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За співпрацю з окупантами судитимуть підприємця з Харківщини

зрадник

60-річний підприємець під час окупації свого селища у Харківській області добровільно погодився співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Як стало  відомо слідству, під час окупації селища Шевченкове Куп'янського району власник одного з магазинів співпрацював з російськими військовими. Чоловік отримав дозвіл від окупантів на продовження продажу продуктів, напоїв, сигарет.

"Підозрюваний звернувся до так званої "податкової служби" при окупаційній адміністрації та надав документи щодо кількості найманих працівників та обсягу товарообігу", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російські військові звільнили чоловіка від сплати податків до кінця 2022 року. Підозрюваному загрожує штраф у майже 13 тис. гривень або до п'яти років ув'язнення.

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Автор: 

Харківщина (6054) державна зрада (1680)


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Ну такое... Один магазин в селе, торговать надо - даже сжав зубы, но надо.
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09.12.2022 15:49 Відповісти
даже не обменный фонд .
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09.12.2022 15:52 Відповісти
Так ви праві, але якщо на нього звернули увагу, можливо є додаткові фактори співпраці. Але тоді і інша міра покарання.
Новина ні про що, або не весь обсяг інформації. Є такі що просто продавали продукти, а є такі,що добре і радісно «влилися» в «нове» середовище.
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09.12.2022 19:54 Відповісти
300 $ за сотрудничество с оккупантами?!!!

Добрый дедушка Сталин за такое ставил к стенке во время войны.
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09.12.2022 15:53 Відповісти
Тепер нехай з цього діда здирають гроші не 13 тис бо це для нього мало а в сотнях тисяч
Ці зрадники повинні хоч якось відмити себе від злочину
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09.12.2022 16:02 Відповісти
Якийсь сюр. Що треба було героїчно здохнути усьому ПГТ бо елементарні харчі ніде брати. Якщо то співпраця то якась дуже сумнівна. Це ж не патріотично спиз...ні 220 вагонів з гуманітаркой.
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09.12.2022 16:05 Відповісти
Зачем любой мрази морды размыливают? Народ должен знать "героев" .
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09.12.2022 18:54 Відповісти
 
 