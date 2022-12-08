Військові збирають на бронеавтомобіль. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Волонтери просять українців допомогти з ремонтом броньованого евакуаційного транспорту для українських воїнів.

Про це у Facebook повідомив волонтер-парамедик Юрій Бондар (Шаман), інформує Цензор.НЕТ.

"Принагідно хочу подякувати та узагальнити всі наші спільні здобутки, котрі були направлені на придбання, ремонт та відновлення техніки для бойового підрозділу ДШВ.

Отже спільними зусиллями, протягом трохи більше місяця часу маємо:

- придбане та підготовлене Міцубісі Паджеро

- придбаний, підготовлений пікап Тата

- отримано, підготовлено , пофарбовано Нісан Навара

- придбано, відремонтовано, пофарбовано та підготовлено Лендровер Діскавері

- отримано Міцубісі Л200

- отримано, відремонтовано та підготовлено санітарний реанімобіль Фольксваген Т5

- отримано, відремонтовано, підготовлено повнопривідний Міцубісі Деліка

- отримано, підготовлено, відремонтовано Jeep Cherokee

- відремонтовано вантажний мікроавтобус Хюндай

- отримано, відремонтовано, підготовлено та пофарбовано Фольксваген т4

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Зараз в ремонті перебувають ще 4 одиниці легкої колісної техніки. Кожен ремонт і підготовка автівок це складний, а головне вартісний процес, який включає в себе технічне обслуговування, заміну деталей та вузлів, фільтрів, мастил а також переобування автівок на нові скати. Це все мега складно і надзвичайно дорого, тільки завдяки вашій підтримці все заплановане стало реальністю.

Дякую всім і кожному хто долучився, хто продовжує допомагати та підтримує нас і надалі, низький всім уклін і міцно тисну руку.

Бути добру!

P.S наразі в планах відновити і повернути в роботу "Адольфа" який так надзвичайно потрібний медикам.

Вийшов з ладу броньований евакуаційний транспорт. Це напевне одна з самих кращих одиниць , яку нам довелось експлуатувати. На рахунку цієї техніки не один десяток успішних евакуацій 300-х. Санітарний транспорт, який брав участь в Харківській операції. Висока прохідність, маневреність, компактні габарити, а головне броня, яка захищає медичний екіпаж та поранених на етапі еваку. Ми дуже багато сил і коштів інвестували в "Адольфа" (так хлопці нарікли броню) і він відпрацював стільки, скільки дозволив йому ресурс. Зараз "Адольф" трьохсотий і терміново потребує евакуації і вартісного ремонту. Від того, наскільки оперативно ми зможемо повернути його в стрій, залежать життя і здоров’я наших захисників", - розповів волонтер.

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