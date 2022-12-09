Суд відправив під нічний домашній арешт митрополита УПЦ МП Іоасафа
Суд у Кропивницькому відправив під нічний домашній арешт колишнього митрополита Кіровоградської єпархії, а нині вікарія Київської УПЦ МП Іоасафа (Петро Губень) за підозрою у розпалюванні ворожнечі.
За даними слідства, єпископ входив до найближчого оточення предстоятеля РПЦ Кирила (Володимир Гундяєв), з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Вказівки від кураторів з Москви, за даними слідства, надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили значну кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами". У знайденій літературі ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.
Експертиза, яка була проведена в рамках кримінального провадження встановила, що діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.
Підозру Іоасафу оголосили за статтею 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Прокурор Кіровоградської прокуратури Сергій Ожог у суді просив відправити підозрюваного під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації у місті Кропивницький, але з можливістю відвідувати медичні заклади. Прокурор наголосив на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.
Адвокат підозрюваного Сергій Галушко заперечував проти задоволення клопотання, наголосивши на необґрунтованості ризиків. За його словами, його підзахисний співпрацює зі слідством і не має на меті переховуватися.
Також він наголосив на тому, що Іоасаф є одинокою людиною без рідних і він не зможе забезпечити своє існування у разі цілодобового домашнього арешту.
Сам Іоасаф у суді лише підтримав захисника. По суті підозри адвокат та підозрюваний не висловлювалися.
Натомість, на питання журналістів під час перерви в засіданні Іоасаф заперечив, що спілкувався з предстоятелем РПЦ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він зазначив, що опубліковані раніше у ЗМІ його листи - це те, що "надсилає канцелярія багатьом священникам".
"Я негативно ставлюсь до російського вторгнення. Подивіться мої заяви на нашій сторінці Кіровоградської єпархії. Були також мої звернення до Путіна", - сказав Іоасаф.
"Я не входжу до найближчого оточення Кирила. Де я, а де патріарх?", - додав він.
На питання про окупацію Криму він зазначив: "Ставлюсь до цього так, як і ви", а георгіївську стрічку, яку знайшли під час обшуків слідчі пояснив тим, що "батько воював".
Натомість він визнав, що критикував ПЦУ і це могло стати причиною оголошення йому підозри. "Я сподіваюсь, що керівництво нашої держави мудро і по сучасному вирішить це", - сказав Іоасаф на питання про можливе закриття УПЦ МП.
Суд частково задовольнив клопотання слідства та оголосив Іоасафу нічний домашній арешт до 30 січня. Попри те, що він працює нині в Києві, два місяці він перебуватиме у Кропивницькому.
Наразі підозрюваний і його захисник не знають, чи оскаржуватимуть рішення. Прокурор визначиться щодо оскарження після отримання повного тексту рішення суду.
Раніше співробітники СБУ провели обшуки у Іоасафа та знайшли у нього проросійську літературу, матеріали та листування з російськими кураторами. Синод УПЦ МП звільнив Іоасафа від керівництва Кіровоградською єпархією, але він продовжує службу у Києві.
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"Головний рабин Херсона та області Йосеф-Іцхок Вольф не знаЭ,чи повернеться вiн в Украiну.
За словами Вольфа деякі люди в місті підозрюють його у співпраці з росіянами.
При чому за те, що він вважає доброчинним вчинком: дозволив кільком російським офіцерам-євреям з окупаційних сил приєднатися до молитви в його храмі.
Рабин сказав, що російські офіцери, яких він описав як «людей, які керували містом», з'явилися в синагозі з озброєною охороною і що їм не можна було відмовити. Він сказав, що міг з родиною виїхати з Херсона на початку війни і уникнути всього цього, як це зробили багато міліціонерів і політиків, але вони залишилися, і стіни їхнього будинку тремтіли від обстрілів.
«Усі ці люди, які втекли, засуджують нас», - сказав він. «Це жорстокі часи».
Головний рабин Херсона та області Йосеф-Іцхок Вольф народився у 1972 році, у місті Кірьят Малахі, Ізраїль. У 1998 році його обрали головним рабином Херсона та Херсонської області, головою правління Херсонської єврейської громади.
Головний рабин Севастополя Біньямін Вольф, є молодшим братом херсонського рабина та прихильником Путіна.
Вольф був дуже близьким до гауляйтера Херсона Володимира Сальдо. "
Якесь незавершене речення. Коли підуть арешти, то... - то що тоді станеться? Кацапи знову будуть вити на болотах, чи що?
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Кацапьйо до д'ної ями,
Москалів за москалями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
У п'ятницю, 9 грудня, була 32-а річниця єпископської хіротонії (висвячення - таїнства поставлення у священнослужителі) митрополита УПЦ МП Онуфрія. Під час святкування цієї події, на яке зібралися керівники УПЦ зі всієї України, предстоятель розлив на себе вино з чаші для причастя, яке символізує Христову кров. Святкове богослужіння проходило у Києво-Печерській Лаврі
Онуфрій пролив на себе кров Христову через те, що його штовхнув митрополит Миколаївський і Вознесенський Питирим, у якого стався серцевий напад. Зазначається, що священник "ледь не помер" просто на службі.
Усього чаш із вином було десять, а розлилася лише одна, тож усім - і духовенству, і мирянам - вистачило, аби причаститися. Проте, за словами журналістки, присутні, а особливо сам Онуфрій, були шоковані тим, що трапилося. Зі служби всі розходилися дуже пригніченими.
"Розлити Кров Христову з чаші - найгірше, що в принципі може трапитися зі священником. За недбалістю, це - смертний гріх. Прямо так, да. Онуфрій сьогодні вилив на себе одну із десяти чаш, що були приготовані для причастя. У виправдання скажу, що всі відволіклися на Пітирима. Але ж Онуфрій розумів ЩО відбулося і просто закляк у шоці. Сьогодні - 32 річниця його єпископськоі хіротонії", - написала Кошкіна.
Внаслідок інциденту з чашею постраждав також антимінс - спеціальна посвячена хустина, в якій зашито часточки святих мощей. Тепер це архієрейське облачіння, яке належало митрополиту Володимиру (Сабодану), мають спалити, а попіл - висипати у ріку.
"Він зазначив, що опубліковані раніше у ЗМІ його листи - це те, що "надсилає канцелярія багатьом священника".
Злочинно було отримувати таку літературу і адекватно не реагувати на це. Ясно, що таке отримували всі митрополіти й сам Онуфрій. Треба було ще тоді порвати з структурою, яка надсилала це. Так замість цього вони верещали проти Вселенського патріарха. Це зрада.