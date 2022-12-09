США готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 миллионов, - Reuters

Соединенные Штаты намерены направить Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов, предусматривающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усилением противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, об этом решении может быть объявлено уже в пятницу 9 декабря.

Пентагон также предоставит ракеты для HIMARS, 155-мм снаряды, военные автомобили Humvee и электрогенераторы.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину США оказали Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 19,1 млрд долларов.

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