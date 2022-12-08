Военные собирают на бронеавтомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Волонтеры просят украинцев помочь в ремонте бронированного эвакуационного транспорта для украинских военных.

Об этом в Facebook сообщил волонтер-парамедик Юрий Бондарь (Шаман), информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить и упорядочить все наши общие достижения, которые были направлены на приобретение, ремонт и восстановление техники для боевого подразделения ДШВ.

Итак совместными усилиями, в течение не более месяца времени имеем:

- приобретенное и подготовленное Мицубиси Паджеро

- приобретенный, подготовленный пикап ТАТА

- получено, подготовлено , окрашено Нисан Навара

- приобретен, отремонтирован, окрашен и подготовлен Лендровер Дискавери

- получено Мицубиси Л200

- получен, отремонтирован и подготовлен санитарный реанимобиль Volkswagen T5

- получен, отремонтирован, подготовлен полноприводный Мицубиси Делика

- получено, подготовлено, отремонтировано Jeep Cherokee

- отремонтирован грузовой микроавтобус Хюндай

- получено, отремонтировано, подготовлено и окрашено Фольксваген т4

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Сейчас в ремонте находятся еще 4 единицы легкой колесной техники. Каждый ремонт и подготовка автомобилей это сложный, а главное, затратный процесс, который включает в себя техническое обслуживание, замену деталей и узлов, фильтров, смазочных масел, а также переобувку автомобилей на новые скаты. Это все мега сложно и чрезвычайно дорого, только благодаря вашей поддержке все запланированное стало реальностью.

Спасибо всем и каждому приобщившемуся, кто продолжает помогать и поддерживает нас и дальше, низкий всем поклон и крепко жму руку.

Быть добру!

P.S сейчас в планах восстановить и вернуть в работу "Адольфа", который так чрезвычайно нужен медикам.

Вышел из строя бронированный эвакуационный транспорт. Это, наверное, одна из самых лучших единиц, которую нам пришлось эксплуатировать. На счету этой техники не один десяток успешных эвакуаций 300-х. Санитарный транспорт, участвовавший в Харьковской операции. Высокая проходимость, маневренность, компактные габариты, а главное – броня, которая защищает медицинский экипаж и раненых на этапе эвака. Мы очень много сил и средств инвестировали в "Адольф" (так ребята сетовали броню) и он отработал столько, сколько позволил ему ресурс. Сейчас "Адольф" трехсотый и срочно нуждается в эвакуации и стоимостном ремонте. От того, как оперативно мы сможем вернуть его в строй, зависят жизнь и здоровье наших защитников", - рассказал волонтер.

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