09.12.2022 07:29 Ответить
Ватник рашистский, рулон тебе стекловаты в сраку ,тварь...
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09.12.2022 07:48 Ответить
а при чем тут атакмс?
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09.12.2022 10:52 Ответить
Сподіваюся в цьому пакетику будуть касетні снаряди з ***************, які заміняють 3 звичайних фугасних.
************* - це надзвичайні смаколики для рашиста-тролика, вдень що заривається, а вночі з'являться. Здохніть фашики-рашисти, щоб вас розірвало, субпродукти з потрохами, ваші розкидало.
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09.12.2022 13:10 Ответить
Вони ефективні, але великий відсоток не розривається, що становить потім надзвичайну загрозу для мирних. А уявляєте, коли дадуть "Абрамси", а в них снаряди з урановим стрижнем, який хай підніме кацапська пропаганда ?
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09.12.2022 13:50 Ответить
Де ви мирних бачили під Бахмутом. А як раз туди вони і конче необхідні. І в нових касетних *********** американських, всього 1% не розривається **************. А в рашистів і 10, 30, 50 % в залежності від терміну непридатності. І на тих територіях, де їх будуть застосовувати наші війська, мирних людей в принципі не може бути, бо навіть наші військові ледь там можуть втримуаатися.
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09.12.2022 14:45 Ответить
Конче необхідні вони були ще в лютому-березні проти цар-колон під Києвом і неляканих мега-баз у Джанкої. А зараз проти окопаної піхоти і самохідної артилерії кацапів толку буде менше.
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09.12.2022 14:52 Ответить
Спитайте у ЗСУ, які під Бахмутом, чи відмовилися б вони від касетних *********** до гаубиць 155 мм і HIMARS? Думаю що відповідь очевидна. Ці ******** нам потрібні завжди.
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09.12.2022 15:29 Ответить
А з приводу *********** до абрамс, з урановими елементами, то за них варто переживати в останню чергу, бо по-перше нам абрамси не дадуть, раніше ніж леопарди, а по-друге, їх буде використовуватися дуже мало, бо вони застосовуються для ураження інших танків, а танкових боїв прямих дуже мало, і після ураження, урановий елемент буде в середині танку, або поряд з ним. І по-третє вони дуже мало фонять. І як підсумок, ті території будуть використовувати найближчим часом для видобутку сланцевого газу, після перемоги, а не для сільського господарства.
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09.12.2022 14:52 Ответить
С каждым месяцем поставки снижаются все больше...
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09.12.2022 13:27 Ответить
1) Нехай і менше але щоб частіше.
2) Логістика має межу можливостей: десять літаків звичайних снарядів будуть коштувати в сотні разів менше, ніж такий-же об'єм тепловізорів і навіть стрілецької зброї.
3)Отже, сподіваємося, що дорогим обладнанням вже наситили і підкидують розхідники, хоча зброї, звичайно, багато ніколи не буває
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09.12.2022 13:46 Ответить
Допомога на 23 рік вже заявлена на 1/3 меньше, ніж у 22 році. А допомога у 22 році мінімум у 5 разів менше, ніж потрібно, щоб мати з кацапією хоча б парітет.
Тут і коза зрозуміє, які у нас перспективи.
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09.12.2022 14:21 Ответить
Тут я згоден з дипломатом Валерієм Чалим, який заявив, що ця війна вме-одно закінчиться прямим зіткненням РФ і НАТО. Тому, можливо, вже для себе більше зарасають, ніж нам дають.
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09.12.2022 14:36 Ответить
Світова економіка від рашистської агресії вже втратила декілька трильйонів і сумма продовжує наростати. Якби після підписання ленд-лізу адміністрація байдена-обами не саботувала його, ми б могли отримати велику кількість старої, але робочої та актуальної зброї з невеликою залишковою вартістю і до початку осіні кацапія б вже зазнала військового розгрому.
Все це можна було закінчити дуже швидко і дуже боляче для кацапів, руками одних лиш українців. Але декому це невигідно.
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09.12.2022 15:10 Ответить
Бояться ядерної війни, або утворення декількох нових суб'єктів з ядерною зброєю на місці рашистії.
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09.12.2022 15:41 Ответить
якщо цей аргумент ми беремо як основний, то нам треба розраховувати на те, що україна вибрана на роль барашка. не маючи нормальної підтримки кацапія роздавить нас з часом за допомогою зброї, грошей, корупції та кротів. років через 50 від країни та нації майже нічого не залишиться.
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09.12.2022 16:34 Ответить
ЗСУ їх розчавить раніше, ніж за 50 років) після поразки у війні в наступному році, пуйло довго не протримається там. Але після нього може прийти щось ще скаженіше.
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09.12.2022 17:50 Ответить
так как сша и нато сс*т россии, я с чалым не согласен!
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09.12.2022 21:46 Ответить
 
 