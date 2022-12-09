Вислів Шольца про війну в Україні обрали словом року в Німеччині
Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende словом року у німецькій мові - канцлер Німеччини Олаф Шольц використовував його у контексті війни Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".
"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту". У цьому ж контексті", - пояснили у товаристві.
Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden - "війна за мир".
"Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів "війна за мир". Для московської пропаганди це - спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, - просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі", - йдеться в повідомленні.
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А перший раз це ви який маєте на увазі?
Епнут рашу и будет мир в Европе и не только
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Нажаль це відбувається дуже повільно, але це явище складно переоцінити.
визнало Nicht Schießen словом року у німецькій мові
- президент України Володимир Зеленський використовував його у контексті війни Росії проти України.
Таке враження, що шольц...Trabant, а не Меrsedes в моменті прийняття рішень.