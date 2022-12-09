За співпрацю з окупантами судитимуть підприємця з Харківщини

60-річний підприємець під час окупації свого селища у Харківській області добровільно погодився співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Як стало відомо слідству, під час окупації селища Шевченкове Куп'янського району власник одного з магазинів співпрацював з російськими військовими. Чоловік отримав дозвіл від окупантів на продовження продажу продуктів, напоїв, сигарет.

"Підозрюваний звернувся до так званої "податкової служби" при окупаційній адміністрації та надав документи щодо кількості найманих працівників та обсягу товарообігу", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російські військові звільнили чоловіка від сплати податків до кінця 2022 року. Підозрюваному загрожує штраф у майже 13 тис. гривень або до п'яти років ув'язнення.

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