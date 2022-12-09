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Новини Війна
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Вислів Шольца про війну в Україні обрали словом року в Німеччині

шольц

Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende словом року у німецькій мові - канцлер Німеччини Олаф Шольц використовував його у контексті війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".

"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту". У цьому ж контексті", - пояснили у товаристві.

Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden - "війна за мир".

"Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів "війна за мир". Для московської пропаганди це - спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, - просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна - в топі пошуку Google за рік. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Німеччина (7336) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+12
німці 2 рази в своїй історії намагалися від#издити кацапів, і кожного разу зазнавали невдачі! і тут виявилося, що кацапів можуть від#издити Українці!
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09.12.2022 15:41
+6
...оце поворот!
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09.12.2022 15:45
+6
до речі! цікавий історичний момент! найбільш розповсюджене українське призвище - Мельник! Найбіль розповсюджене німецьке призвеще - Мюллєр! що, за дивним співпадінням обставин, перекладається як... Мельник
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09.12.2022 15:47
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09.12.2022 15:34 Відповісти
німці 2 рази в своїй історії намагалися від#издити кацапів, і кожного разу зазнавали невдачі! і тут виявилося, що кацапів можуть від#издити Українці!
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09.12.2022 15:41 Відповісти
...оце поворот!
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09.12.2022 15:45 Відповісти
до речі! цікавий історичний момент! найбільш розповсюджене українське призвище - Мельник! Найбіль розповсюджене німецьке призвеще - Мюллєр! що, за дивним співпадінням обставин, перекладається як... Мельник
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09.12.2022 15:47 Відповісти
Не Мельник, а Мірошник
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09.12.2022 16:22 Відповісти
не несіть дурниць
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09.12.2022 16:26 Відповісти
Мельник і Коваль- Коваленко. Це у всьому світі так. Найпоширеніші професії з незапамятних часів. Скрізь ці прізвища найпоширеніші. А Мюллер, так. "В Німеччині мати прізвище Мюллер це значить не мати ніякого" (с)
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09.12.2022 16:43 Відповісти
Тобто, Zeitenwende
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09.12.2022 16:06 Відповісти
Друга спроба ********** німцями кацапів, якщо мається на увазі Друга Світова, не вдалася саме через українців. Достатньо подивитись скільки цло відкрито українських фронтів а також відносну кількість солдатів з України та героїв Радянського Союзу - українців. Тож українці дали ******** і німцям теж)

А перший раз це ви який маєте на увазі?
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09.12.2022 16:22 Відповісти
ну так Перша Світова
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09.12.2022 16:25 Відповісти
ну я хз, перша світова для рашки виявилась настільки переможною, що вона розпалася)))) так що навіть не знаю )
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20.12.2022 03:42 Відповісти
👍
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09.12.2022 21:40 Відповісти
Кацапів багато, хто піздив. А долі обох світових війн, треба визнати, вирішували США.
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09.12.2022 18:53 Відповісти
а у нас слово року - підари
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09.12.2022 15:35 Відповісти
Фіі, де ваші манери? Досить поминати русьню...
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09.12.2022 16:02 Відповісти
не жалійте зброї, і для русні у нас буде головним слово "флюгегенхаймен". всім зразу.
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09.12.2022 15:37 Відповісти
Слово тисячоліття - ***** . .
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09.12.2022 15:37 Відповісти
Krieg um Frieden

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09.12.2022 15:38 Відповісти
"Война за мир" вполне адекватно

Епнут рашу и будет мир в Европе и не только
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09.12.2022 15:52 Відповісти
Відомий вислів "українських" співачок, що під час війни обслуговують кацапів...
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09.12.2022 16:52 Відповісти
Слово Zeitenwende -поворотній момент було вкористовано Шольцом до подій після 24 лютого 2022 року. Досі такого слова не було в словниках.
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09.12.2022 15:44 Відповісти
Олаф Шольц їв суші на терасі

Загавкав сусідський пес

Бамбукові палички випали з рук

Повільно опадав цвіт сакури
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09.12.2022 15:46 Відповісти
Надати Україні танки чи ні?

Булькнула форель в прямий кишці

Треба міняти штани...
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09.12.2022 16:06 Відповісти
Краще новим словом було "давай танки *****"
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09.12.2022 16:12 Відповісти
А я думал Angst - обеспокоенность
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09.12.2022 16:12 Відповісти
Насправді ця війна звільнила ментально німців. Вони потроху починають це розуміти. Комплекс провини за нацизм і другу світову нарешті може впасти з їх плечей. Тепер Гітлер це Путін, нацисти - це русня (рашизм), а Німеччина нарешті в антифашистський, антипутлєрівській коаліції. Вони на стороні гарних хлопців, нарешті, вони запобігають новому Холокосту.
Нажаль це відбувається дуже повільно, але це явище складно переоцінити.
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09.12.2022 16:29 Відповісти
Не вперше бачу думку такого плану, але від того вона не стає менш глибокоглядною.
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09.12.2022 16:42 Відповісти
Товариство німецької мови, яке обирає слово року,
визнало Nicht Schießen словом року у німецькій мові
- президент України Володимир Зеленський використовував його у контексті війни Росії проти України.
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09.12.2022 17:41 Відповісти
З Zeitenwende (поворотом у часі), якось ще не вийшло - Переговори щодо постачання танків Leopard продовжуються, але рішення ще не ухвалено, - уряд Німеччини

Таке враження, що шольц...Trabant, а не Меrsedes в моменті прийняття рішень.
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09.12.2022 18:29 Відповісти
Московия стала саморазрушающейся страной третьего мира ради величия.
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09.12.2022 21:13 Відповісти
Дас ист фантастишь!
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10.12.2022 02:40 Відповісти
 
 